Новости
В парламент Грузии будет внесен еще один проект закона об иноагентах
Второй проект закона об иноагентах будет инициирован на заседании бюро парламента Грузии в понедельник, 27 февраля, на фоне предупреждений со стороны ЕС. Автором второго проекта также является движение «Сила народа», представители которого в парламенте входят в большинство, сформированное правящей партией.
Новый проект называется «О регистрации иностранных агентов». Ранее это же движение представило законопроект «О прозрачности иностранного влияния». «Сила народа» предлагает вынести на голосование оба варианта, заявив, что критика первого проекта была необоснованна, так как он максимально смягчен, и для сравнения предложила второй, более жесткий вариант. Движение разработало новую версию оперативно, всего за неделю.
По данным агентства «Новости-Грузия», во втором варианте статус иноагентов предлагается присваивать не только СМИ и НПО, но любым физическим и юридическим лицам, получающим финансирование из-за рубежа за некоторыми исключениями.
В частности это не будет касается лиц, «добросовестно» занимающихся благотворительной, религиозной, просветительской, научной, академической или художественной деятельностью. При этом критерии понятия «добросовестности» не расшифровываются.
Регистрировать иноагентов во втором варианте должна будет прокуратура, а не служба госреестра. Для физических лиц за нарушение закона - отказ или задержку с регистрацией, вводится наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, для юридических - штраф. При этом в пояснительной записке к законопроекту говорится, что он «не противоречит законодательству ЕС».
Евросоюз уже заявил, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС. Серьезную обеспокоенность также выразили США.
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили объяснил эту реакцию главных зарубежных партнеров Грузии «пропагандистской волной», которая ввела их в заблуждение. Он не согласен с тем, что законопроекты сравнивают с российским опытом по борьбе с инакомыслием. По его словам, цель законопроектов - обеспечить прозрачность зарубежного финансирования и они оба будут обсуждаться в парламенте, с гражданским обществом и зарубежными партнерами.
Сотни неправительственных организаций и СМИ Грузии подписали совместное заявление, в котором говорят, что законопроект об иноагентах является ответом властей на обнародование информации о фактах коррупции, беззакония и избирательного правосудия, и проводят прямую аналогию с Россией.
Другие новости дня
Как минимум 33 человека погибли при крушении судна в Италии
У берегов Италии потерпело крушение судно, перевозившее мигрантов. Погибли как минимум 33 человека. Местные власти считают, что погибших может быть больше. Не все тела еще извлечены из воды.
Более 40 человек выжили и были эвакуированы береговой охраной.
Крушение произошло у восточного берега Италии, в провинции Калабрия. Корабль наткнулся на скалы. На борту судна были около 100 мигрантов из Ирана, Пакистана и Афганистана.
- Италия - один из главных «пунктов назначения» для нелегальной миграции из стран Ближнего Востока и северной Африки. Мигранты пытаются добраться туда на кораблях или лодках, чтобы попросить убежища в Евросоюзе. Нередко они гибнут в пути. По данным международной организации Missing Migrants Project, с 2014 года при попытках пересечь Средиземное море с целью миграции погибли или пропали без вести 20333 человека.
Сотрудник консульства РФ в Бразилии напал на протестующую россиянку
Сотрудник консульства России в Рио-де-Жанейро напал на российскую гражданку, которая 24 февраля пришла к зданию диппредставительства, чтобы выразить протест против войны в Украине. Инцидент попал на видео. Консульский работник вышел к женщине, которая проводила антивоенный пикет, ударил ее, потребовал отдать мобильный телефон, и угрожал, что она «получит еще сильнее».
Россиянка опубликовала видеозапись конфликта в инстаграме. О стычке написало бразильское издание Globo.
По сообщению «Медузы», пострадавшая вызвала полицию. В участке она подала заявление о нападении. Однако, по ее словам, теперь ей поступают угрозы от консульства России: ей грозят заведением уголовного дела. По какой именно статье может быть возбуждено дело, не уточняется.
- 24 февраля, в годовщину начала полномасштабного военного вторжения России в Украину, во многих странах мира прошли антивоенные акции и демонстрации. В них принимали участие и граждане Украины, и граждане России, и местные жители.
- Во многих городах России 24 февраля также прошли антивоенные акции. Российские правоохранительные органы пресекали их: полиция задержала не менее 54 человек.
Директор ЦРУ: Китай думает о поставках оружия России, но решения еще нет
Директор ЦРУ Уильям Бернс подтвердил, что у американского разведсообщества есть данные о том, что руководство Китая всерьез рассматривает возможность поставок России вооружений для использования в войне в Украине. Окончательное решение Пекин, однако, еще не принял - заявил Бернс в эфире телекомпании CBS News.
Ранее о том, что Китай близок к договоренностям с Россией о поставках оружия и боеприпасов, сообщали ведущие западные СМИ - в том числе CNN, Financial Times, Spiegel. С предупреждением о том, что Вашингтон против таких поставок, и в случае их осуществления Пекин столкнется с последствиями, выступил на прошлой неделе госсекретарь Энтони Блинкен.
Как отмечает CBS News, еще недавно администрация Джо Байдена и лично Бернс давали другие оценки - директор ЦРУ еще в начале февраля говорил, что Китай весьма прохладно относится к идее поставлять России вооружения.
