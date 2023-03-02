Cамый спокойный период за все время встреч в рамках МПРИ. Так глава югоосетинской делегации Егор Кочиев охарактеризовал полтора месяца, прошедшие с последней встречи в Эргнете. Сегодня в этом приграничном селе вновь собрались участники Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них.

Ни дронов, ни нарушителей границы. Глава югоосетинской делегации в формате МПРИ Егор Кочиев назвал период с прошлой встречи в Эргнете самым спокойным за все время работы Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Прошлый, 110-й раунд состоялся 17 января. С тех пор, по словам Кочиева, на границе не было задержано ни одного нарушителя, и в целом было зафиксировано минимальное количество полетов беспилотников:

«Хотел бы сказать, что с тех пор, как я занимаюсь приграничными проблемами, проблемами инцидентов, вот этот период с прошедшей встречи 17 января и по сегодняшний день можно сказать самый спокойный. Можно сказать, что он самый спокойный вообще со времени начала этих встреч. У нас не было задержаний нарушителей, то есть не было нарушителей государственной границы с грузинской стороны. У нас было минимальное количество инцидентов, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов. Не было нарушений границы представителями органов безопасности Грузии – полицейскими или любыми другими вооруженными людьми. Можно сказать, что это был самый спокойный период начиная с середины января по настоящее время».

Югоосетинская сторона подняла на сегодняшней встрече в Эргнете вопрос появления бронетранспортера на грузинском полицейском посту у села Цнелис на границе Грузии и Южной Осетии. Грузинская сторона пояснила, что бронетранспортер использовался в сезон бездорожья, чтобы доставить продукты полицейским, и с него предварительно был снят боекомплект. Этот ответ югоосетинскую сторону удовлетворил, отметил Кочиев.

«Это, можно сказать, не инцидент, но он вызвал у нас обеспокоенность. Для доставки на этот пост использовался бронетранспортер. Этот вопрос был озвучен, мы получили исчерпывающий ответ. Ситуация, связанная с бездорожьем, заставила [грузинскую сторону] использовать бронетранспортер, а это машина повышенной проходимости. При этом с нее было снято все оружие. Фактически использовался только броневик как вездеход», – пояснил Кочиев.

Такая атмосфера сегодняшней встречи была как нельзя кстати и для новоназначенного главы МНЕС, греческого дипломата Димитриоса Карабалиса. Егор Кочиев выразил надежду, что с его приходом положительные тенденции продолжатся и его председательство не вызовет серьезных изменений в динамике взаимодействия между сторонами. В числе вопросов, на решение которых надеется глава югоосетинской делегации, – допуск осетинских и грузинских журналистов на место проведения встречи, а также возврат расширенного «доковидного» формата МПРИ:

«Я в очередной раз задал вопрос представителю МНЕС о том, почему нет возможности пообщаться с журналистами по завершении встречи. Пока что я ответа не получил, но буду продвигать этот вопрос, так как он имеет серьезное значение в плане доведения информации до слушателей с той стороны. Второе – это вопрос состава участников. Как вы знаете, состав участников максимально ограничен со времен начала пандемии COVID-19. Я за то, чтобы вернуться к нормальному формату, поскольку нужны бывают помощники, представители других служб, которые помогают решать какие-либо вопросы. Надеюсь, этот вопрос будет решен положительно. Понимание этого есть и у грузинской стороны».

Следующая встреча МПРИ пройдет 25 апреля.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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