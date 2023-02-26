В ООН выразили обеспокоенность грузинским законом об иноагентах

В ООН выразили глубокую обеспокоенность законопроектом «О прозрачности иностранного влияния», который вынесен на рассмотрение юридического комитета парламента Грузии. В организации считают, что он угрожает деятельности гражданского общества и СМИ и в целом демократии страны, пишет SOVA.

В опубликованном заявлении говорится, что неправительственные организации Грузии оказывают существенную поддержку наиболее незащищенным и уязвимым группам. Принятие законопроекта может лишить эти группы необходимой поддержки, считают в ООН.

«Законопроект угрожает уважению и защите таких прав, как свобода объединения и самовыражения, право на участие в общественной деятельности, право на неприкосновенность частной жизни и защиту личных данных, а ставит под угрозу запрет на дискриминацию.

Принимая во внимание нынешнее членство Грузии в Совете ООН по правам человека, мы призываем парламент Грузии запросить юридические заключения по указанному законопроекту от компетентных региональных и международных органов, принять во внимание существующие мнения по аналогичному законодательству и провести широкое, всеобъемлющее и содержательные консультации со всеми заинтересованными сторонами, которые могут быть затронуты принятием этого законопроекта. Принятие такого закона может затруднить деятельность Организации Объединенных Наций в рамках Соглашения о сотрудничестве в области устойчивого развития, которую мы подписали с правительством Грузии.

Мы призываем власти Грузии предпринять все необходимые шаги для предотвращения действий, которые поставят под угрозу грузинскую демократию, воспрепятствуют или замедлят поддержку развития Грузии», - говорится в заявлении.