По словам Бернса, на данный момент США не имеют никаких свидетельств о том, что Китай уже поставляет России оружие. Как заявил директор ЦРУ, то, что американское руководство в последнее время поднимает эту тему, ставит своей целью убедить Китай отказаться от поставок. По его словам, ставка на них «будет очень рискованной и недальновидной,
Соединенные Штаты в прошлом году открыто предупреждали Россию о последствиях ее нападения на Украину. Тогда Вашингтону не удалось убедить Владимира Путина отказаться от вторжения.
В своем интервью Бернс также подтвердил многочисленные сообщения о том, что незадолго до широкомасштабного вторжения 24 февраля 2022 года он посетил Киев и рассказал руководству Украины о российском плане «блицкрига», в том числе о готовящемся ударе на Киев со стороны Беларуси. Директор ЦРУ заявил, что и эта информация в том числе помогла Украине защититься. Также Бернс рассказал о встрече с главой российской СВР Сергеем Нарышкиным три месяца назад - тот, по его словам, по всей видимости выражал позицию Путина, давая понять, что в России надеются, что затягивание войны приведет к тому, что союзники «устанут» от Украины.
Китай на днях представил так называемый мирный план из 12 пунктов. В нем содержится ряд принципов, в частности уважение территориальной целостности государств, начало мирных переговоров без предварительных условий, отказ от мышления «Холодной войны», осуждение введенных против России санкций. Непосредственных предложений о том, что необходимо сделать для прекращения войны, в нем нет.
Многие лидеры стран Запада прохладно отозвались об этих предложениях, отметив, что в том виде, в котором они сформулированы, они выгодны России. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Китай «помочь оказать давление на Россию», чтобы положить конец войне, и также попросил Пекин «не поставлять оружие России».
С 28 февраля по 2 марта Китай посетит с визитом Александр Лукашенко - один из главных союзников Владимира Путина. По оценке американского Института изучения войны (ISW), визит может быть использован для разработки планов обхода санкций с участием Беларуси в случае китайских поставок для России. В частности, беспилотники из Китая могли быть поставлены по фальсифицированным товаросопроводительным документам - очевидно, под видом белорусских.
Иркутские мобилизованные: командиры «ДНР» стреляют в нас
Мобилизованные из Иркутской области записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Они сообщают, что их передали в подчинение командованию так называемой «ДНР», которое посылает их, как они выразились, «на убой», а при отказе идти на штурм стреляет в них из автоматов. Видео опубликовало издание «Люди Байкала».
Люди на видео называют номер своего полка - 1439. Ранее военнослужащие второго батальона полка 1439 уже записывали аналогичное видеообращение. По словам солдат, сейчас этот батальон уже практически полностью уничтожен.
«Напрямую говорит командование, что мы расходный материал,» - заявляют мобилизованные в видеообращении. Они говорят, что их обещали отправить в территориальную оборону, но вместо этого сформировали из них штурмовые бригады. Они должны штурмовать Авдеевский укрепрайон - как они уточняют, без какой-либо поддержки артиллерии, без связи, саперов и разведки.
Фамилий и званий командиров они не знают - те не представляются. Командование, по словам солдат, не присутствует в районе боевых действий и не знает обстановки на фронте. Полк, по свидетельствам военнослужащих, несет большие потери и пополняется новыми мобилизованными уже в шестой раз.
Также военные считают, что обращения в местную военную прокуратуру бессмысленны, так как она находится «в сговоре» с командованием. Поэтому они решили обратиться к президенту как к последней инстанции.
«Единственный способ вернуться домой - это получить ранение,» - делают вывод военнослужащие.
- Мобилизованные россияне неоднократно жаловались на плохие условия службы, нехватку амуниции и насилие со стороны командования. Некоторые из них отказывались продолжать боевые действия в Украине.
- Ранее Русская служба Би-би-си сообщала, что за последние три месяца большинство погибших составляют мобилизованные, добровольцы и заключенные. Всего с начала войны журналистам удалось подтвердить гибель 13 тысяч россиян, 924 из них – мобилизованные.
Бадри Эсебуа утверждает, что не совершал нападения на банк
Бадри Эсебуа, обвиняемый в нападении на банк в Зугдиди и захвате заложников, утверждает, что невиновен и намерен обратиться в Страсбургский суд, пишет агентство «Новости-Грузия».
Эсебуа, который был задержан полицией в ночь на 8 февраля в селе Джихашкари, находился в розыске с конца 2020 года. По данным следствия, именно он 21 октября 2020 года ворвался в отделение «Банка Грузии» в Зугдиди и захватил в заложники более 40 человек.
Тогда переговоры шли около 12 часов. Налетчик, который был в камуфляже и маске, скрылся, получив полмиллиона лари выкупа и освободив заложников.
В письме телеканалу «Пирвели» Эсебуа заявляет, что узнал по телевизору о нападении на банк. «Я ожидал всего от этой власти, но мне тоже есть что сказать, я надеюсь доказать правду… В моем деле нет доказательств», - утверждает Эсебуа.
Также он пишет, что все время, пока находился в розыске, «не прятался в лесах», а свободно передвигался по Грузии, в том числе бывал в Тбилиси. Эсебуа утверждает, что его брат также задержан незаконно, требует его освобождения и заявляет, что в стране – социальное неравенство, с которым он вступит в борьбу.
Обвинения Эсебуа предъявлены по трем статьям, 236, 323 и 329 УК Грузии – совершение теракта, захват заложников в террористических целях, незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.
