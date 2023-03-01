В Абхазии действуют веерные отключения электроэнергии. В разных районах – разный график. С 1 февраля одним абонентам отключают свет на три часа в сутки, другим – на пять, некоторым и на семь часов. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у жителей Абхазии, как они живут и работают в таких условиях.

Юлия Соловьева: Я очень тяжело переживаю отключения света. Конечно, человек может приспособиться. Но обидно, что в Абхазии, где такое количество воды, где много талантливых инженеров, не могут решить эту проблему и упирают ее в единственную существующую большую гидроэлектростанцию «Ингур ГЭС». Люди страдают. На мой взгляд, все это можно решить. Конечно, потребуется большая политическая воля и большая сознательность населения.

Низфа Аршба: В наш продвинутый век без электричества в принципе невозможно решать ни бытовые, ни рабочие какие-то вопросы. Особенно в условиях Абхазии, когда жители города вообще не имеют возможности обогреваться, посидеть у камина, погреться или приготовить еду. Это фактически катастрофа. В нашем случае еще ко всем бедам добавляется вот эта чудовищная история каких-то непонятных отключений, которые не укладываются ни в основной график, ни в дополнительный. Мы привыкли жить по графику. У нас нет по три часа в сутки света, но, по сути, его у нас нет больше, потому что отключают на полтора часа раньше, на час позже. И как-то это все хаотично настолько, что люди, даже живущие в многоэтажках, вынуждены по лестнице спускаться, потому что можно зайти в лифт и там остаться. Что касается работы, мы практически перешли на ночной режим работы, потому что другого способа постоянно, несколько часов при свете поработать, это уже что-то из разряда фантастики. Были какие-то периоды, когда мы и по трое суток сидели без света. Но чтобы вот так, как началось с прошлого года, с лета, чтобы мы сидели плотно на графике и замерзали, то есть температура в квартирах не превышает десять градусов, это ненормально. Люди спят в шерстяных вещах, в шапках, пытаясь как-то согреться. Так дальше народ может не вытерпеть.

Лаша Каличава: Я живу в деревне, мы покупаем дрова. В прошлом году мы купили их за двадцать тысяч рублей, машину дров. Газ есть, но не все проблемы решены, потому что мне нужен компьютер для работы, интернет. Генератора у меня нет. Приходится ждать, когда дадут свет. Я живу в восточной части Абхазии, поэтому у нас свет отключают два раза в день по два часа. Работаешь, только сосредоточился, и тут выключают электричество, потом тебе нужно, когда дадут электричество, снова сесть, сосредоточиться, вспомнить, на чем ты остановился, собраться с мыслями. И в этом плане есть, конечно, определенные сложности. Но когда я приезжаю на работу, там тоже нужно быть в разных местах, и бывает, что попадаю на отключения электричества, причем внеплановые. Больше отключения электричества влияют негативно на мою работу. Дома как-то мы выживаем.

Нана Абшилава: Каждый раз мы сталкиваемся с новым графиком. Особенно отключение электроэнергии три раза в сутки, это выходит у нас семь часов. Становится, на самом деле, невыносимо зимой, когда у тебя дома дети, пожилые. Вода даже не успевает нормально нагреться. А потом сидеть по два часа в сутки, например, при свечах, топить каждый раз дровяную печку, дети готовят уроки. И самое обидное то, что за потребляемую электроэнергию тарифы увеличиваются в трехкратном размере. А что касается работы, есть генератор, мы стараемся работать. Большинство людей уже жалуются, что они не в состоянии платить за потребленную электроэнергию из-за мизерных зарплат и пенсий. Получается, надо жить для того, чтобы платить за потребленную электроэнергию, которой у нас практически нет.

Эмма Шат-ипа, гражданка Абхазии: Очень плохо нам живется, работается еще хуже. Набираешь текст на компьютере, ни с того, ни с чего выключается свет, без предупреждений, вне графика. Такое ощущение, как будто это какое-то вредительство. Вот так нельзя издеваться над населением. У меня лично дома сгорел холодильник, испортились у меня продукты. То света нет, то воды нет. Можно так жить в современном мире? Как-то надо решать. Необязательно же на площадь выходить, чтобы минимальные условия создать населению.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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