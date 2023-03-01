Завтра парламент Грузии приступит к рассмотрению законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Накануне власть и оппозиция напоследок обменялись инициативами, в частности, выдвинув альтернативные законопроекты.

В пояснительной записке к законопроекту, представленному парламентским большинством, говорится, что документ соответствует практике ряда демократических стран:

«Аналогичное правовое регулирование существует в таких странах, как США, Австралия, Израиль, в частности, в США действует «Закон о регистрации иностранных агентов», а в 2018 году Австралия приняла закон на основе варианта, существующего в США; также «Закон о прозрачности иностранного влияния» принят израильским кнессетом в 2016 году».

Тем не менее представители западных стран не раз отмечали, что инициированный в грузинском парламенте документ в точности копирует положения российского законотворчества и не имеет ничего с американской практикой. С разъяснениями по этому вопросу сегодня еще раз выступила посол США Келли Дегнан.

«Важно уточнить, на что на самом деле направлен этот законопроект. Он напоминает российское законодательство, направленное на стигматизацию и подавление гражданского общества, преследование несогласных. Если вы посмотрите на гражданское общество в России, многие организации покинули страну, вместо того чтобы создать сильное общество и демократию. Я надеюсь, что парламент сделает шаг назад и подумает о том, чего они хотят достичь. Прежде чем принять законопроект, они должны проконсультироваться со своими партнерами и друзьями, чтобы лучше понять влияние и ожидаемые последствия этого закона», – заявила посол в интервью изданию Publika.

Тем временем, по сообщению Госдепартамента США, помощник госсекретаря Эрин Баркли заявила министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили в Женеве, что инициированный в парламенте законопроект, направленный против неправительственных организаций и СМИ, «подорвет европейскую интеграцию Грузии».

В ответ авторы законопроекта отмечают, что по поводу представленного документа неоднократно звучали спекулятивные заявления, в том числе, со стороны западных партнеров. Эка Сепашвили, член общественного движения «Сила народа», говорит, что основная идея законопроекта состоит в «повышении информированности населения».

«Основная цель спекуляций – подменить суть и основную цель этого законопроекта, которой является повышение осведомленности общественности. Здесь нельзя выделять какую-либо страну. Россия – оккупант, и, конечно, мы должны держаться подальше от ее влияния. Так давайте защитимся от ее влияния, примем закон о защите от всех негативных влияний. Законопроект не предусматривает ограничения деятельности какой-либо неправительственной организации или донора и т.д. Бенефициары будут продолжать получать любые льготы в обычном режиме», – пообещала Эка Сепашвили.

В свою очередь, в «Нацдвижении» призывали представителей общественных организаций, получающих помощь из-за рубежа, проявить активное участие в протесте. По словам депутата Анны Цитлидзе, только таким образом удастся сломить сопротивление пророссийских сил:

«Российская мечта» инициировала в парламенте Грузии закон об иностранных агентах, главной целью которого является не только подавление свободы слова в этой стране, но и уничтожение минимальной заработной платы для тысяч граждан Грузии малого и среднего бизнеса, получившим развитие благодаря западным грантам и донорским организациям. Поэтому я хотел бы обратиться к гражданам Грузии, которые годами пользуются западными грантами и помощью донорских организаций, для того, чтобы эта сила отступила и не приняла этот закон. Есть только один путь – это ваш голос, ваш голос протеста должен быть услышанным».

В то же время партия «За Грузию» заявила об инициировании встречного законопроекта. Как заявил на брифинге Бека Лилуашвили, его целью является выявление источников скрытого влияния России в стране.

«Своей инициативой власти пытаются поставить знак равенства между друзьями и врагами, Западом и Россией. Эти действия, попытка смены курса подменяет национальную цель, прописанную в Конституции, на что никакая власть не имеет права. Поэтому мы инициируем законопроект «О защите от влияния страны-оккупанта – Российской Федерации», целью которого является выявление источников скрытого влияния России в этой стране, а также лиц, являющихся проводниками этих интересов», – заявил Бека Лилуашвили.

Недостатка в предложениях вокруг инициатив власти сегодня не было. К примеру, депутат «Нацдвижения» Каха Окриашвили предложил в случае принятия закона прописать в нем список конкретных стран, на которые распространяется действие закона. Это могут быть враждебные Грузии государства, такие как Россия, Венесуэла, Никарагуа и прочие, но не включать в этот список страны, которые помогают Грузии политически и экономически.

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