В парламент Грузии будет внесен еще один проект закона об иноагентах

Второй проект закона об иноагентах будет инициирован на заседании бюро парламента Грузии в понедельник, 27 февраля, на фоне предупреждений со стороны ЕС. Автором второго проекта также является движение «Сила народа», представители которого в парламенте входят в большинство, сформированное правящей партией.

Новый проект называется «О регистрации иностранных агентов». Ранее это же движение представило законопроект «О прозрачности иностранного влияния». «Сила народа» предлагает вынести на голосование оба варианта, заявив, что критика первого проекта была необоснованна, так как он максимально смягчен, и для сравнения предложила второй, более жесткий вариант. Движение разработало новую версию оперативно, всего за неделю.

По данным агентства «Новости-Грузия», во втором варианте статус иноагентов предлагается присваивать не только СМИ и НПО, но любым физическим и юридическим лицам, получающим финансирование из-за рубежа за некоторыми исключениями.

В частности это не будет касается лиц, «добросовестно» занимающихся благотворительной, религиозной, просветительской, научной, академической или художественной деятельностью. При этом критерии понятия «добросовестности» не расшифровываются.

Регистрировать иноагентов во втором варианте должна будет прокуратура, а не служба госреестра. Для физических лиц за нарушение закона - отказ или задержку с регистрацией, вводится наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, для юридических - штраф. При этом в пояснительной записке к законопроекту говорится, что он «не противоречит законодательству ЕС».

Евросоюз уже заявил, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС. Серьезную обеспокоенность также выразили США.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили объяснил эту реакцию главных зарубежных партнеров Грузии «пропагандистской волной», которая ввела их в заблуждение. Он не согласен с тем, что законопроекты сравнивают с российским опытом по борьбе с инакомыслием. По его словам, цель законопроектов - обеспечить прозрачность зарубежного финансирования и они оба будут обсуждаться в парламенте, с гражданским обществом и зарубежными партнерами.

Сотни неправительственных организаций и СМИ Грузии подписали совместное заявление, в котором говорят, что законопроект об иноагентах является ответом властей на обнародование информации о фактах коррупции, беззакония и избирательного правосудия, и проводят прямую аналогию с Россией.