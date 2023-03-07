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Депутаты от оппозиции требуют встречи с председателем парламента Грузии
В парламенте, у кабинета председателя законодательного органа Грузии Шалвы Папуашвили, шум и словесная перепалка. В частности, встречи с Папуашвили требуют оппозиционные депутаты Хатуна Самнидзе, Анна Нацвлишвили и Саломе Самадашвили.
По их информации, участников митинга возле парламента разгоняют и они хотят встретиться по этому вопросу с председателем парламента. Сотрудники охраны не пустили оппозиционных депутатов к Папуашвили, за чем последовала перепалка, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
«Обращаюсь к защитнику регламента - по регламенту депутаты имеют право требовать встречи с председателем парламента, и он должен выполнить это немедленно. Мне интересно, где он и что делает, пусть не нарушает регламент, выходит. Пусть не боится нас, не съедим», - сказала Анна Нацвлишвили.
Стычки между протестующими и правоохранителями произошли после того, как сегодня вечером парламент Грузии в ускоренном режиме утвердил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». За принятие документа проголосовали 76 депутатов, против – 13. Документ, внесенный в парламент движением «Сила народа», поддержали члены правящей партии «Грузинская мечта».
Другие новости дня
Участники акции в Тбилиси направляются в сторону площади Республики
Организаторы призвали участников акции возле парламента Грузии переместиться на площадь Республики, так как спецназ применил т.н. гранаты со слезоточивым спреем. Соответствующее обращение было озвучено на сцене возле парламента.
В данный момент граждане направляются в сторону площади Республики.
Правоохранители задержали возле парламента нескольких участников акции. Спецназ до сих пор применяет водомет с улиц рядом с парламентом в направлении проспекта Руставели.
Между тем, в МВД Грузии заявили, что это вынужденная мера, т.к. акция приняла насильственный характер, пишет SOVA.
«Акция протеста, проходящая в Тбилиси, на проспекте Руставели, в районе здания парламента, приняла насильственный характер, участники акции пытались заблокировать один из входов в парламент, имели место случаи насилия в отношении сотрудников Министерства.
Министерство внутренних дел, как орган, ответственный за охрану правопорядка и безопасность граждан, защищает гарантированное Конституцией Грузии право наших граждан на проведение мирных собраний и демонстраций, в то же время мы призываем организаторам митинга и политическим лидерам не допускать призывов к насилию и следить за тем, чтобы митинг не перерос в насилие.
Во время акции любое нарушение закона будет немедленно пресекаться полицией в рамках закона. В случае неповиновения собравшихся законным требованиям сотрудников милиции и оказания сопротивления сотрудникам правоохранительных органов, полиция применит предусмотренную законом пропорциональную силу, в том числе специальные средства», - говорится в сообщении МВД.
- Стычки между протестующими и правоохранителями произошли после того, как сегодня вечером парламент Грузии в ускоренном режиме утвердил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». За принятие документа проголосовали 76 депутатов, против – 13. Документ, внесенный в парламент движением «Сила народа», поддержали члены правящей партии «Грузинская мечта»
Спецназ применил для разгона протестующих у парламента Грузии водомет
У здания парламента Грузии, где проходит акция протеста, применен водомет.
Спецназ мобилизован как со стороны улицы Чичинадзе, так и улицы Читадзе. МВД звуковым сигналом предупреждал участников акции, чтобы те покинули прилегающую территорию. Протестующие не расходятся, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Правоохранители не дают участникам акции возможности подойти к входу в парламент. Против протестующих был также применен перцовый спрей.
Стычки между протестующими и правоохранителями произошли после того, как сегодня вечером парламент Грузии в ускоренном режиме утвердил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». За принятие документа проголосовали 76 депутатов, против – 13. Документ, внесенный в парламент движением «Сила народа», поддержали члены правящей партии «Грузинская мечта».
- Члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Утверждается, что второй документ – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который внесли в парламент, чтобы показать, насколько он репрессивен по сравнению с «грузинской» инициативой «Силы народа». Документ, в частности, предусматривает для нарушителей не только административную, но и уголовную ответственность.
- Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США уверены, что власти Грузии пытаются перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорят, что если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть. Зурабишвили также предложила запретить в стране «антиконституционные партии». Согласно статье 78 Конституции Грузии, конституционные органы в пределах своих полномочий должны «принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».
Против участников акции у парламента Грузии применили перцовый спрей
У здания парламента Грузии произошли стычки между полицией и участниками акции. Противостояние началось после того, как лидеры призвали участников акции переместиться ко всем трем входам в здание парламента, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Правоохранители не дают участникам акции возможности подойти к входу. На улице Читадзе, территории, прилегающей к парламенту, где произошли стычки между полицией и участниками акции, размещен спецназ. Спецназовцы перекрыли улицу и не дают участникам акции пройти к одному из входов в парламент.
Участники акции скандируют – «Русские», «Рабы».
Против участников акции, проходящей у парламента Грузии, применили, предположительно, перцовый спрей. Возле парламента также находится водомет.
Сообщается, что протестующие избили одного из спецназовцев. При этом появляются сообщения что начнется разгон акции. Спецназ перекрыл все подступы к законодательному органу. Протест концентрируется на проспекте Руставели.
- Сегодня вечером парламент Грузии в ускоренном режиме утвердил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». За принятие документа проголосовали 76 депутатов, против – 13. Документ, внесенный в парламент движением «Сила народа», поддержали члены правящей партии «Грузинская мечта».
- Решение обсудить на пленарном заседании парламента законопроекты об «иностранных агентах» уже сегодня, а не 9 марта, стало неожиданностью для всех, в том числе для оппозиции.
- Проспект Руставели в Тбилиси перекрыт - перед зданием парламента проходит акция протеста, число участников увеличилось после того, как на пленарном заседании начались слушания проектов закона об «иноагентах».
Парламент Грузии утвердил в первом чтении законопроект об «иноагентах»
Парламент Грузии в ускоренном режиме утвердил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». За принятие документа проголосовали 76 депутатов, против – 13.
Документ, внесенный в парламент движением «Сила народа», поддержали члены правящей партии «Грузинская мечта».
В парламент внесен еще один законопроект – «О регистрации иностранных агентов». Его обсудят на следующем заседании. Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
Решение обсудить на пленарном заседании парламента законопроекты об «иностранных агентах» уже сегодня, а не 9 марта, стало неожиданностью для всех, в том числе для оппозиции.
Проспект Руставели в Тбилиси перекрыт - перед зданием парламента проходит акция протеста, число участников увеличилось после того, как на пленарном заседании начались слушания проектов закона об «иноагентах».
- Члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Утверждается, что второй документ – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который внесли в парламент, чтобы показать, насколько он репрессивен по сравнению с «грузинской» инициативой «Силы народа». Документ, в частности, предусматривает для нарушителей не только административную, но и уголовную ответственность.
- Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США уверены, что власти Грузии пытаются перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорят, что если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть. Зурабишвили также предложила запретить в стране «антиконституционные партии». Согласно статье 78 Конституции Грузии, конституционные органы в пределах своих полномочий должны «принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».
Участники акции протеста в Тбилиси перекрыли проспект Руставели
Проспект Руставели в Тбилиси перекрыт - перед зданием парламента проходит акция протеста, число участников увеличилось после того, как на пленарном заседании начались слушания проектов закона об «иноагентах».
Лозунги акции: «Нет российскому законодательству!», «Встань на верную сторону истории!».
Агентство «Новости-Грузия» сообщает, что недалеко от здания мобилизован спецназ. Дополнительные наряды полиции также стягиваются на противоположной от парламента стороне, за храмом Кашвети.
МВД сделало заявление, предупредив организаторов и лидеров митинга не допускать призывов к насилию и следить за тем, чтобы акция не приняла насильственный характер. В минувшую пятницу после аналогичного предупреждения на акции возле парламента были арестованы 36 человек.
