6 марта исполняется 94 года со дня рождения известного прозаика, поэта и философа Фазиля Искандера, чья жизнь и творчество тесно связаны с Абхазией. Мы побывали в Национальной библиотеке и расспросили о том, как читают сегодня книги Искандера, а известный абхазский поэт и публицист Владимир Зантария поделился воспоминаниями и мыслями о творчестве писателя. Писателя Фазиля Искандера в Абхазии знают и любят, в Сухуме есть Государственный русский театр драмы его имени, улица и дом, в котором он жил, небольшой ресторанчик «Мухус», название которого позаимствовано из его произведений, на его творчестве воспитывают детей и учат студентов. Заведующая отделом абонемента Национальной библиотеки Диана Гулия рассказала о том, какие книги Фазиля Искандера читает публика:

«Фазиль Искандер у читателей всегда пользуется большим спросом. Его читают студенты, школьники и большое число отдыхающих. Отдыхающие, когда приходят, первым делом спрашивают книжки Фазиля Искандера. Я спрашиваю их, что вам конкретно нужно? Они просят все его произведения, они вообще не выбирают – «Стоянка человека», «Чегем», «Софичка», все хотят читать. И то же самое школьники. – А что читают школьники? – У нас есть пятитомники, особенно новые издания, переизданные, они берут тома и все подряд читают. – А студенты? Как они изучают Искандера? – Когда приходят студенты, в основном филологического факультета, что касается Фазиля Искандера, они не выбирают и читают все». Многие книги Искандера, говорит Диана Гулия, так зачитаны, что требуют обновления: «Все произведения Фазиля Искандера собраны в отделе абхазской национальной литературы. Конечно, хотелось бы иметь больше книг, особенно переизданных. До того много их читают читатели, что вы видите, в каком они состоянии. Хотелось бы, чтобы они были новенькие. Хорошо используемая книжечка всегда будет чуть-чуть потрепанная».

По словам заместителя директора по научной работе Амзы Агрба, Национальная библиотека не обладает избытком книг писателя, ее фонды нуждаются в пополнении, а из десятитомного собрания сочинений Фазиля Искандера есть только три тома, но нет средств на приобретение книг:

«Конечно, у нас есть дефицит книг и произведений Фазиля Искандера. Это происходит из-за того, что они издаются не у нас в Абхазии, к сожалению. А из-за недостаточности финансирования мы эти книги не получаем. Конечно, мы получаем литературу, как обязательные экземпляры, они нам должны предоставлять в трех экземплярах. Но есть книги, которые за пределами нашей страны выходят, которые мы не можем контролировать, и они проходят мимо нас. Но мы пытаемся какие-то книги находить и пополнять, которые сами к нам приносят, а так как дефицит произведений Фазиля Искандера у нас есть, хотелось бы пополнить его произведениями наш фонд. Например, вот эти издания, которые вы видите, собрание сочинений, если к нам приходят студенты, не всегда на всех хватает книг, нам нужно больше экземпляров. Хотелось бы их пополнить. Сами мы закупать книги не можем, нам не хватает финансирования. – То есть у вас нет возможности закупить нужные вам книги? – Да, к сожалению. И не только произведения Фазиля Искандера, у нас и учебной литературы не хватает, у нас художественная литература в плачевном состоянии, мы плохо комплектуемся из-за недостаточности финансирования. В основном мы комплектуемся на дарственной основе». Известный абхазский прозаик, поэт и публицист Владимир Зантария считает, что успех писателя обусловлен его особым стилем, сочетающим в себе красоту двух языков и культур:

«Фазиль Искандер смог в русской литературе, в этом огромном художественном пространстве создать свой стиль. И, конечно, здесь сыграло колоссальную роль его абхазское чутье, его художественная интуиция. Он смог раскрыть магию абхазского слова в рассказах, повестях, в «Сандро из Чегема», везде ощущается этот колорит и абхазский юмор. То, на фоне чего возникло великое творчество Искандера, он сам назвал «перекрестным опылением культур», есть у него такое очень емкое выражение. И прелести русского языка, и прелести абхазского языка, это созвучие… казалось бы, совершенно разные лексические системы – абхазский язык и русский язык, но он нашел такую золотую грань, и этот стиль хорошо восприняли».

Интеллигенция и литературная общественность, уверен Владимир Зантария, трепетно и тепло относятся к Фазилю Искандеру, его творчество стали визитной карточкой Абхазии: «Ну и здесь великое отношение к Искандеру, потому что он стал визитной карточкой для нас, для всех, живущих в Абхазии. Куда ни поедешь, куда не придешь, везде Фазиль Искандер ассоциируется с абхазским миром. Он очень глубоко чувствует нашу национальную психологию. Я был на юбилее Искандера в Вахтанговском театре, подошел к нему, я тогда представлял Абхазское телевидение, и сказал: «Фазиль Абдулович, вы не могли бы несколько слов сказать на абхазском, обращаясь к нашему народу?» Он призадумался и сказал по-абхазски: «Кому нужен там, в Абхазии, мой ржавый абхазский язык?» Я пропустил в эфир все, что он сказал. И мне позвонил неожиданно Владислав Григорьевич Ардзинба, он сказал, что как раз в «ржавости», в этой метафоре абхазского языка гениальный смысл того, что он мог это представить в таком ярком и самобытном стиле». К 90-летию Фазиля Искандера вышел сборник переводов его прозы на абхазский язык, выполненных прозаиком Шамилем Акусба. Сам Владимир Зантария переводил на абхазский его стихи. Он с сожалением отметил, что прекрасные стихи Искандера остались в тени его прозы.

Но, по мнению Владимира Зантария, имя Фазиля Искандера мешает достойно увековечить в Абхазии бюрократия. С большим трудом удалось переименовать часть улицы, на которой он жил и где стоит его дом, в улицу его имени. В Сухуме нет ни дома-музея, ни памятника Фазилю Искандеру. Нет туристического маршрута по тем местам, которые описывал писатель в своих произведениях, и не проложен маршрут в легендарный Чегем: «Чегем, воспетый на мировом уровне, другая страна давно бы проложила туда маршрут и показывала бы эти места. Я был в Чегеме, там почти ничего не осталось, но какая красота! Известно, где был дом его дяди Киазыма, куда его мать возила каждое лето, и где он слышал эту прекрасную абхазскую речь. Можно же там что-то сделать, связанное с его именем, чтобы люди туда приезжали и в честь Искандера смотрели бы все эти места и давали бы им дегустировать вино «Чегем», оно, слава богу, у нас есть…» Зато сегодня в Русском театре драмы имени Фазиля Искандера играют спектакль по повести писателя «Софичка», все билеты проданы, будет аншлаг. А в репертуаре театра есть еще один спектакль «Рассказ мула старого Хабуга» из юмористического эпоса «Сандро из Чегема».