Его брат, Бидзина Эсебуа, был задержан через два месяца после нападения на банк. Полиция заявила, что обнаружила его с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он собирался передать своему беглому брату.
Летом прошлого года суд приговорил Бидзину Эсебуа к четырем годам тюрьмы по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Минобороны Франции начало масштабные военные учения
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню объявил о начале крупнейших за последние десятилетия военных учений. В них примут участие около 20 тысяч солдат и офицеров. Учения под названием Orion 23 будут имитировать полномасштабную войну во всех средах - на море, на суше и в воздухе. Кроме того, будут задействованы и новые военные аспекты, такие, как кибератаки и информационные операции.
Учения продлятся более двух месяцев и затронут все подразделения французской армии. В них будут имитироваться боевые действия высокой интенсивности. В учениях будут задействованы армейские бронемашины Griffon, танки Leclerc, системы противовоздушной обороны, боевые самолеты, а также авианосец «Шарль де Голль».
Операция Orion 23 начинается на юге Франции и на острове Корсика. Позже она затронет и атлантическое побережье страны. По заявлению французского Министерства обороны, цель учений - продемонстрировать способность Франции «выйти на театр военных действий первой и возглавить многонациональную коалицию».
- Ранее Франция объявила о готовности поставить Украине бронемашины АМХ-10 и самоходные артиллерийские установки Caesar.
Главную награду Берлинале получил фильм о психиатрической клинике
В Берлине завершается 73-й международный кинофестиваль.
Жюри главного конкурса под председательством американской актрисы Кристен Стюарт наградило «Золотым медведем» документальный фильм «На Адаманте» Николя Филибера. Это одиннадцатый полнометражный фильм французского режиссера – рассказ о плавучей парижской клинике для людей с психическими расстройствами. 72-летний Николя Филибер провел несколько месяцев на борту баржи, стоящей на якоре на Сене, и изучал работу психиатрического учреждения, которое удовлетворяет творческие потребности своих пациентов. Режиссер говорит, что, исследуя грань между тем, что принято считать психическим здоровьем и безумием, он старался не навешивать ярлыков и не стигматизировать пациентов, которых общество подвергает несправедливой дискриминации.
Премию за лучший сценарий получил фильм Ангелы Шанелек «Музыка», переосмысляющий миф о Эдипе. Лучшим режиссером назван Филипп Гаррель.
«Серебряный медведь» за лучшую роль достался юной Софии Отеро, сыгравшей восьмилетнего трансгендерного ребенка в испанской драме «20 000 разновидностей пчел».
Главную награду в секции «Столкновения», представляющей новаторское кино, получил фильм Баса Девоса «Здесь». Его герой, румын, живущий в Бельгии, готовится к поездке на родину, но встречает свою судьбу в лице китаянки, увлеченной исследованием мхов в бельгийских лесах.
Россия прекратила поставки нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба»
Россия прекратила поставки нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба», сообщил в твиттере главный исполнительный директор польского нефтеперерабатывающего завода PKN Orlen Даниэль Обайтек.
Он добавил, что компания была полностью готова к этому. «Только 10% сырой нефти поступало из России, и мы заменим ее нефтью из других источников», – написал Обайтек.
Компания импортировала нефть в рамках контракта с российской «Татнефтью». Срок действия этого контракта должен был истечь в декабре 2024 года.
Агентство Reuters отмечает, что поставки прекратились на следующий день после того, как Польша передала Украине первую партию немецких танков «Леопард».
В PKN Orlen заявили, что компания может полностью снабжать свои НПЗ морским транспортом и что остановка поставок по трубопроводу не повлияет на поставки бензина и дизельного топлива клиентам.
- Трубопровод «Дружба» был исключен из-под санкций Евросоюза, чтобы снабжать страны, у которых нет доступа к альтернативной нефти. Помимо Польши, по нему получали российскую нефть также Чехия, Германия, Словакия и Венгрия.
Грузинские спасатели вернулись на родину из Турции
Спасатели Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии завершили миссию в Турции, пострадавшей от разрушительного землетрясения 6 февраля. По сообщению ведомства, грузинские спасатели возвратились на родину специальным чартерным рейсом.
В Тбилисском международном аэропорту спасателей встретили заместитель министра внутренних дел Иосеб Челидзе, начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Теймураз Мгебришвили и посол Турции в Грузии Али Каан Орбай, которые поблагодарили участников гуманитарной операции за проявленную самоотверженность в ходе выполнения миссии.
Часть грузинских спасателей со спасательной техникой и снаряжением вернется на родину по суше.
По решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, в первый же день стихийного бедствия грузинские спасатели выехали в Турцию, город Адыяман, а после ротации продолжили операцию в городе Антакья в провинции Хатай, пишет Общественный вещатель.
Всего в ликвидации и аварийно-спасательных мероприятиях последствий землетрясения участвовало около 200 спасателей, отмечается в информации МВД.
Минфины G20 не согласовали пункт о единогласном осуждении войны
Главы Минфинов и Центробанков стран «Большой двадцатки» (G20) согласовали текст коммюнике по итогам встречи в Бангалоре, но некоторые пункты документа, касающиеся войны России с Украиной, не нашли единогласной поддержки.