Посольство США: сегодня – черный день для грузинской демократии
«Сегодня – черный день для грузинской демократии», – заявили в посольстве США в Грузии, комментируя решение правящей партии рассмотреть законопроект об «иностранных агентах» в ускоренном режиме.
«Продвижение парламентом этих вдохновленных Кремлем законов несовместимо с явным стремлением народа Грузии к европейской интеграции и ее демократическому развитию. Продвижение этих законов нанесет ущерб отношениям Грузии со стратегическими партнерами страны и подорвет важную работу столь многих грузинских организаций, работающих для помощи своим согражданам. Этот процесс и законопроекты вызывают реальные вопросы о приверженности правящей партии евроатлантической интеграции», – сказано в заявлении.
- Члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Утверждается, что второй документ – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который внесли в парламент, чтобы показать, насколько он репрессивен по сравнению с «грузинской» инициативой «Силы народа». Документ, в частности, предусматривает для нарушителей не только административную, но и уголовную ответственность.
- Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США уверены, что власти Грузии пытаются перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорят, что если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть. Зурабишвили также предложила запретить в стране «антиконституционные партии». Согласно статье 78 Конституции Грузии, конституционные органы в пределах своих полномочий должны «принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».
Произошел новый обмен пленными между Россией и Украиной
Между Россией и Украиной прошел очередной обмен пленными. Минобороны России сообщило о возвращении 90 военнослужащих. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в рамках обмена в Украину вернулись 130 человек.
«Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ГССТ [Государственная специальная служба транспорта], – написал Ермак в своем телеграм-канале. – Среди них – 87 защитников Мариуполя, 71 из которых – из «Азовстали». Также возвращаем взятых в плен в районе Бахмута и Соледара – всего 35 человек с Донецкого направления».
Ермак добавил, что большинство пленных, возвращенных в ходе этого обмена, имеют тяжелые ранения.
Во дворе парламента Грузии мобилизован спецназ, акция перемещается на Руставели
Во дворе парламента Грузии, у которого проходит акция против принятия закона об иноагентах, мобилизован спецназ, сообщает SOVA. При этом сама акция перемещается на проспект Руставели, напротив законодательного органа.
Параллельно митингу в парламенте проходит обсуждение скандального закона об иноагентах. «Грузинская мечта» вынесла его на пленарное заседание сегодня, вместо обещанного четверга (9 марта).
Оппозиционные депутаты призвали граждан выйти на протест и не допустить принятия в Грузии российского закона. Несогласные продолжают прибывать к парламенту.
- Члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Утверждается, что второй документ – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который внесли в парламент, чтобы показать, насколько он репрессивен по сравнению с «грузинской» инициативой «Силы народа». Документ, в частности, предусматривает для нарушителей не только административную, но и уголовную ответственность.
- Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США уверены, что власти Грузии пытаются перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорят, что если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть. Зурабишвили также предложила запретить в стране «антиконституционные партии». Согласно статье 78 Конституции Грузии, конституционные органы в пределах своих полномочий должны «принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».
В Чехии украли жеребца стоимостью в 18 тысяч долларов, который принадлежит Рамзану Кадырову
В поселке Крабчице на западе Чехии украли 16-летнего коня по кличке Зазу – местные власти подтвердили, что это один из коней, принадлежащий главе Чечни Рамзану Кадырову. Стоимость животного полиция оценивает почти в 400 тысяч чешских крон (это порядка 18 тысяч долларов США).
Как сообщает сайт Jezdci.cz со ссылкой на правоохранительные органы, кража произошла в ночь с 4 на 5 марта – похитителю удалось проникнуть в загон к коню, снять страховочную цепь и увести его. Владелец конезавода Darhorse Ростислав Копецкий подтвердил журналистам, что сейчас проводится расследование, но на этом основании отказался от дальнейших комментариев. В министерстве финансов Чехии изданию сообщили, что конь принадлежит Рамзану Кадырову, но от комментариев там также отказались.
