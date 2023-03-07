Депутаты от оппозиции требуют встречи с председателем парламента Грузии

В парламенте, у кабинета председателя законодательного органа Грузии Шалвы Папуашвили, шум и словесная перепалка. В частности, встречи с Папуашвили требуют оппозиционные депутаты Хатуна Самнидзе, Анна Нацвлишвили и Саломе Самадашвили.

По их информации, участников митинга возле парламента разгоняют и они хотят встретиться по этому вопросу с председателем парламента. Сотрудники охраны не пустили оппозиционных депутатов к Папуашвили, за чем последовала перепалка, сообщает «ИнтерпрессНьюс».

«Обращаюсь к защитнику регламента - по регламенту депутаты имеют право требовать встречи с председателем парламента, и он должен выполнить это немедленно. Мне интересно, где он и что делает, пусть не нарушает регламент, выходит. Пусть не боится нас, не съедим», - сказала Анна Нацвлишвили.

Стычки между протестующими и правоохранителями произошли после того, как сегодня вечером парламент Грузии в ускоренном режиме утвердил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». За принятие документа проголосовали 76 депутатов, против – 13. Документ, внесенный в парламент движением «Сила народа», поддержали члены правящей партии «Грузинская мечта».