Речь идет о двух пунктах, которые не одобрили Китай и Россия. В одном из них, в частности, говорится о решительном осуждении войны и подчеркивается, что она причиняет огромные человеческие страдания, сдерживает экономический рост и повышает риски для финансовой стабильности. Кроме того, этот пункт содержит упоминание, что были и другие взгляды на оценку ситуации и санкций.
Приведенный пункт аналогичен заявлению саммита «Большой двадцатки» на саммите в Индонезии в ноябре прошлого года. Тогда в документе осудили военные действия России на территории Украины, добавив сообщение о том, что есть и другие точки зрения относительно войны.
В другом пункте, который приняли не все страны, говорится о необходимости поддерживать международное право, гарантирующее мир и стабильность. «Мирное урегулирование конфликтов, усилия по преодолению кризисов и дипломатия имеют жизненно важное значение. Сегодняшняя эпоха не должна быть эпохой войны», - следует из него.
Ранее собеседники агентства Reuters рассказали, что Россия среди прочего настаивала на том, чтобы в документе не упоминалось слово «война». Российские власти называют боевые действия на территории Украины «специальной военной операцией».
Переговоры по итоговому документу были весьма сложными, пишет Reuters.
- Встреча министров финансов и глав Центробанков стран G20 проходит с 24 по 25 февраля.
- На саммите G20 в ноябре 2022 года на острове Бали большинство участников в заявлении решительно осудили войну России с Украиной и подчеркнули, что она вызывает огромные человеческие страдания и усугубляет нестабильность в мировой экономике. Война сдерживает глобальный экономический рост, разгоняет инфляцию, нарушает цепочки продовольственных поставок, увеличивает дефицит топлива, отмечалось в коммюнике.
Представители Карабаха и Азербайджана встретились при посредничестве миротворцев РФ
24 февраля командование российских миротворческих сил, дислоцированных в Нагорном Карабахе, организовало встречу официальных представителей региона и Азербайджана.
Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на пресс-секретаря карабахского лидера Лусине Аванесян.
Согласно информагентству, Аванесян уточнила, что обсуждались вопросы, связанные со снятием блокады Нагорного Карабаха, стабильными и бесперебойными поставками природного газа и электроэнергии.
Сообщается, что в ходе встречи достигнута договоренность об обеспечении бесперебойной работы газопровода Армения-Нагорный Карабах, о ремонте единственной высоковольтной воздушной линии э/передачи 110 кВ Шинуайр-Степанакерт и восстановлении электроснабжения.
«Мы ждем соответствующих шагов с азербайджанской стороны, что позволит нашим специалистам добраться до места отключения электроэнергии, оценить ущерб и начать ремонтные работы.
Что касается разблокировки дороги, то, по нашим данным, российская сторона продолжает прилагать усилия в этом направлении, и мы надеемся, что в этом плане в скором времени наступят положительные сдвиги», - подчеркнула пресс-секретарь.
Евросоюз принял новый пакет санкций в отношении России
Новый пакет санкций Евросоюза против России принят. Об этом глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель сообщил в твиттере.
Дипломат подчеркнул, что санкции затронут и тех, кто кто несет ответственность за депортацию и насильственное усыновление не менее шести тысяч украинских детей.
В новом санкционном списке 121 лицо, среди которых 96 организаций.
Брюссель планировал принять 10-й по счету пакет ограничений к 24 февраля, к годовщине начала войны России с Украиной. Обсуждение затянулось из-за Польши, которая утверждала, что предлагаемые санкции слишком мягкие.
В ночь на 25 февраля Варшава согласовала ограничения при условии будущих санкций для российских алмазов, каучука и предприятий атомной отрасли. Главными оппонентами Польши выступали Германия и Италия.
Согласно заявлению ЕС по новым санкциям, ограничения касаются транзита через Россию товаров двойного назначения. Запрещен экспорт в Россию спецтехники, запчастей и электроники.
Кроме того, под ограничения попали три банка. Их названия пока не указаны.
Введен запрет на трансляции и распространение RT Arabic и Sputnik Arabic.
Новость дополняется
CNN: Китай может предоставить России не только дроны, но и боеприпасы
Правительство Китая рассматривает возможность предоставления России не только беспилотников, но и боеприпасов, а также стрелкового оружия для войны с Украиной. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки. По их словам, Москва и Пекин ведут переговоры о цене и объемах поставок.
О намерении Китая оказать военную помощь России пишет и американское издание The Wall Street Journal.
Издание Der Spiegel ранее сообщало, что около сотни дронов-камикадзе должны быть произведены и переданы России уже в начале апреля.
Ранее Китай неоднократно утверждал, что его страна придерживается нейтралитета и не продает оружие в зоны конфликта. При этом США опасаются, что Пекин действительно рассматривает военную поддержку Москвы.
Источники не стали подробно описывать, какие разведданные, полученные США, свидетельствуют об изменении позиции Китая, отмечает CNN. Но вместе с тем, по данным телеканала, высокопоставленные чиновники достаточно серьезно обеспокоены этим и на прошлой неделе стали активно делиться информацией с союзниками и партнерами.
Госдепартамент предупредил о реальных последствиях для двусторонних отношений для США и КНР в случае поставки летального вооружения России.
Кроме того, в субботу на сайте авторитарного белорусского лидера Александра Лукашенко появилось официальное сообщение о его визите в Пекин с 28 февраля по 2 марта.