Напомним, по данным на 2017 год, в Чехии находились три скаковых и два племенных жеребца Рамзана Кадырова. Их общая стоимость оценивалась в 6 млн долларов. Однако за два года до этого его лошади оказались арестованы из-за санкций после аннексии Крыма - им нельзя покидать Евросоюз, а полученную прибыль на скачках запрещено перечислять на счет Кадырова.
Жеребец Зазу уже попадал в новостные сводки - в 2014 году организаторы скачек в Германии отказались выплачивать 2 тысячи евро призовых также из-за европейских санкций.
ЕСПЧ вынес решение о нарушениях прав человека в Абхазии
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня впервые вынес решение о нарушениях прав человека на территории самопровозглашенной республики Абхазия. Об этом в телеграм-канале пишет руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Решение ЕСПЧ изучил глава международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев. По информации правозащитников, факты дела относятся к 2001–2003 годам, а жалобы были поданы в Страсбург в 2004 году. Заявителям пришлось ждать двадцать 20 лет.
Первый заявитель, Леван Мамасахлиси, пострадал от взрыва ручной гранаты, которой он собирался глушить рыбу. Взрыв был замечен абхазской службой безопасности. Заявитель был арестован, ему было предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия, саботаже и госизмене. Сообщается, что он признал обвинения под пытками и был осужден к 12 годам лишения свободы.
Второй заявитель, Григол Нанава, был осужден за хранение взрывчатых веществ и терроризм также после пыток, отмечают правозащитники, комментируя решение ЕСПЧ.
Первый заявитель был освобожден в 2008 году благодаря деятельности Комиссара Совета Европы по правам человека в то время – Томаса Хаммарберга, а второй – в 2005 году, благодаря Международному Красному Кресту.
«Европейский Суд признал, что в отношении территории Абхазии юрисдикцию осуществляет как Грузия, поскольку это её международного признанная территория, так — в отношении действий де-факто абхазских властей — и Россия. Вывод в отношении России был основан на существенной военной помощи и размещении российских военных баз в Абхазии, а также политической и экономической помощи. Российские власти назначали российских военных и правоохранительных чинов на де-факто государственные должности Абхазии, а экономические отношения России и Абхазии таковы, что без российских денег «де-факто власти Абхазии не могли бы существовать».
По существу дело выглядит достаточно обычной историей про пытки, бесчеловечные условия содержания под стражей и отказ в медицинской помощь заключенным. Но важен вывод Суда в отношении де-факто абхазских судов. Рассматривая правовые основания для лишения свободы заявителей, ЕСПЧ счел, что о судебной системе и фактически применимом законодательстве Абхазии у него очень мало сведений. При этом отделение правовой системы Абхазии от грузинской произошло в 1992 году, а с тех пор Грузия вступила в Совет Европы и провела многочисленные реформы.
ЕСПЧ не смог поэтому признать де-факто абхазские суды такими судебными органами, которые могли бы принимать решения о лишении людей свободы с соблюдением требований Конвенции. То есть, абхазские суды не являются «судами, предусмотренными законом», поскольку не имеют никакой «конституционной и законодательной основы», – говорится в сообщении правозащитников «Агоры».
Они отмечают, что заявителям присуждена компенсация морального вреда и судебных расходов, однако, РФ односторонне отказывается выплачивать эти компенсации с 15 марта 2022 года.
Инал Ардзинба: Грузия должна признать суверенитет Абхазии
Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба уверен, что Грузия должна признать суверенитет Абхазии.
«Мы участвуем в международных Женевских дискуссиях, это пока единственный международный формат, где Абхазия имеет представительство. Мы выступаем единой командой с Россией и Южной Осетией. К сожалению, на данный момент в связи с международной геополитической ситуацией у нас происходит стагнация на площадке Женевских дискуссий, но мы надеемся на то, что у нас получится добиться главного результата на этой площадке – это подписание взаимообязывающего соглашения с Грузией о неприменении силы, это выход на признание государственного суверенитета Республики Абхазия со стороны Грузии. Ведь до сих пор западники считают нас сепаратистами», – сказал Ардзинба в эфире телеканала «Соловьёв Live».
