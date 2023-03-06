Рассмотрение законопроекта об «агентах иностранного влияния» в юридическом комитете парламента прошло на фоне митинга снаружи и потасовок внутри. В результате некоторых представителей оппозиции принудительно вывели из зала заседаний. Грузинская оппозиция призвала сторонников готовиться к уличным акциям и длительной борьбе.

С раннего утра участники акции протеста возле здания парламента под звуки гимна Украины развернули флаги Евросоюза и Грузии. Они выразили протест против законопроекта об «иноагентах», напоминая, что будущее Грузии в Европе. Участники митинга скандировали: «Рабы!», «Нет русскому закону!»

С самого начала заседания стало ясно, что представители большинства не намерены обсуждать замечания и альтернативные законопроекты оппозиции. Глава юридического комитета Анри Оханашвили отключал ее представителям микрофоны, а затем, по мере нарастания шума и склок, приказал приставам вывести из зала более десяти представителей «Нацдвижения» и «Стратегии Агмашенебели».

Впрочем, представители оппозиции заявили, что они тоже не собирались вступать в детальное рассмотрение «российского документа». Претензии к автору проекта, члену «Силы народа» Гураму Мачарашвили сформулировала представитель партии «Лело» Анна Нацвлишвили.

«Грузинская мечта» укрепила ваши тылы, что очень символично. Осознаете ли вы, что этот закон убивает идею и перспективу присоединения Грузии к Европейскому союзу? Нашим участием в постатейном рассмотрении этого закона мы должны предложить обществу убить европейскую перспективу Грузии пулей, отравить ее газом или воткнуть в нее нож? За вами никто не пойдет. Нет российскому законодательству!» – заявила Анна Нацвлишвили.

Партия «За Грузию» экс-премьера Георгия Гахария покинула заседание комитета после того, как большинство отказалось поставить на рассмотрение альтернативный законопроект об «агентах российского влияния». По словам депутата Беки Лилуашвили, партия власти путается в агентуре:

«Если нашей целью является поставить заслон иностранным агентам, то в первую очередь должны рассматривать агентуру Российской Федерации. Похоже, им настолько сложно сделать выбор между представителями дружественных стран и России, что они даже не поставили вопрос на голосование. В знак протеста мы покинули заседание комитета».

В ответ депутаты парламентского большинства от «Силы народа» – Виктор Джапаридзе и Эка Сепашвили – не исключили замены в инициированных ими законопроектах термина «агент» на «субъект, финансируемый из-за рубежа».

«Если проблема заключается только в термине, приемлема ли для вас организация, финансируемая из-за рубежа?» – озаботилась терминологией Эка Сепашвили, обращаясь к представителям гражданского общества.

«Грузинская мечта» также заинтересовалась заменой термина «агент». Впрочем, докладчик Гурам Мачарашвили урезонил коллег, заметив, что терминология относится к списку вопросов, обсуждаемых во втором чтении.

Председатель «Нацдвижения» Леван Хабеишвили анонсировал новый этап борьбы. Оппозиция будет бороться, чтобы не допустить принятия этого закона, прокричал он собравшимся у парламента гражданам.

Тем временем диппредставительства США и Германии в очередной раз призвали «Грузинскую мечту» отозвать скандальный законопроект. В частности, по словам посла США Келли Дегнан, закон будет иметь разрушительный эффект и приведет к прекращению работы финансируемых западом организаций, что нанесет вред гражданам Грузии.

По ее словам, посольство не жалеет усилий, чтобы убедить грузинские власти не принимать российский законопроект. Она призывает парламент отказаться от принятия законопроекта, потому что в этом нет необходимости – «и так есть прозрачность в отношении иностранной помощи, которую получает Грузия».

В свою очередь, посол Германии в Грузии Петер Фишер заявил в Twitter о неизменности позиции Германии: принятие законопроекта будет противоречить устремлениям Грузии в ЕС, а также нормам и ценностям ЕС.

В свою очередь, представители «Грузинской мечты» вновь заявляют о необходимости принятия этого документа. Закон необходим для большего контроля за поступающими в страну финансами, считает депутат Гиви Миканадзе. При этом он подчеркнул, что протестующие «введены в заблуждение».

«Для нас очень важно мнение каждого члена нашего общества, но мы видим, что неправительственными организациями распространяется дезинформация, что под сферу влияния попали молодые люди, и это печально. Мы пытаемся объяснить закон, насколько это возможно. Вероятно, это вопрос неправильной интерпретации. Конечно, часть протестующих может быть под влиянием ложной информации», – сказал Миканадзе.

Ближе к вечеру на совместном брифинге нескольких представителей оппозиции в парламенте член «Лело» депутат Саломе Самадашвили сообщила о начале консультаций по законопроектам об «агентах иностранного влияния» с участием неправительственных организаций, СМИ и оппозиции.

«Ваша активность понадобится и завтра. Конечно, мы будем здесь в 10 утра, но очень важно, чтобы голос грузинского народа был услышан в парламенте теми людьми, которые хотят принять российский закон в нашей стране и отдалить наше европейское будущее. Мы, конечно, готовы участвовать во всех инициативах, в том числе инициированных неправительственными организациями, для роста сопротивления. Поэтому сегодня состоятся важные консультации с участием неправительственных организаций, СМИ и политической оппозиции. Мы совместно согласуем дальнейший план действий», – сказала Самадашвили.

Это заявление связано, в частности, и с тем, что сегодняшнее заседание бюро парламента, на котором предполагалось утвердить дату пленарного рассмотрения законопроекта, перенесено на завтра на 10:00. Как сообщает пресс-служба парламента, причиной переноса заседания является неподготовленность вопросов, которые будут обсуждаться на бюро. По словам же оппозиции, заседание бюро было перенесено благодаря усилиям гражданского общества и оппозиции.

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