Белорусская территория используется российскими военными в боевых действиях против Украины, но сейчас гораздо менее активно, чем в первые недели войны. Лукашенко заявлял, что Минск не собирается вводить свои войска на территорию Украины, а белорусская армия включится в войну только в случае агрессии со стороны Киева.
Разведка стран Запада и Украины считает, что наступление с белорусской территории, хотя и возможно, но на сегодняшний день маловероятно.
Украина намерена заминировать приграничную полосу шириной 2 км
Полоса вдоль украинской границы с Россией и Беларусью будет расширена до 2 километров и заминирована. Как сообщило агентство УНИАН, со ссылкой на Telegram министра Кабинета министров Украины Олега Немчинова, это изменение предусмотрено законом, принятым 24 февраля Верховной Радой Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по защите государственной границы». «Это практически будет заминированная территория», - написал Немчинов.
По его словам, внесенные изменения также позволили урегулировать вопрос привлечения Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и полиции к выполнению задач по охране государственной границы в условиях военного положения. УНИАН сообщает, что за принятие закона проголосовали 310 народных депутатов. В Верховной Раде 450 депутатских мест.
С началом войны Лукашенко отдал военную инфраструктуру Беларуси в полное распоряжение Кремля. Для усиления российских вооруженных сил режим Путина продолжает поглощение белорусских заводов, отмечает агентство УНИАН.
В Кремле разработан детальный план «ползучей аннексии» Беларуси политическими, экономическими и военными средствами до 2030 года. По данным журналистов, согласно плану, подготовленному осенью 2021 года, Кремль собирается не позднее конца десятилетия сформировать союзное государство России и Беларуси, информирует украинское агентство УНИАН.
Япония вводит запрет на экспорт в Россию деталей для беспилотников
Токио расширит санкционные списки и введет новые экспортные ограничения в отношении России. Об этом во время онлайн-саммита «Группы семи» объявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
В частности, будут заморожены активы 120 российских физических и юридических лиц. Япония также запретит экспорт товаров, которые, по ее мнению, могут укреплять российскую промышленность, такие как детали для беспилотников.
В общей сложности в ограничительных списках Японии находятся около 900 россиян и примерно 450 российских организаций и компаний.
Экспортные ограничения Токио затрагивают поставку в Россию полупроводников, оборудования для производства нефти, предметов роскоши, 3D-принтеров. Япония ввела запрет на импорт в страну золота, станков, некоторых видов древесины и водки.
Новые санкции против России введены в ответ на продолжающееся вооруженное вторжение на территорию Украины. В годовщину начала войны – 24 февраля – о новых ограничениях в отношении российских компаний и граждан заявили США и Великобритания. Новые санкции одобрил Евросоюз. По данным Bloomberg, десятый пакет европейских ограничений будет окончательно утвержден в субботу, 25 февраля.
- Отношения Москвы и Токио обострились после российского нападения на Украину. Япония присоединилась ко многим западным санкциям против России. Москва включила Японию в список недружественных государств, разорвала переговоры о мирном договоре, так и не заключенном после Второй мировой, и запретила японцам упрощенно посещать Курильские острова.
- Южнокурильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи попали под контроль СССР после окончания Второй мировой войны. Япония считает их незаконно присоединенными к СССР и, позже, правопреемнице СССР России. Россия официально признает эти территории своей неотъемлемой частью.
WSJ: Великобритания предложила дать Украине оружие НАТО ради переговоров
Великобритания, Германия и Франция согласились дать Украине широкий доступ к оружию НАТО ради начала переговоров с Россией. Вопрос будет обсуждаться на саммите НАТО в июле. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей трех стран.
По сведениям источников, на прошлой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил план соглашения Украины с НАТО, по которому Украина сможет получать передовое оружие, боеприпасы и военную технику после окончания войны.
Франция и Германия поддержали британскую инициативу, сообщили источники. Правительства трех стран рассматривают соглашение как способ повысить уверенность Украины и дать ей стимул начать переговоры с Россией.
Другая цель соглашения – изменить планы Кремля. По словам британского чиновника, если Россия увидит, что Запад готов увеличивать объем военной помощи Украине, это может убедить Кремль, что своих военных целей он не достигнет.
Соглашение предлагается обсудить на саммите НАТО в июле. При этом собеседники WSJ отмечают, что любое решение о том, когда и на каких условиях начнутся мирные переговоры, зависит только от Украины. В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому страна не будет вести переговоры с Россией, пока ее президентом остается Владимир Путин.
В начале февраля президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц дали понять Зеленскому, что ему нужно задуматься о мирных переговорах с Москвой. Об этом WSJ рассказали источники, знакомые с ходом беседы. В частности, Макрон сказал Зеленскому, что даже таким смертельным врагам, как Франция и Германия, пришлось заключить мир после Второй мировой войны.
Также представители Великобритании, Франции и Германии сообщили WSJ, что среди политиков их стран растут сомнения в том, что Украина сможет вернуть себе границы начала 2014 года.
«Мы постоянно повторяем, что Россия не должна победить, но что это значит? Если война будет идти достаточно долго с той же интенсивностью, потери Украины станут невыносимыми. И никто не верит, что им удастся вернуть Крым», – заявил высокопоставленный французский чиновник.
При этом публично лидеры стран Запада призывают к единству в противостоянии российской агрессии и о перспективах начала мирных переговоров не упоминают.