Он добавил, что Российская Федерация — основной стратегический партнер Абхазии.
«У нас всеобъемлющее сотрудничество, оно пронизывает все сферы нашей жизни – это и оборона, и безопасность, и экономика. Российская Федерация реализует инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Абхазии», — сказал он.
Политик говорит, что один из приоритетов внешней политики Абхазии – это Ближний Восток. Он говорит, что «ведется активная работа с Сирией, Ливаном, Афганистаном», а Грузия пытается блокировать эти международные контакты.
У парламента Грузии собираются противники законопроекта об «иноагентах»
У здания парламента Грузии собираются противники законопроекта об «иноагентах», представленного движением «Сила народа». Они, в частности, недовольны решением правящей партии «Грузинская мечта» начать обсуждение инициативы в ускоренном режиме, на сегодняшнем пленарном заседании.
Ранее оппозиция призвала граждан выйти к зданию парламента.
«Мы продолжаем выражать протест, мы продолжаем борьбу, но нам нужна общественная поддержка. Я очень прошу всех, кто меня сейчас слышит, приходите к парламенту Грузии. Дайте знать всем, кому можете, потому что скоро такой возможности в этой стране не будет – в случае принятие этого российского закона. В парламенте полно силовиков, зал заседаний переполнен охранниками. Еще раз прошу, приходите к парламенту! Без вашей поддержки, только оппозиция не сможет остановить эти процессы», – сказала один из лидеров партии «Лело» Анна Нацвлишвили.
- Члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Утверждается, что второй документ – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который внесли в парламент, чтобы показать, насколько он репрессивен по сравнению с «грузинской» инициативой «Силы народа». Документ, в частности, предусматривает для нарушителей не только административную, но и уголовную ответственность.
- Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США уверены, что власти Грузии пытаются перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорят, что если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть. Зурабишвили также предложила запретить в стране «антиконституционные партии». Согласно статье 78 Конституции Грузии, конституционные органы в пределах своих полномочий должны «принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».
Убитого после слов «Слава Украине!» солдата опознали сослуживцы и сестра
Украинский военный, видео с убийством которого распространилось вчера в социальных сетях, – это, по предварительным данным, Тимофей Шадура. Об этом сообщила 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского, в которой он служил.
41-летний Шадура считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе Бахмута, сообщила бригада. Сейчас его тело находится оккупированной территории – личность окончательно установят после возвращения тела и проведения необходимых экспертиз, уточнили сослуживцы убитого.
Ранее украинская журналистка София Кочмар-Тимошенко процитировала слова сестры Шадуры: «Сто процентов – это мой брат. Это его глаза, голос и то, как он курил сигарету».
Журналист Юрий Бутусов называет другое имя расстрелянного в упор мужчины – Александр Игоревич Мациевский. Бутусов рассказывает историю жизни Мациевского: он был снайпером, в феврале его захватили в плен под Соледаром. Мужчина не был профессиональным военным, он записался в ВСУ добровольцем после начала вторжения России.
Вчера в телеграме было опубликовано видео, на котором украинского военного, курящего сигарету, расстреливают в упор после его слов «Слава Украине!». Украина начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Россия видео не комментировала.
- В течение войны в СМИ неоднократно появлялись видеозаписи с убийствами безоружных военнослужащих, сдавшихся в плен – как украинских, так и российских. Каждый раз стороны обвиняли друг друга в военных преступлениях. Власти Украины публично обещали расследовать случаи возможных преступлений, совершённых военнослужащими своей армии. Об итогах этих расследований информации нет. Российские же власти никак не комментировали видео с убийствами украинских военных.
Лукашенко назвал Зеленского «просто гнидой»
В Минске задержан участник белорусских чемпионатов по стрельбе. Причина задержания неизвестна, но родственники полагают, что это может быть связано с попыткой подрыва российского военного самолёта А-50 на аэродроме Мачулищи, сообщает правозащитный центр «Весна». Имя задержанного не называется.
