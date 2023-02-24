24 февраля исполнился год, как в Украине идут боевые действия. По информации из открытых источников, там погибли более 20 уроженцев Южной Осетии, которые воевали на стороне России. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, когда и как может закончиться эта война?

Лариса: В первый раз я даже не знаю, что ответить. Прошел ровно год. Ни один адекватный человек не хочет войны, убийств, разрухи, смертей, всего того, что связано с войной. Но если Россию надо защищать, то мой девиз – «до конца». То, что сейчас линия фронта сохраняется там же – Донецк, Горловка, то, что я слышу уже девятый год, я не понимаю. Поэтому, когда она закончится, я не знаю. Единственное, чего хочется, чтобы она прекратилась, чтобы ребята не гибли, чтобы восстановился мир во всем мире. Как бы банально и шаблонно эти слова ни звучали, они актуальны как никогда.

Залина: Мы надеемся, что скоро. Все же есть надежда, что придут к какому-то соглашению и все эти действия, которые происходят сегодня, будут прекращены и какой-то договор или соглашение между Россией и Украиной все же будет. 80 процентов наших ребят находятся там, на этой специальной военной операции. Мы все переживаем за них, хотелось бы, чтобы все это быстрее закончилось и все вернулись живыми, здоровыми домой к себе. Что-то должно произойти такое, чтобы все это прекратилось. Без переговоров и прихода к какому-то общему знаменателю, я не знаю, что это может быть.

Тамара: Я, как и все, хочу, чтобы она закончилась быстрее. Говорят разное о том, когда она может закончиться. Если слушать экспертов, этот год будет решающим. Что это значит, не совсем для меня ясно. Вот эта затяжная фаза противостояния, не активная, а латентная что ли, она, наверное, будет идти еще долго. Пока не сядут за стол переговоров и не придут к каким-то решениям, чего я все же жду к концу этого года. Я думаю, в современном мире вообще никому не выгодна затяжная война.

Борис: Сложно ответить… Когда каждая сторона добьется своих интересов. Мы видим, миропорядок меняется. Западные двойные стандарты явно прослеживаются. Если раньше о них не говорили так, сейчас они уже раскрыли свое лицо. Россия тоже не хочет мириться с таким положением дел. Война бы закончилась давно, но каждая из сторон преследует свои интересы. Россия по любому не может проиграть. Западные страны сами должны прийти к этому.

Жанна: Тяжелый вопрос… Все может закончиться и быстро, и в то же время еще долго продлиться. Так быстро все происходит, что это все непредсказуемо. Я бы надеялась, пожелала бы, чтобы все закончилось быстрее, в этом году, как предсказывают комментаторы. Я бы этого очень пожелала Украине. Быстро, как можно раньше, даже до лета.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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