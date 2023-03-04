Оппозиция обвинила «Мечту» в отказе регистрировать законопроект о защите от российского влияния

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания заявил, что действующее руководство Грузии «держит ситуацию под контролем», но оппозиция «планирует ряд нехороших мероприятий» в Абхазии.

Об этом Бжания сказал на пресс-конференции, комментируя внесенные на рассмотрение в парламент поправки в закон «Об органах государственной безопасности». Как сообщалось ранее, законопроект не прошел в первом чтении: за него проголосовали лишь двое парламентариев. Депутаты восприняли предлагаемые поправки как попытку закручивания идеологических гаек в обществе и ограничения свободы мысли.

«Некоторые думают, что мы прочно закрепились у Христа за пазухой, и нам ничего не угрожает вообще. И это притом, что бомбы и снаряды падают уже на территории нашего стратегического союзника (России – ред.). Действующее руководство Грузии держит ситуацию под контролем, но оппозиция планирует здесь (в Абхазии – ред.) ряд нехороших мероприятий. Что-то нам удалось пресечь. Но что, органы безопасности Абхазии – это инородный материал? Там служат приглашенные манкурты или это граждане Абхазии? А что, у нас прошел закон «О противодействии организованной преступности»? Там же речь не идет о «закручивании гаек», о лишении людей возможности свободно мыслить, свободно высказываться. Он же тоже по каким-то причинам не прошел», – сказал абхазский лидер.

Аслан Бжания считает, что оба этих законопроекта должны быть приняты парламентом.

«Безопасность – это наиважнейшее условие развития нашего государства. Мы должны обеспечить безопасность нашего государства, и превентивные меры никогда не могут быть лишними. Я не знаю, кто там испытывал опасения и почему. Разве мы можем охарактеризовать систему власти в Абхазии как репрессивную? Разве мы не сталкиваемся с тем, что люди говорят все, что угодно и где угодно, безнаказанно оскорбляя кого угодно? Кто из тех, кто хотел высказаться, был лишен такого права? Когда такое было, подскажите мне. У нас есть статья в бюджете, мы финансируем независимые СМИ. В Европе такого уже нет, и в России тоже, а мы финансируем независимые СМИ, они же на своих каналах высказываются очень нелицеприятно и несправедливо в отношении руководства», – добавил он.