Премьер-министр и председатель парламента Грузии возложили венки к мемориалу юнкеров в Коджори
В связи с Днем советской оккупации премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, председатель парламента Шалва Папуашвили, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе в Коджори возложили венки к мемориалу юнкеров, павших за независимость Грузии, сообщает Общественный вещатель.
Сегодня исполнилось 102 года со Дня советской оккупации. Постановлением парламента Грузии от 21 июля 2010 года 25 февраля было объявлено Днем советской оккупации. В честь сотен тысяч жертв оккупации в этот день на всей территории Грузии приспущены государственные флаги.
25 февраля 1921 года Красная Армия России захватила Тбилиси и свергла правительство Грузии, избранное в результате свободных и всеобщих выборов. В результате Россия аннексировала Демократическую Республику Грузия, являвшуюся субъектом международного права.
День советской оккупации в Грузии: 102 года назад Красная армия вошла в Тбилиси
Государственные флаги сегодня приспущены в Грузии в связи с Днем советской оккупации - ровно 102 года назад в Тбилиси вошла Красная армия. В 2010 году, через 20 лет после выхода Грузии из СССР и обретения независимости, парламент объявил 25 февраля «Днем советской оккупации». В СССР 25 февраля отмечался как день советизации Грузии, пишет агентство «Новости-Грузия».
История даты
Первая Грузинская республика была провозглашена 26 мая 1918 года и просуществовала всего два с половиной года, несмотря на то, что была признана ключевыми европейскими государствами и самой Россией.
В 1920 году советские войска уже заняли Азербайджан и провозгласили там советскую власть. Однако продвижение в Грузию замедлялось, так как правительство Советской России не хотело портить отношения с Великобританией, чтобы не усиливать свою международную изоляцию. Более того, 7 мая 1920 в Москве был заключен мирный договор между РСФСР и Грузинской демократической республикой, в котором Москва признавала независимость Грузии и обещала не вмешиваться в ее внутренние дела. В ответ Грузия легализовала у себя положение Коммунистической партии.
Однако большевики скоро пришли к выводу, что без контроля Грузии невозможно закрепиться на Северном Кавказе. В подготовке и осуществлении советизации Грузии ведущую роль сыграли грузинские большевики - Сталин, Орджоникидзе, Махарадзе.
12 февраля 1921 в Борчалинском и Ахалкалакском уездах Грузии местные коммунисты подняли восстание, скоординированное с командованием 11-й армии. Большевики заняли Гори, Душети и Борчалинский уезд. 15 февраля Ленин отдал распоряжение штабу Кавказского фронта: «Мы ожидаем от РВС 11 энергичных и быстрых действий, не останавливающихся перед занятием Тифлиса».
16 февраля 1921 года части Красной армии перешли южную границу Грузии через Красный мост и заняли село Шулавери. С тех пор наступление Красной армии на Грузию не прекращалось. 25 февраля большевики вошли в Тбилиси.
В феврале-марте 1921 года масштабное наступление остановить не удалось, однако сопротивление оказывалось в течение шести недель.
Тбилиси защищали части регулярной армии и народной гвардии - до 10 тысяч солдат и офицеров.
24 февраля вечером главнокомандующий грузинской армией генерал Георгий Квинитадзе принял решение о том, что правительство должно покинуть Тбилиси. Он считал, что взятие Тбилиси в окружение приведет к неизменному поражению и счел отступление из столицы единственным способом продолжать борьбу.
После этого сопротивление продолжалось еще три недели. Большая битва состоялась 4-6 марта 1921 года в Хашурском районе и на Лихском хребте, 3 марта - на позициях близ Нового Афона (в Абхазии), только 9 марта пал город Кутаиси.
Правительство Грузии и члены Учредительного Собрания отбыли из Тбилиси сначала в Кутаиси, а потом в Батуми. Решение о том, что правительство должно покинуть страну, было принято Учредительным Собранием, которое объявило о своем самороспуске и передало полномочия правительству. Долгие годы правительство Первой Грузинской Республики работало в эмиграции во Франции.
После отъезда правительства в Батуми осталась делегация, уполномоченная для переговоров с представителями Советской России о прекращении военных действий. На переговорах в Кутаиси 17-18 марта стороны подписали такое соглашение.
Через месяц после взятия Тбилиси, 24 марта, большевики объявили себя правительством вместо избранного на всеобщих выборах Учредительного Собрания. Так в Грузии была окончательно установлена советская власть.
Через 70 лет, 28 октября 1990 года, в Грузии прошли первые в СССР многопартийные парламентские выборы. Победу на выборах одержал блок «Круглый стол – Свободная Грузия», который возглавляли советские диссиденты Звиад Гамсахурдия и Мераб Костава. 14 ноября 1990 года, Верховный Совет Грузии на первой сессии принял решение переименовать Грузинскую ССР в «Республику Грузия» и объявил переходный период до восстановления независимости Грузии.
9 апреля 1991 года на основе результатов референдума Верховный Совет Грузинской ССР принял акт о восстановлении государственного суверенитета Грузии как правопреемника Грузинской демократической республики.
Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 50 тысяч
Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии, которые произошли 6 февраля, достигло 50 тысяч. Об этом сообщает Reuters.
В Турции погибли 44 218 человек, в Сирии – 5914.
Турция начала работы по восстановлению домов: в результате землетрясений более 160 тысяч зданий, в которых находились 520 тысяч квартир, были разрушены или получили повреждения.
