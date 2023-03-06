Увольнение советника-посланника посольства Абхазии в России Татьяны Гулиа, последовавший за этим ее пост в соцсетях в прошлый четверг, о котором «Эхо Кавказа» рассказывало в тот же день, вызвали настоящую волну возмущения в Абхазии. И не только в Абхазии.

Начну с цитирования поста в соцсетях под заголовком «Неладно что-то в Датском королевстве» давнего друга Республики Абхазия депутата Госдумы РФ Сергея Бабурина:

«Не буду скрывать своего беспокойства происходящим в МИД родной мне Абхазии. После отставки в 2021 почти бессменного с 1992 посла Абхазии в РФ Игоря Муратовича Ахба начался какой-то нервный период безвременья, спада дипломатической инициативы. Ушла активность, даже в работе с диаспорой. Сегодня узнаю, что из посольства в Москве приказом по МИД Абхазии уволена одна из создателей абхазской дипломатической службы, Татьяна Георгиевна Гулиа. Уволена с оскорбительной оценкой «из-за несоответствия занимаемой должности». Знаю Т.Г. Гулиа четверть века, она начала работать в постпредстве (будущем посольстве) еще в 1992-м. Обходительный дипломатический сотрудник, всегда профессионально, четко и быстро выполняющий любое, самое ответственное поручение. Татьяна Георгиевна награждена высшим орденом «Ахьдз Апша» 3-й степени (на орденской книжке стоит подпись Первого Президента Республики Абхазия В.Г. Ардзинба), медалью МИД РА «За заслуги». Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного посланника 2-го класса. И - «не соответствует». Что, не могли проводить достойно? Случившееся иначе чем нелепой ошибкой считать не хочется. Но чиновная нелепость может породить серьезную политическую проблему».

Далее Бабурин приводит отрывок из текста Гулиа и завершает так:

«После того, как посол И. Ахба был отстранен от должности... началось планомерное уничтожение работы посольства. Отсутствие финансирования, беспорядочные назначения людей, зачастую не соответствующих должностям – результат работы министерства, которое возглавляет человек, уволенный в свое время из российских структур. А это может серьезно отразиться на имидже Абхазии. Я-то – ладно, за Державу обидно!» – пишет Т.Г. Гулиа. Может быть, резко, м.б., пристрастно и недипломатично. Но обидели ее серьезно и необоснованно, повод для гнева дали. Нелепое кадровое решение надо исправлять. Во главе Абхазии есть государственные люди, мудрость которых помогает хранить в республике гражданский мир. В их воле устранить и рождающийся новый повод раздора».

А вот как откликнулись в интернет-комментариях известные в Абхазии люди. Приведу лишь несколько цитат:

« Viacheslav Chirikba: Дорогая Танечка, очень огорчен. Твой личный большой вклад в становление абхазской дипломатической миссии в России в самое трудное и тяжелое для нашей страны время несомненен и неоспорим, как и огромный вклад нашего первого посла и выдающегося абхазского дипломата Игоря Муратовича Ахба. Горжусь тем, что довелось работать вместе с вами и быть вашим коллегой и другом»;

Дорогая Танечка, очень огорчен. Твой личный большой вклад в становление абхазской дипломатической миссии в России в самое трудное и тяжелое для нашей страны время несомненен и неоспорим, как и огромный вклад нашего первого посла и выдающегося абхазского дипломата Игоря Муратовича Ахба. Горжусь тем, что довелось работать вместе с вами и быть вашим коллегой и другом»; « Ираклий Хинтба: Дорогая Татьяна Георгиевна, мне трудно понять и принять случившееся, но хочу выразить Вам свою поддержку как уважаемому, заслуженному, я бы даже сказал – бесценному человеку, личности, профессионалу, патриоту в самом высоком смысле этого слова, представителю рода Гулиа, давшего Абхазии великих людей. Вы всегда самоотверженно бились за Абхазию, за интересы абхазского народа, в том числе в годы войны и в сложнейшее послевоенное время, искренне и ответственно работали, многое делали и для укрепления абхазо-российских культурных связей. Примите эти слова в качестве моральной поддержки от всех нас, представителей абхазской интеллигенции, людей, которые Вас знают, уважают и любят»;

Дорогая Татьяна Георгиевна, мне трудно понять и принять случившееся, но хочу выразить Вам свою поддержку как уважаемому, заслуженному, я бы даже сказал – бесценному человеку, личности, профессионалу, патриоту в самом высоком смысле этого слова, представителю рода Гулиа, давшего Абхазии великих людей. Вы всегда самоотверженно бились за Абхазию, за интересы абхазского народа, в том числе в годы войны и в сложнейшее послевоенное время, искренне и ответственно работали, многое делали и для укрепления абхазо-российских культурных связей. Примите эти слова в качестве моральной поддержки от всех нас, представителей абхазской интеллигенции, людей, которые Вас знают, уважают и любят»; « Эльвира Арсалия: Уважаемая Татьяна Георгиевна, позвольте выразить Вам слова поддержки. Вашу многолетнюю успешную деятельность и огромный вклад Вашей семьи в культуру, просвещение и сохранение наследия нашей страны сложно переоценить. То, что произошло, и правда, трудно понять, всегда было большим удовольствием сотрудничать с Вами».