На днях белорусские правозащитники рассказали, что по делу о взрывах в Мачулищах сотрудники КГБ провели массовые обыски у жителей Минска, которых преследовали по административно-политическим статьям с 2020 по 2023 годы. Многих после обыска увезли в следственный изолятор КГБ. «Весна» известно не менее десятка таких случаев.
Кроме того, сегодня Александр Лукашенко заявил о задержании «террориста украинских спецслужб» и его «пособников», которые, по данным белорусских властей, причастны к попытке диверсии на аэродроме. По словам Лукашенко, «операцию против Беларуси» готовили Служба безопасности Украины и ЦРУ США. Подробности он не привёл.
Лукашенко отметил, что задержанный – уроженец Кривого Рога с гражданством России и Украины, который жил в Крыму.
«Он был завербован спецслужбой Украины в 2014, вроде, году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов», — сообщил Лукашенко на церемонии вручения наград высшему офицерскому составу. Имя подозреваемого в диверсии не называется.
Кроме того, Лукашенко назвал президента Украины Владимира Зеленского «просто гнидой».
«Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим», — высказался белорусский авторитарный лидер.
- 26 февраля белорусское оппозиционное движение BYPOL, созданное бывшими сотрудниками силовых структур, сообщило, что атаковало российский самолёт дронами на аэродроме Мачулищи в 12 километрах от Минска и сумело повредить его.
- Власти сначала не комментировали сообщение, а потом показали видео с самолётом в воздухе, дав понять, что сообщение о повреждениях ложное. Позднее стало известно, что борт вылетел в Таганрог на ремонт.
Больше новостей Радио Свобода:
На сессию парламента Грузии внезапно вынесли законопроект об «иноагентах»
Правящая партия «Грузинская мечта» предложила обсудить на пленарном заседании парламента законопроекты об «иностранных агентах», представленные движением «Сила народа», уже сегодня, а не в четверг, 9 марта. Это стало неожиданностью для всех, в том числе для оппозиции.
Один из инициаторов законопроекта Гурам Мачарашвили уже вышел к трибуне и начал представлять документ.
Оппозиция призвала граждан срочно выйти на митинг к зданию парламента.
«Если вы действительно решили рассмотреть этот законопроект сегодня в ускоренном порядке, очень спешите назвать нас агентами в ускоренном порядке, хотя бы объявите перерыв для соблюдения процедуры!?» – возмутилась лидер «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе.
«Вчера парламентское большинство – «Грузинская мечта» – вышла с заседания большинства и сказала грузинскому обществу, что рассмотрение «российского законопроекта» об агентах будет в четверг. И что сейчас получается?! Вы не только унижаете общество, но изменяете своему слову, когда в ускоренном порядке выносите этот законопроект. Господин Шалва (Папуашвили – ред.), я сижу в зале. Вы хотите сказать моим коллегам, что они не могут войти в зал и принять участие в обсуждении законопроекта? Это очередное унижение людей, которые сейчас стоят на улице и тех, кто следит за происходящим по телевидению», – сказала один из лидеров «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе.
«На этой стороне Европа, нам говорят, что это станет препятствием европейскому курсу. На другой стороне какое благо? Что вы защищаете, принимая этот закон? Какой цели он служит? Это доктрина суверенной демократии, которую внес Путин в 2005 году. И обоснование у вас было путинское. Как будто вы патриоты, защитники церкви, защищаете интересы страны, а на самом деле сдаете Грузию России. Это закон предательства», – отметил оппозиционер Паата Манджгаладзе.
- Члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Утверждается, что второй документ – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который внесли в парламент, чтобы показать, насколько он репрессивен по сравнению с «грузинской» инициативой «Силы народа». Документ, в частности, предусматривает для нарушителей не только административную, но и уголовную ответственность.
- Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США уверены, что власти Грузии пытаются перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорят, что если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть. Зурабишвили также предложила запретить в стране «антиконституционные партии». Согласно статье 78 Конституции Грузии, конституционные органы в пределах своих полномочий должны «принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».