Власти страны заявили, что для пострадавших были установлены 313 тысяч палаток и планируется поставить 100 тысяч контейнерных домов. По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, было расширено расследование в отношении строительных подрядчиков, подозреваемых в нарушении стандартов безопасности: установлено 564 подозреваемых, 160 человек официально арестованы.
- В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8. Тысячи жителей пострадавших городов остались без жилья, разрушены тысячи строений, включая больницы, школы и многоквартирные дома. В Турции на три месяца объявлено чрезвычайное положение.
Евросоюз одобрил 10-й пакет санкций в отношении России
Европейский союз одобрил новые санкции против России за ее вторжение в Украину. Это решение объявлено спустя год после начала войны. 10-й по счету санкционный пакет предусматривает сокращение экспорта промышленных товаров на 11 млрд евро. России будет трудно получать откуда-то еще детали для авиационных двигателей, антенны и другую электронику. ЕС объявил, что из него в РФ больше не поступает никакой технологи, которая может быть использована в военных целях.
Телеканал «Евроньюс» цитирует слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о намерении Брюсселя усиливать давление на Москву:
«Россия откатывается к автаркической экономике, отрезанной от мира. Наши санкции резко подрывают ее экономическую базу, уничтожая любые перспективы ее модернизации». По словам главы Еврокомиссии, давление на Россию будет продолжаться. «Мы будем преследовать тех, кто помогает России обходить санкции или пополнять свой военный арсенал», предупредила Урсула фон дер Ляйен.
ЕС одобрил и санкции против Ирана. За поставки России беспилотников-камикадзе впервые наказан Корпус стражей исламской революции.
Новые санкции против России затруднят сотрудничество ЕС с рядом российских банков. Персональный «черный список» ЕС расширен именами нескольких кремлевских пропагандистов, представителей политических сил, военачальников и лиц, ответственных за принудительную и незаконную депортацию украинских детей в Россию.
Согласование санкций между странами-членами ЕС не было гладким. Венгрия требовала вычеркнуть из проекта санкционного документа имена нескольких россиян. Польша и Литва, выступали за более жесткую позицию. Ранее сообщалось, что страны ЕС отказались от введения санкций против российской атомной и алмазной промышленности. Не удалось договориться и относительно использование замороженных российских активов на нужды восстановления Украины.
Эрдоган говорил по телефону с Зеленским и Путиным
Президент Турции Реджеп Эрдоган в пятницу в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским поблагодарил его за выражение народу Турции сочувствия и солидарности. Жертвами недавних подземных толчков в Турции и Сирии, по последним данным стали более 50 тысяч человек. Только в Турции - более 44 тысяч погибших.
Эрдоган и Зеленский обсудили ситуацию, вызванную войной. Президент Турции выразил готовность содействовать поискам мира на основе прекращения огня между Россией и Украиной и переговоров между воюющими сторонами. Об этом сообщила пресс-служба президента Турции.
В пятницу, после разговора с Зеленским, Эрдоган связался с президентом России Владимиром Путиным. Эрдоган поблагодарил Россию за помощь в ликвидации последствий землетрясений в Турции. Как отмечается на сайте Кремля, Путин подтвердил готовность и впредь оказывать Турции содействие при ликвидации последствий землетрясения.
В директорате по вопросам коммуникаций президента Турции отметили, что президенты обсудили «развитие событий вокруг российско-украинской войны». В Кремле, как отмечает «Европейская правда», упомянули лишь о дискуссии по «зерновой сделке» и необходимости «устранения препятствий для соответствующих поставок из России в страны, которые в этом больше всего нуждаются».
На антивоенных акциях в годовщину войны задержали не менее 54 человек
На антивоенных акциях в годовщину российского вторжения в Украину задержали не менее 54 человек из 14 городов России, подсчитал правозащитный проект «ОВД-Инфо».
Россиян задерживали за пикеты, возложение цветов и даже за надпись на снегу. Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге – 18 человек. Среди них те, кто пришел возложить цветы к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко, а также 77-летняя активистка и художница Елена Осипова с плакатами «Нет войне» и «Путин – это война».
В Екатеринбурге задержали 11 человек, в Москве – семь, некоторых также за возложение цветов в поддержку Украины. В других городах задерживали за плакаты «Я за мир», «Хватит молчать», «Скорбим. Простите нас, что мы страну просрали». За последний жительницу Комсомольска-на-Амуре обвинили в дискредитации российской армии.
- По подсчетам «ОВД-Инфо», за год полномасштабной войны полиция задерживала антивоенных активистов почти 20 тысяч раз в 78 регионах России. За демонстрацию антивоенной позиции уголовные дела завели как минимум на 447 человек, 128 из них находятся в заключении. По новой статье о дискредитации российской власти и армии возбудили почти шесть тысяч дел.
- Дискредитацией армии в России считается, например, употребление слова «война», а не «специальная военная операция» по отношению к войне в Украине. Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, за повторное ее нарушение грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии.
У посольства России в Берлине поставили танк, подбитый в Украине
В годовщину российского военного вторжения в Украину мероприятия и акции в поддержку украинцев прошли в пятницу, 24 февраля, во многих городах ФРГ.
