Минкульт Грузии уступил Патриархии руководство реставрацией Гелати

Директор ЦРУ Уильям Бернс подтвердил, что у американского разведсообщества есть данные о том, что руководство Китая всерьез рассматривает возможность поставок России вооружений для использования в войне в Украине. Окончательное решение Пекин, однако, еще не принял - заявил Бернс в эфире телекомпании CBS News.

Ранее о том, что Китай близок к договоренностям с Россией о поставках оружия и боеприпасов, сообщали ведущие западные СМИ - в том числе CNN, Financial Times, Spiegel. С предупреждением о том, что Вашингтон против таких поставок, и в случае их осуществления Пекин столкнется с последствиями, выступил на прошлой неделе госсекретарь Энтони Блинкен.

Как отмечает CBS News, еще недавно администрация Джо Байдена и лично Бернс давали другие оценки - директор ЦРУ еще в начале февраля говорил, что Китай весьма прохладно относится к идее поставлять России вооружения.

По словам Бернса, на данный момент США не имеют никаких свидетельств о том, что Китай уже поставляет России оружие. Как заявил директор ЦРУ, то, что американское руководство в последнее время поднимает эту тему, ставит своей целью убедить Китай отказаться от поставок. По его словам, ставка на них «будет очень рискованной и недальновидной,

Соединенные Штаты в прошлом году открыто предупреждали Россию о последствиях ее нападения на Украину. Тогда Вашингтону не удалось убедить Владимира Путина отказаться от вторжения.

В своем интервью Бернс также подтвердил многочисленные сообщения о том, что незадолго до широкомасштабного вторжения 24 февраля 2022 года он посетил Киев и рассказал руководству Украины о российском плане «блицкрига», в том числе о готовящемся ударе на Киев со стороны Беларуси. Директор ЦРУ заявил, что и эта информация в том числе помогла Украине защититься. Также Бернс рассказал о встрече с главой российской СВР Сергеем Нарышкиным три месяца назад - тот, по его словам, по всей видимости выражал позицию Путина, давая понять, что в России надеются, что затягивание войны приведет к тому, что союзники «устанут» от Украины.

Китай на днях представил так называемый мирный план из 12 пунктов. В нем содержится ряд принципов, в частности уважение территориальной целостности государств, начало мирных переговоров без предварительных условий, отказ от мышления «Холодной войны», осуждение введенных против России санкций. Непосредственных предложений о том, что необходимо сделать для прекращения войны, в нем нет.

Многие лидеры стран Запада прохладно отозвались об этих предложениях, отметив, что в том виде, в котором они сформулированы, они выгодны России. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Китай «помочь оказать давление на Россию», чтобы положить конец войне, и также попросил Пекин «не поставлять оружие России».

С 28 февраля по 2 марта Китай посетит с визитом Александр Лукашенко - один из главных союзников Владимира Путина. По оценке американского Института изучения войны (ISW), визит может быть использован для разработки планов обхода санкций с участием Беларуси в случае китайских поставок для России. В частности, беспилотники из Китая могли быть поставлены по фальсифицированным товаросопроводительным документам - очевидно, под видом белорусских.