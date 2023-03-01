Армения передала Азербайджану проект регламента работы демаркационных комиссий

Армения передала азербайджанской стороне проект регламента работы демаркационных комиссий и ожидает ответа. Об этом сегодня в ходе правительственного часа в парламенте сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

Он также сказал, что был передан вариант мирного договора.

«Но реакции как таковой пока нет, потому что, когда мы получаем подобный документ, для формирования реакции нам тоже требуется определенное время, и предполагается, что определенная реакция будет через определенное время», - цитирует премьера Радио Азатутюн.

Премьер-министр сказал, что за это время состоялось три раунда работы над мирным договором, и следует продолжить работу в этом направлении. «Вне зависимости от очных встреч, эти работы также проводятся, то есть проводятся работы с документами», - сказал он.

Сделанные ранее предложения по открытию коммуникаций и обеспечению пограничной безопасности продолжают оставаться в силе, заявил Пашинян.

Комиссии по делимитации границ и пограничной безопасности были созданы в обеих странах после встречи лидеров в мае прошлого года. В случае как Армении, так и Азербайджана комиссии возглавляют вице-премьеры - Мгер Григорян и Шахин Мустафаев, которые также являются членами трехсторонней армяно-азербайджано-российской комиссии по разблокированию транспортных коммуникаций.