Более десяти тысяч человек прошли по главным улицам восточного Берлина до российского посольства в шествии под лозунгом «Мы никогда не забудем». Частная инициатива на базе музея Berlin Story Bunker утром установила на платформе перед диппредставительством российский танк T-72, подорвавшийся на мине в окрестностях Бучи. «Мы поставим русским их мусор перед посольством», – написал в «Твиттере» организатор акции Виланд Гибель. Танк простоит до понедельника. Вечером перед посольством собрались сотни людей, некоторые ставили на танк свечи.
После главного шествия перед Бранденбургскими воротами состоялся митинг под лозунгом Stand with Ukraine. На нем выступили мэр Берлина Франциска Гиффай и посол Украины в ФРГ Алексей Макеев. В разных районах германской столицы прошли другие демонстрации, митинги и шествия. Уже утром перед посольством Украины начался марш «Траурный путь в память жертв войны в Украине». На улице Унтер-ден-Линден состоялась демонстрация школьников, в полдень по этой улице к рейхстагу прошли сторонники перемирия под лозунгом «Мирное шествие: мир в Украине и во всем мире».
Перед зданием бывшего кафе «Москва», переименованного в кафе «Киев», в рамках берлинского литературного фестиваля прошла демонстрация «Не принимать ужасное как должное!». К ней призвали писательницы Эльфриде Елинек и Герда Мюллер, а также историки Карл Шлегель и Тимоти Снайдер. Параллельно перед Бранденбургскими воротами состоялся митинг под лозунгом «За мир вместо войны». Совет музыкантов Берлина организовал в Церкви Памяти службу за мир в Украине.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер совместно с послом Украины Алексеем Макеевым пригласили политиков и представителей общественности на официальное мероприятие солидарности с Украиной. В берлинской резиденции главы государства – дворце Бельвю присутствовали также канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент бундестага Бербель Бас, члены германского кабинета министров и других ведомств. Собравшиеся почтили минутой памяти жертвы захватнической войны России в Украине.
Во время мероприятия по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский. В галерее дворца Бельвю была размещена выставка украинских фотографов, запечатлевших на снимках картины войны.
Штайнмайер подчеркнул в своей речи, что Германия как государство Евросоюза вносит самый большой вклад в военную поддержку Украины. По словам президента ФРГ, Путин делает ставку на то, что союзники Украины устанут, привыкнут и прекратят оказывать помощь. «Это удовольствие мы ему не предоставим», – отметил Штайнмайер. Он призвал российского президента отвести войска с территории Украины и подчеркнул, что ФРГ не перестанет поставлять военную помощь. «Вы можете положиться на Германию!» – заверил Штайнмайер украинского посла.
В адрес России Штайнмайер обратился с такими словами: «Путин хочет победить, изо всей силы – однако в реальности происходит следующее: кто убивает и уничтожает, кто разрушает бомбами Украину и ее города, кто увозит детей, кто сам заставляет своих солдат умирать на поле боя, тот не будет победителем, тот уже все потерял». Штайнмайер подчеркнул, что Германия не участвует в войне, однако «эта война напрямую затрагивает всех нас».
Канцлер Олаф Шольц в видеообращении отдал дань мужеству украинцев в противостоянии России, которая, по его словам, ведет «жесточайшую захватническую войну против Украины». Шольц заметил: «Кто окинет взглядом прошедший год, признает - российский президент проиграл». «Не наши поставки вооружений продлевают войну. Чем раньше российский президент признает, что он не сможет достичь своей империалистской цели, тем больше шанс на быстрое завершение войны. Это в руках Путина. Он может закончить эту войну», – резюмировал Шольц.
Акции против российского вторжения в пятницу прошли по всей Европе.
Эйфелева башня в Париже, Национальный театр в Варшаве, римский Колизей оказались среди знаменитых сооружений, которые были подсвечены в цвета сине-желтого украинского флага.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также глава НАТО Йенс Столтенберг находясь в Таллине, почтили память погибших украинцев минутой молчания. Такая же церемония прошла в Лондоне, перед резиденцией британского премьера на Даунинг-стрит, 10. Заявления с осуждением войны сделали несколько европейских лидеров.
Всемирный банк выделит Украине грант на 2,5 миллиарда доларов
Всемирный банк объявил в пятницу, что выделит Украине очередной пакет помощи объемом в 2,5 миллиарда долларов. Средства будут расходоваться на мирные цели: поддержку жизненно важной инфраструктуры и административных функций. Финансирование будет осуществляться при поддержке американского Агентства международного развития (USAID).
Ранее Всемирный банк уже поддерживал воюющую Украину, выделяя средства на поддержку здравоохранения, школ, пенсионного обеспечения, а также на помощь украинским беженцам. Общий объем выделенного финансирования составил более 20 миллиардов долларов.
Президент Всемирного банка Дэвид Мальпасс заявил, что усилиями его организации удалось помочь примерно 12 миллионам украинцев. Он заверил, что банк и далее будет оказывать Украине поддержку в области реконструкции и восстановления того, что было разрушено войной.
Также 24 февраля Международный валютный фонд объявил, что вводит в действие специальную кредитную программу для Украины на сумму около 15 миллиардов долларов. Она должна быть окончательно готова к марту. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, программа МВФ станет дополнением к новому пакету американской помощи в размере 10 млрд долларов, который готовится в Вашингтоне.
- Всемирный банк - международная финансовая организация, занимающаяся помощью развивающимся странам и устранением последствий стихийных бедствий и военных конфликтов. Ее участниками являются 189 стран мира.
Форум