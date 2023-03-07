Несмотря на критические замечания западных партнеров и протест оппозиции и гражданских активистов, «Грузинская мечта» решила вынести обсуждение законопроекта об иностранных агентах на пленарное заседание не 9 марта, как предполагалось ранее, а уже сегодня. Прения проходили в атмосфере скандалов, потасовок и массовой акции протеста у стен парламента.

Первая половина дня прошла в атмосфере противостояния депутатов, время от времени переходившего в физическое. Но в 15:30 парламентское большинство приняло неожиданное для всех решение в ускоренном режиме рассмотреть законопроект на пленарном заседании. Собравшиеся с утра на акцию протеста у стен парламента к тому времени разошлись, из представителей оппозиции в парламенте осталось всего несколько депутатов, а само заседание прошло на фоне повышенных мер безопасности – туда не пропускали ни журналистов, ни представителей НПО и части оппозиции.

Впрочем, и начало парламентского дня изобиловало стычками и словесными оскорблениями: особую активность проявляли представители «Силы народа». Депутаты Давид Хундадзе и Гурам Мачарашвили словесно оскорбили коллег в зале пленарных сессий, а Михаил Кавелашвили несколько раз пытался ввязаться в драку с оппозиционером Георгием Вашадзе после того, как последний посоветовал ему вернуться в футбол.

Тем временем и сама «Грузинская мечта» повышала уровень напряжения. Если в начале продвижения законопроекта ее представители заявляли, что не знакомы с содержанием документа, то впоследствии представители «Силы народа», именующие себя авторами документа, постепенно были отодвинуты на задний план. Главным аргументом в пользу принятия закона «Об иноагентах» лидеры «Грузинской мечты» назвали избавление от иностранного влияния. «Люди без родины», «квазипатриоты», «прислужники иностранных государств» – эпитеты, которыми лидеры партии власти награждали оппонентов, заодно выступая защитниками одной из главных ценностей грузин – церкви.

По словам лидера фракции Мамуки Мдинарадзе, истинный патриот, честный думающий человек, любящий свою родину, не может пойти против этого законопроекта:

«Когда вы ругаете патриарха, вы хотите втянуть грузинскую церковь, грузинское государство в хаос, вы хотите развития событий по революционному сценарию, сценарию войны, и вы усиливаете кампанию за это, что требует удвоенных энергии и финансов. И вот мы говорим им, что теперь сделаем прозрачными эти финансы, и всех, кто финансирует все это. Честный мыслящий человек, любящий родину, ничего не может иметь против этой прозрачности».

Аналогичные призывы звучали в заявлениях спикера парламента Шалвы Папуашвили, именно патриотизм является визитной карточкой власти, заявил он на бюро парламента:

«Мы помним, как вы вводили некоторых людей в заблуждение пропагандой, будто выборы 2020 года были сфальсифицированы. Акции тоже помним, объявления тоже помним. Однако правду нельзя было скрыть. Что же касается квазипатриотических высказываний, то мы никому этого не позволим! Сейчас у меня за спиной изображен Давид (Строитель) Агмашенебели. Вам никто не позволит провести здесь какие-то российские параллели. Вы не сможете притворяться патриотами, когда мы здесь!» – сказал Папуашвили.

И, наконец, свое слово в защиту традиционных ценностей сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который из центра Европы выступил в поддержку законопроекта об «иноагентах».

«Будущее нашей страны не принадлежит ни агентам, ни прислужникам иностранных государств. Будущее нашей страны принадлежит патриотам», – отметил он, отвечая на вопросы журналистов в Берлине.

Гарибашвили раскритиковал ряд НПО, которые, по его словам, «борются с государственностью и государственными интересами».

«К примеру, они, получая финансирование из-за рубежа, проводили антиправительственные митинги, провокационные мероприятия, которые не служили национальным интересам нашей страны», – добавил он.

При этом представители большинства во второй раз отказались рассматривать альтернативный вариант законопроекта, в котором оппозиция предлагала рассматривать в качестве агентов лишь граждан, получающих финансовую помощь от враждебных Грузии государств – в первую очередь России.

Само заседание прошло при максимальной мобилизации большинства, но избежать скандалов не удалось. Представители оппозиции выступали 34 раза, в большинстве заявлений звучало слово «предательство», заседание несколько раз прерывалось, чтобы служба безопасности могла разнять депутатов.

По мнению представителя «Лело» Анны Нацвлишвили, на глазах общества происходит повторная «советизация Грузии»:

«Большинство ваших бывших соратников, в том числе действующий президент, просят вас не принимать этот российский закон – он разрушает будущее Грузии. То же самое нам говорят главные стратегические партнеры страны. И теперь в какую обертку бы вы ни упаковывали этот документ, который противоречит и Конституции, и международным обязательствам страны, и венецианским стандартам права, и прочим правовым актам, в нарушение прав граждан Грузии, зачем вы ее принимаете, на чьи интересы работаете?»

В своем выступлении депутат «Лело» Саломе Самадашвили сравнила власти с большевистским комитетом, сдающих страну России. В своем воззвании она призвала народ на баррикады:

«У меня нет вопросов к предателю родины, который взирает на нас с трибуны. Я призываю народ Грузии принять во внимание, что на наших глазах происходит саботаж европейских устремлений Грузии и сдача страны России. Им не нужно вводить танки в Тбилиси и усаживать в кресло спикера Гаврилова, здесь, в парламенте, совершается государственный переворот. Поэтому призываю вас выйти на улицы и собраться у парламента».

По словам же представителя «Стратегии Агмашенебели» Пааты Манджгаладзе, сегодняшние действия власти являются исполнением воли Москвы:

«Это наглядное проявление доктрины «Суверенной демократии», предложенной Путиным в 2005 году, и дальше этого ваш разум не работает. Под сенью патриотизма и защиты церкви вы ведете страну в логово России. Поддержка этого документа является концом европейских перспектив Грузии, а все, кто утвердит это в качестве закона, – предатели. Чей заказ вы выполняете? Конечно, вы все – предатели родины!»

Между тем у здания парламента Грузии вновь начали собираться противники законопроекта. Участники акции развернули флаги Грузии и Евросоюза и полностью перекрыли проспект Руставели. Собравшиеся выразили протест против обсуждения российского законопроекта, который сейчас находится в первом чтении в сессионном зале парламента. Представители политических партий, отложив разногласия, вновь призвали сторонников к массовой акции протеста.

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