Леван Иоселиани утвержден Народным защитником Грузии
Леван Иоселиани утвержден Народным защитником Грузии. За него проголосовали единогласно – 96 депутатов грузинского парламента.
Иоселиани – вице-спикер законодательного органа, один из лидеров партии «Граждане», созданной Алеко Элисашвили.
Отметим, что Еврокомиссия рекомендовала Грузии для получения статуса кандидата на членство в ЕС, чтобы в процессе назначения нового Народного защитника (омбудсмена) предпочтение отдавалось независимому лицу, и чтобы этот процесс проходил прозрачно; власти также должны обеспечить эффективную институциональную независимость аппарата Народного защитника.
НПО: закон об «иноагентах» отдалит Грузию от примирения с абхазами и осетинами
Ряд грузинских НПО, экспертов и аналитиков считает, что недавние шаги правительства «Грузинской мечты» противоречат историческому выбору грузинского народа – интеграции с ЕС. Заявление от имени организаций, занимающихся вопросами мира и правами лиц, затронутых конфликтом, опубликовал «Центр социальной справедливости».
Законопроект об «иноагентах», представленный в парламенте Грузии, подписанты заявления называют «российским и антигрузинским», «несовместимым с принципами демократического общества, правами человека и заявленными устремлениями внешней политики Грузии».
«Интеграция с Европейским Союзом является гарантией мира, стабильности, экономического процветания и социального равенства в Грузии. Именно членство в европейской семье укрепит безопасность, защиту прав и благополучие беженцев и пострадавших от конфликта граждан с обеих сторон. Только демократическая, инклюзивная и экономически сильная Грузия европейского типа может стать надежной альтернативой для наших граждан, живущих за разделительной линией. Мир и миростроительство являются основополагающими принципами Европейского союза и именно членство в европейской семье и связанные с этим гарантии безопасности, экономического и политического развития гарантировали бы восстановление доверия и мирного сосуществования между грузинским, абхазским и осетинским народами», – сказано в заявлении.
НПО считают, что грузинское правительство должно «активно продвигать национальные интересы Грузии перед европейскими институтами и предлагать альтернативные мирные предложения абхазскому и южноосетинскому обществу в изменившемся геополитическом контексте после жестокой войны в Украине», а вместо этого «создает новые типы кризисов в отношениях с европейскими институтами и углубляет поляризацию на внутриполитическом и общественном уровне».
Подписанты рассказывают и о абхазском опыте противодействия закону об «иноагентах».
«К сожалению, недавние политические процессы существенно меняют восприятие Грузии как демократического государства в регионе. Нашему обществу хорошо известно, что с 2020 года де-факто правительство Абхазии безуспешно пытается принять российское законодательство, направленное на контроль над гражданскими организациями, что является предметом острой критики и противодействия со стороны местного гражданского общества. Принятие такого закона в Грузии ослабляет восприятие Грузии как демократического государства. Понятно, что эта реальность окажет сильное влияние на процесс диалога и восстановления доверия с общинами, проживающими по другую сторону разделительной линии, что противоречит политике мира, объявленной правительством Грузии», – сказано в заявлении.
Организации, занимающиеся вопросами мира и правами лиц, затронутых конфликтом, призывают правительство Грузии отказаться от рассмотрения предложенных законопроектов.
«Вместо этого правительство должно начать активный процесс внутренней и внешней политики, чтобы получить статус кандидата на членство в ЕС и вернуть политику безопасности и мира Грузии в повестку дня европейской безопасности», – говорится в заявлении.
Reuters: Киев впервые попросил у США кассетные боеприпасы
Украина впервые запросила у США кассетную бомбу MK-20. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух конгрессменов — членов комитета Палаты представителей по делам вооружённых сил Джейсона Кроу и Адама Смита. По их словам, представители Киева запрашивали кассетные боеприпасы на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года.
Власти Украины считают, что кассетное вооружение позволит ВСУ остановить массированные атаки России с помощью живой силы на востоке страны.
