​В парламенте проходят комитетские слушания по новому «Кодексу обороны» Грузии. Среди прочих нововведений, разработанных Министерством обороны, – обязательный военный призыв для студентов. До сих пор учащиеся могли отсрочить службу до завершения обучения в вузах, однако с 2025-го им либо придется брать академический год, либо совмещать службу с учебой.

Военный призыв становится обязательным и для студентов, однако у учащихся будет возможность выбрать приемлемые для себя условия, поясняют в Министерстве обороны. Согласно новому «Кодексу обороны», студенты смогут выбрать один из четырех приемлемых для них вариантов прохождения обязательной военной службы: шестимесячная программа подразумевает подготовку в боевых подразделениях армии Грузии, восьмимесячная - охрану разных объектов Минобороны, военных баз, разных хранилищ, при этом призывники все же будут проходить необходимую военную подготовку, одиннадцатимесячная служба подразумевает подготовку призывников, желающих получить одно из званий младшего начальствующего состава. Обо всем этом рассказал заместитель министра обороны Грузии Григол Гиоргадзе в передаче «Свободный взгляд» Общественного вещателя Грузии:

«У студентов также будет возможность пройти военную службу так, чтобы это не помешало их учебе. На протяжении четырех лет каждый год за счет каникул будет проходить их подготовка, а после этого они будут зачислены в резерв. Программа рассчитана на получение базовых знаний. Но это не значит, что все студенты будут призваны, отбор студентов будет проходить по случайному принципу с помощью электронной программы, тогда у студента будет возможность самому выбрать шести-, восьми-, одиннадцатимесячную программу. Для этого он сможет взять академический год или выбрать четырехлетнюю программу, если хочет совместить ее с учебой».

Количество призывников ежегодно устанавливает правительство исходя из потребностей государства заполнить то или иное подразделение, продолжил Григол Гиоргадзе.

Однако редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Темур Чачанидзе не понимает уверенности представителей Минобороны в том, что все студенты решат распределиться равномерно по предложенным программам. У эксперта есть и другие претензии к новому «Кодексу обороны»:

«Принуждение к военной службе – это советская практика, когда людей заставляют служить. Военная служба должна быть привлекательной, чтобы появилось много желающих пройти ее. Но при этом у людей должен быть выбор между работой, учебой и службой. А результатом принуждения всегда будет понижение авторитета и имиджа армии. Кроме того, представим, что все студенты решили поступить, скажем, на шестимесячную службу, сможет наше оборонное ведомство освоить этот поток? У нас есть такая возможность, потенциал? Это очень сложная система, поэтому я не думаю, что она просуществует долго».

Работа над кодексом началась еще в 2017-м, а инициирован в парламенте он был в конце прошлого года. На протяжении всего этого времени у широкой общественности не было возможности принять участие в его обсуждении. При этом над документом явно «работали лишь военные, поскольку учтены в основном интересы армии», говорит Темур Чачанидзе.

А спорных вопросов предостаточно, продолжает тему профессор Кавказского международного университета Вахтанг Маисая. К примеру, согласно новому кодексу, возможности получить отсрочку от обязательной альтернативной военной службы больше не будет ни у одной конфессии, что в части оппозиции и неправительственном секторе сочли дискриминационной поправкой.

Споры в обществе вызывает и решение повысить стоимость платной отсрочки службы на полтора года с 2000 до 10 000 лари, что, по сути, для студентов создает лишь видимость альтернативы.

«В Грузии сейчас тяжелая социально-экономическая ситуация, многие покидают нашу страну. Я думаю, что это как раз связано с этим фактором – не дать возможности этим людям (студентам) «улизнуть» от армии. А также как-то пополнить военный бюджет, который по сравнению с 2012-13 годами фактически понизился на 40-45%. Скорее всего, приоритеты сменились. На данном этапе у государства и у нынешней правящей партии появились более насущные приоритеты, но почему-то работа над этим кодексом велась в закрытом режиме. Я бы сказал, что это сырой документ, не думаю, что он может принести какие-то плоды, к сожалению», – говорит Вахтанг Маисая.

Между тем в Минобороны поясняют, что новый кодекс был создан с учетом концепции тотальной обороны, «подразумевающей готовность и способность мобилизовать весь потенциал национальных ресурсов для обеспечения обороны на всей территории страны». В случае принятия документа новые правила вступят в силу в 2025 году.

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