Едва успели обрадоваться жители западной части Абхазии, получающие сейчас электроэнергию по перетоку из России, новому графику веерных отключений, согласно которому их время суммарно уменьшилось с пяти до трех часов в сутки, причем в дневное время – всего до часу (график был введен в полночь 4 февраля благодаря тому, что у российской стороны появилась возможность увеличить объем перетока), как уже днем в субботу их ждало неприятное известие.

Пресс-служба «Черноморэнерго» сообщила:

«Нагрузка на ВЛ «Псоу», по которой происходит переток электроэнергии из Российской Федерации, превысила допустимые нормы. Резкое повышение нагрузки обусловлено незаконным подключением оборудования по добыче криптовалют. Российская сторона предупредила, что, если нагрузки не снизятся, переток электричества будет автоматически отключен. Предприятие убедительно просит абонентов экономить электроэнергию и отключить оборудование для добычи криптовалют, незаконно подключенное к сети».

Резкое повышение нагрузки на сети из-за подключения оборудования для майнинга криптовалют, говорится также в сообщении, может привести к новым ограничениям на подачу энергии до пятичасовых отключений. Для абонентов ИнгурГЭС, то есть для восточной Абхазии, ограничения до семи часов остались в силе, поскольку уровень воды в Джварском водохранилище снизился до критического. Это вызвало с их стороны возмущенные интернет-комментарии. Но их стали убеждать, что тут нет никакой дискриминации, а так уж устроены энергосети республики, и напомнили, что в ноябре прошлого года, после возникновения проблем в ходе ремонта высоковольтной линии «Ачгуара», начались отключения в западной части республики, где абоненты, наоборот, долго завидовали абонентам ВЛ «Шешелети-1» и «Шешелети-2».

Вчера, в воскресенье 5 февраля, вице-президент Абхазии Бадра Гунба провел совещание по вопросам энергообеспечения и противодействия незаконному майнингу криптовалют. Согласно докладу вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, показатель потребления электричества в республике составляет около 10 миллионов киловатт-часов, и объема электроэнергии из России может не хватить не только на зиму и весну, но и на осенне-зимний период текущего года. Основная причина повышенного потребления электроэнергии – добыча криптовалют, ведь ко всему прочему цена биткоина сейчас вновь стала подниматься и выросла примерно до 24 тысяч долларов. Озган сказала:

«До 8 миллионов киловатт-часов потребление обеспечивается Российской Федерацией, и до 2 миллионов киловатт-часов потребление обеспечивается из ИнгурГЭС. При этом констатируем, что уровень воды в Джварском водохранилище критически низкий. А также в связи с почти полным отсутствием осадков в январе и с учетом того, что уровень потребления электроэнергии фактически не снижается, уровень воды сегодня составляет 410, 25 метров. При таких параметрах уровня воды возникает высокий риск отключения станции. При достижении отметки 410 метров ИнгурГЭС может быть остановлена. В этой связи мы не можем пока снизить ограничения по восточной части Абхазии, которая обеспечивается за счет ИнгурГЭС».

Сотрудники Службы государственной безопасности Абхазии изъяли порядка 130 аппаратов для добычи криптовалют 4 февраля, сообщил глава ведомства Роберт Киут на совещании у вице-президента. Мероприятия были проведены в Гудаутском и Гагрском районах, а также в столице. Есть еще сведения по другим направлениям, изъятие будет продолжено.

Премьер-министр Александра Анкваб сказал на совещании:

«Все РЭСы (районные электрические сети) знают, что у них происходит в районе и городе. Знают очень хорошо. Мы не говорим, что это прямые участники. Но говорю вам: они косвенные участники, это точно. А потом, может быть, будет доказано, что прямые участники (процесса незаконного майнинга). Ничего мы не сделаем без «Черноморэнерго» и без Госстандарта – у вас есть нормативная возможность заходить в жилище, чтобы проверить, как работает счетчик, или не работает вообще, при наличии подключения. Значит, что-то происходит не так. Мы кого, сами себя обманываем? Из-за владельцев майнинг-ферм, неважно, в каком количестве, страдает все население республики! Это понятно теперь всем по вчерашнему и позавчерашнему дню. Получили доппереток – и что, какой толк? Все включили свои аппараты».

По итогам совещания, в частности, было решено: создать республиканский штаб под председательством премьер-министра Александра Анкваба; МВД и СГБ поручено изымать незаконно подключенные аппараты, изъятое оборудование проверят в Таможенном комитете, и если информации о происхождении и ввозе не будет, то его конфискуют; правоохранителям поручили мониторить, в том числе в соцсетях, работу организаций и лиц, поставляющих и ремонтирующих аппараты для добычи криптовалют.

За все время борьбы с незаконным майнингом в Абхазии, по информации Госстандарта, было выявлено и изъято более 5500 аппаратов. Но все прекрасно понимают, что это капля в море по сравнению с работающими, подключенными незаконно и в основном на халяву, без оплаты потребленной энергии. Увы, незаконная криптодобыча в Абхазии уже слишком укоренилась. Показательно, как менялись за последние года два комментарии в соцсетях по отношению к криптобытчикам. Поначалу это был сплошной гнев, вплоть до призывов сжигать обнаруженные майнинг-фермы. Потом, когда майнинг-аппараты «расползлись» по разным помещениям, чтобы их труднее было обнаружить, и как бы сдавались в аренду, стали преобладать рассуждения о том, что «ну, если человек имеет две-три-четыре машинки, то он же должен на что-то жить». А сейчас чаще всего встречаются только возмущенные комментарии по отношению к «начальству», которое имеет майнинг-фермы и само же призывает с ними бороться… Конкретно никого, конечно, даже под ником не называли.

От одного источника довелось недавно услышать такую историю. Семья явно не с «нашим менталитетом» купила дом в сельской местности, скорее всего, по серой схеме. А потом как-то глава семьи позвонил в правоохранительные органы с информацией о майнинг-ферме неподалеку. А потом звонившего майнеры вычислили и заставили по дешевке продавать дом и спешно уезжать…

Совсем неудивительно будет, если окажется, что многие из майнинг-фермеров – это люди, которые и раньше десятилетиями не платили за электроэнергию. Просто у них очень развит хватательный рефлекс, а вот отдавать – ну никак...

В последние дни, что вполне закономерно, в соцсетях появляется много постов, авторы которых делятся своими идеями о том, как все же можно реанимировать дышащую на ладан энергосистему республики. Блогер Марат Аршба, например, пишет:

«Все больше и больше стран начинают внедрять систему предоплаты за использование электричества в борьбе с безответственными плательщиками, предпринимателями и даже с объектами государственных органов… Если кто-то думает, что это бедствие только у нас, то глубоко заблуждается… По сути, абоненты будут платить абонентскую плату как в сотовой связи, с той лишь разницей, что абонент самостоятельно подбирает объем Квт, которые он будет тратить в месяц, либо выбрать тарифный план. В Израиле абоненты, у которых стоят специализированные предоплатные счетчики, имеют базовый тарифный план на 400 Квт в месяц, в России есть различные варианты, и система предоплаты там расширяется. Азербайджан перешел на предоплатную систему… Переход на предоплату – это закономерное явление, и в ближайшие годы оно будет носить все больше и больше массовый характер в мире. В будущем данная система предоплат будет внедрена и в Абхазии, и это неизбежный процесс».

Возможно, это поможет исправить ситуацию, хотя по привычке в голову лезут сомнения и мысли о нашей «специфике».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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