Уважаемая Татьяна Георгиевна, позвольте выразить Вам слова поддержки. Вашу многолетнюю успешную деятельность и огромный вклад Вашей семьи в культуру, просвещение и сохранение наследия нашей страны сложно переоценить. То, что произошло, и правда, трудно понять, всегда было большим удовольствием сотрудничать с Вами». «Гули Кичба: Татьяна Георгиевна, ошарашена этим сообщением! Игорь Ахба и Вы лично стояли у истоков создания дипмиссии в России! Вся правда об Абхазии шла именно через ваши каналы, когда мы были в полной информационной изоляции…»

Рядовые интернет-пользователи высказывали и такое предположение: «Этим «мальчикам в коротких штанишках», видимо, понадобилось место для трудоустройства какого-то своего «мальчика», но ничего умнее не придумали, чем сделать это за счет заслуженного человека, внучки основоположника абхазской литературы Д. И. Гулиа и дочери известного советского писателя Г. Д. Гулиа. Кстати, она не такая уж пожилая, чтобы можно было на это сослаться, поэтому, видно, никто и не сослался. Но, понимая, какую реакцию это может вызвать, долго не решались ей это объявить, перекладывали друг на друга ответственность, в результате чего приказ министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба об увольнении пролежал в посольстве немало недель, пока его ей решили объявить».

Вчера и сегодня на канале «Абаза-ТВ» была показана передача из цикла «Биографический салон» с Татьяной Гулиа. Запись встречи с ней была сделана в Сухуме в августе прошлого года. Телеканал планировал показать передачу ко дню создания МИД Абхазии 17 мая, но, учитывая резко возросший зрительский интерес к ее личности, показал сейчас.

В журналистской среде Абхазии к скандалу вокруг увольнения из посольства Татьяны Гулиа добавился и скандал в тот же день, 2 марта, из-за категорического отказа пресс-службы МИДа дать официальный комментарий о мотивах этого увольнения. Запрос поступил от журналистки в закрытой интернет-группе пресс-службы. После полемики: «МИД не комментирует кадровые решения»; «Но эта информация не является государственной тайной» и др., двое журналистов были удалены из группы пресс-службой, ряд других сами решили удалиться…

Между тем уже на следующий день, 3 марта, посол Абхазии в РФ Алхас Квициниа дал видеокомментарий к возникшей ситуации. Послушаем, что он сказал:

«Мне на самом деле неудобно комментировать те материалы, которые были опубликованы в наших соцсетях. Мне даже стыдно комментировать это, если быть откровенным. Потому что дипломат такого уровня, такого класса говорит в другой стране о недееспособности и планомерном разрушении МИД работы посольства, я считаю, что это… ну, неэтично, по крайней мере. Нельзя так себя вести дипломату. Есть вещи, которые можно говорить, а можно – нет. И у меня такой вопрос, коль это касается сотрудницы посольства, потому что я на данном этапе являюсь послом, и я должен это прокомментировать. Я думаю: кто мешал Татьяне Георгиевне, видя, что МИДом проводится целенаправленная работа по развалу работы посольства, это озвучить раньше? Я думаю, что никто не мешал. Абсолютное мое убеждение, что это подсказка, но хочу отметить, что неудачная подсказка. Вводить человека с определенным опытом работы, с определенным имиджем, авторитетом в такую ситуацию, считаю, неправильно. Поэтому я это дальше не стал бы комментировать. Тем более там говорится, что якобы я пришел и сказал, что «вы уволены», извинялся и покраснел перед ней. И в таком тоне, что я не мог аргументировано сказать, по каким критериям ее уволили. А я пригласил ее в кабинет посла и сказал: «Я родился в традиционной абхазской семье» – и сказал по-абхазски: «Мне неудобно вам говорить, что ваш приказ лежит в посольстве». Я говорю: «Я должен озвучить это вам в лицо и передать этот приказ в руки, потому что с той даты, когда этот приказ был оформлен, вам не будет начисляться заработная плата». Видимо, Татьяна Георгиевна меня плохо знает; я мало где краснею, потому что стараюсь не делать проступков, за что краснеть можно было бы».

Сегодня мы побеседовали относительно возникшей ситуации с общественно-политическим деятелем Нугзаром Агрба. Вот его мнение:

«Увольнение Татьяны Гулиа выглядит очень смешно, некрасиво, непрофессионально. Такое ощущение, что человека хотели выдворить из посольства под каким-то надуманным предлогом, типа она не прошла аттестацию. А сами судьи, которые ее аттестовывали, они пройдут аттестацию? Ребятам из МИДа можно было поступить совершенно по-другому. Можно было ей сказать: «Татьяна Георгиевна, мы хотим ротацию кадров сделать, омолодить состав посольства. Мы считаем, что вы могли бы уйти на заслуженный отдых. И благодарим за всю ту работу, которую вы за эти 30-40 лет для Абхазии в Москве проводили. А комментарий Алхаса не выдерживает никакой критики. Конечно, не надо так было ему комментировать. Вообще, можно было уже не комментировать».

Агрба обратил внимание, что Квициниа в комментарии так и не ответил на вопрос, каковы же были мотивы ее увольнения, а именно этого от него все ждали. Вместо этого были рассуждения вокруг и около, например, покраснел ли он во время разговора с Татьяной Гулиа. Ей, видно, показалось, что покраснел, а он так не считает. Неужели именно это так важно? И вот какая логическая нестыковка: посол говорит о ней с почтением как о дипломате «такого уровня, такого класса», а уволили ее «из-за несоответствия занимаемой должности». Это как же понимать?

Агрба завершил:

«Ситуация не украсила ни МИД, ни само посольство, потому что людей надо уважать и за прошлое, и за настоящее».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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