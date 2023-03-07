Против участников акции у парламента Грузии, предположительно, применили перцовый газ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня впервые вынес решение о нарушениях прав человека на территории самопровозглашенной республики Абхазия. Об этом в телеграм-канале пишет руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Решение ЕСПЧ изучил глава международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев. По информации правозащитников, факты дела относятся к 2001–2003 годам, а жалобы были поданы в Страсбург в 2004 году. Заявителям пришлось ждать двадцать 20 лет.

Первый заявитель, Леван Мамасахлиси, пострадал от взрыва ручной гранаты, которой он собирался глушить рыбу. Взрыв был замечен абхазской службой безопасности. Заявитель был арестован, ему было предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия, саботаже и госизмене. Сообщается, что он признал обвинения под пытками и был осужден к 12 годам лишения свободы.

Второй заявитель, Григол Нанава, был осужден за хранение взрывчатых веществ и терроризм также после пыток, отмечают правозащитники, комментируя решение ЕСПЧ.

Первый заявитель был освобожден в 2008 году благодаря деятельности Комиссара Совета Европы по правам человека в то время – Томаса Хаммарберга, а второй – в 2005 году, благодаря Международному Красному Кресту.

«Европейский Суд признал, что в отношении территории Абхазии юрисдикцию осуществляет как Грузия, поскольку это её международного признанная территория, так — в отношении действий де-факто абхазских властей — и Россия. Вывод в отношении России был основан на существенной военной помощи и размещении российских военных баз в Абхазии, а также политической и экономической помощи. Российские власти назначали российских военных и правоохранительных чинов на де-факто государственные должности Абхазии, а экономические отношения России и Абхазии таковы, что без российских денег «де-факто власти Абхазии не могли бы существовать».

По существу дело выглядит достаточно обычной историей про пытки, бесчеловечные условия содержания под стражей и отказ в медицинской помощь заключенным. Но важен вывод Суда в отношении де-факто абхазских судов. Рассматривая правовые основания для лишения свободы заявителей, ЕСПЧ счел, что о судебной системе и фактически применимом законодательстве Абхазии у него очень мало сведений. При этом отделение правовой системы Абхазии от грузинской произошло в 1992 году, а с тех пор Грузия вступила в Совет Европы и провела многочисленные реформы.

ЕСПЧ не смог поэтому признать де-факто абхазские суды такими судебными органами, которые могли бы принимать решения о лишении людей свободы с соблюдением требований Конвенции. То есть, абхазские суды не являются «судами, предусмотренными законом», поскольку не имеют никакой «конституционной и законодательной основы», – говорится в сообщении правозащитников «Агоры».

Они отмечают, что заявителям присуждена компенсация морального вреда и судебных расходов, однако, РФ односторонне отказывается выплачивать эти компенсации с 15 марта 2022 года.