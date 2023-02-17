Документы нескольких групп экспертов, содержащих критические замечания по поводу состояния Гелатского кафедрального собора, привлекли внимание патриархии, оппозиции и рядовых граждан к проблеме. Памятник всемирного наследия стал жертвой некачественных работ по консервации, что привело к значительному ущербу, говорится в отчетах. Ситуация продолжает усугубляться, а в Минкульте тем временем пытаются уйти от ответственности.

Ситуация в Гелатском кафедральном соборе критическая, действовать необходимо срочно, заявляют в патриархии Грузии. Настенные росписи Памятника всемирного наследия XII века разрушаются на глазах, отмечают грузинские эксперты и представители ЮНЕСКО. Проблемы начались в 2015-м году, когда было решено начать работы по восстановлению кровли, рассказал в интервью грузинской службе Радио Свобода историк архитектуры Нодар Аронишидзе:

«Купол основного собора перекрыли плиткой разного типа. В 2015-19 годах использовалась некачественная плитка, которая быстро потрескалась. Но основная проблема в том, что клали эту плитку неправильно, это повлекло за собой проникновение воды. Когда в 2020-м была обнаружена эта проблема, тогдашнее Агентство по охране памятников культурного наследия никак не желало признавать их наличие. Залили в те места, через которые проникала вода, силикон и монтажную пену, которые просто запрещено использовать на памятниках для решения подобных проблем. После этого было сделано временное перекрытие с теми же нарушениями – кровлю уложили так, что остались пустоты, в которые также проникла вода. И опять они попытались решить проблему силиконом и пеной».

В итоге влага проникла в собор, и из-за возникшей сырости начался процесс повреждения настенной росписи. Со временем ситуация лишь ухудшалась, и в 2021-м Министерство культуры в очередной раз взялось за консервацию памятника, пригласило для соответствующей работы специалистов, которые оказались совершенно некомпетентны, утверждает реставратор настенной росписи Лела Ниношвили. Она несколько раз посещала собор в прошлом году и заметила, что, несмотря на нерешенную проблему сырости, реставраторы продолжают восстанавливать роспись:

«Они не поставили правильный диагноз, потому «лечение» проходило в несоответствии с существующей ситуацией. После того, как туда попала вода, стены и система перекрытия (купол) намокли, эту проблему не решили. Соответственно, их вмешательство, попытка восстановить визуальные повреждения были неэффективны, поскольку в это время повреждение прогрессирует. Я была там в октябре, а затем в декабре. Стало ясно, что процесс не прекращается. Архитекторы и реставраторы не согласуют работу друг с другом. Реставрация шла тогда, когда еще не были завершены работы по перекрытию (восстановлению кровли). Не были учтены климатические условия – один из важнейших факторов в этой работе. Такое вмешательство не просто не спасет настенную роспись Гелати, но, напротив – оно способствует появлению новых повреждений».

Обо всем этом говорится и в нескольких докладах разных групп экспертов. Один из них был опубликован в конце января (текущего года) Национальным исследовательским центром по истории грузинского искусства и охране памятников им. Георгия Чубинашвили. В заключении говорится, что, несмотря на попытки государства, проблему не удается преодолеть, а процессы проходят совершенно непрозрачно.

Изучением ситуации занимались и представители ЮНЕСКО. В отчете, опубликованном 8 февраля, сделан акцент на отсутствие какой-либо документации по оценке состояния фресок: «отсутствие подробной документации, а также вмешательства, предпринятые до 2020 года, в том числе, по проектированию и установке новой крыши в 2015-2018 годах, затруднили разработку стратегии по восстановлению собора», говорится в документе. Среди общих рекомендаций организации: установка защитного покрытия над собором, разработка программы по консервации памятника, постоянный контроль состояния фресок и привлечение высококвалифицированных специалистов к процессу реставрации собора.

Опираясь на эти заключения, в патриархии также заговорили о необходимости заменить работающих над консервацией Гелати специалистов на более компетентных. Тему эту подхватили и в оппозиции.

«Гелати – символ эпохи объединения и самого великого царя – Давида Строителя, памятник культурного достояния мирового значения. Те, кто после советизации Грузии уничтожил сотни грузинских церквей, – советские палачи, и, к сожалению, это традиция семьи Цулукиани. Сегодня нам приходится делать предложение этому палачу: мы готовы привезти в Грузию лучших специалистов, профессионалов и спасти ту часть Гелати, которую пока еще не уничтожила госпожа Тея», – заявил председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили.

На последней пресс-конференции, посвященной ситуации вокруг собора, министр культуры Грузии Тея Цулукиани заявила, что возлагать на нее ответственность за происходящее – несправедливо:

«Напомню заинтересованным лицам, что я, мои заместители и сегодняшний руководитель Агентства по охране памятников культурного наследия работали в Минюсте и МИДе в 2018-м. В 2015-18 годах Агентством по охране памятников культурного наследия руководил господин Ника Антидзе… ЮНЕСКО подтверждает, что вода проникла в Гелати в 2020-м. Еще раз напомню людям, которые заинтересовались собором только после моего назначения в это ведомство: Тея Цулукиани была назначена министром культуры 19 марта 2021 года… Когда осуществляются беспочвенные политические нападки, я обязана дать ответ».

Впрочем, это никак не может быть оправданием, считает Нодар Аронишидзе:

«Позиция министра очень странная – постоянно апеллировать к тому, что что-то произошло до нее. Какая разница, когда это случилось, сейчас ты ответственна за ту ситуацию, которая существует сегодня. Кроме того, меня, как заинтересованного гражданина, интересует итог – они признают, что были нарушения? Служащие агентства и группы рабочих, - от исполнителей, до заказчиков – все виновны! Кто-то понес за это ответственность? Это разве не обязанность нынешнего руководителя – найти ответственных? Никого не наказывают за разрушения памятников, никогда – это очень плохой симптом».

Кстати, сегодня должно было состояться заседание рабочей группы по разрешению проблем монастырского комплекса Гелати, в которую вошли представители патриархии и Минкульта, однако встречу было решено отложить до 24 февраля.

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