По словам Кроу и Смита, украинские военные планируют сбрасывать снаряды с беспилотников. Кроме того, Киев запросил у США 155-миллиметровые кассетные артиллерийские снаряды, отмечает Reuters.
Украина призвала членов Конгресс оказать давление на Белый дом, чтобы одобрить поставку такого оружия. Вместе с тем, у собеседников агентства нет уверенности в том, что Вашингтон согласится на такой шаг.
Посольство Украины в США переадресовало просьбу Reuters о комментариях в Минобороны страны. Украинское ведомство на запрос не ответило.
- Кассетные бомбы — это снаряды, от которых во время полета отделяется кассетная часть с мелкими суббоеприпасами. Они рассеиваются и падают на большой площади. Иногда они не взрываются и минируют территорию, представляя опасность для мирных граждан и особенно детей.
- В мире с 2010 года действует Конвенция о запрете использования кассетных боеприпасов. Её подписали более 100 стран, но ни США, ни Россия, ни Украина не присоединялись.
- В докладе инициативы по борьбе с кассетными боеприпасами, опубликованном в августе прошлого года, говорится, что российская армия нанесла сотни ударов таким типом снарядов по Украине. Украинская армия применила такие боеприпасы как минимум три раза — в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях, отмечают авторы документа.
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В 2022 году экспорт из ЕС в Россию упал до минимума за 11 лет
В 2022 году Евросоюз более чем на треть сократил экспорт своих товаров в Россию из-за её вторжения в Украину – до минимума с 2012 года. Это следует из данных Евростата.
Экспорт товаров из ЕС в Россию составил 55,2 миллиарда евро (в 2012 году его стоимость была вдвое выше), снизившись за год на 38%. Сильнее всего упал экспорт оборудования и транспортных средств – на 59% и других промышленных товаров – на 39%, что стало серьёзной проблемой для российского бизнеса, выяснили в Центробанке России. Экспорт еды и напитков при этом остался неизменным.
В то же время импорт из России в ЕС составил 203,4 миллиарда евро, за год увеличившись на 24% и почти достигнув максимального значения (в 2012 году – 203,6 миллиарда евро). Больше всего вырос импорт энергоносителей – на 42%. Сообщалось, что в преддверии нефтяных санкций страны Евросоюза резко нарастили поставки нефти, значительно вырос и импорт российского сжиженного газа.
При этом Евростат отмечает, что по сравнению с мартом 2022 года в декабре, когда начали действовать нефтяные санкции, совокупный импорт из России сократился на 53%.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В ответ на это США и Европы регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими организациями.
- За год под санкции попали 2,9 тысячи российских организаций, пишет «Коммерсантъ». Ключевой проблемой для российского бизнеса стали ограничения на импорт: зарубежные компании отказываются поставлять сырьё, комплектующие, запчасти и оборудование.
- После российского вторжения в Украину более 1200 организаций свернули свою деятельность в России, из них 519 полностью покинули страну.
- В 2022 году товарооборот России и её основного торгового партнёра – Китая – достиг рекордного уровня. Экспорт из Китая в Россию увеличился на 12,8%, достигнув 76,1 миллиарда долларов. Импорт из России в Китай вырос на 43,4%, составив 114,2 миллиарда долларов. Значительную его часть составляли энергоносители, которые, как сообщали трейдеры, Россия продавала со скидкой до 30%.
Гарибашвили: будущее Грузии не принадлежит агентам иностранных государств
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил в поддержку законопроекта об «иноагентах».
«Будущее нашей страны не принадлежит ни агентам, ни прислужникам иностранных государств. Будущее нашей страны принадлежит патриотам», – сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Берлине.
Гарибашвили раскритиковал ряд НПО, которые, по его словам, «борются с государственностью и государственными интересами».
«К примеру, они, получая финансирование из-за рубежа, проводили антиправительственные митинги, провокационные мероприятия, которые не служили национальным интересам нашей страны», – добавил он.
Гарибашвили утвержает, что Грузия делает все для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, при этом укрепляет суверенитет страны.
Премьер назвал грузинскую оппозицию «деградированной». Он говорит, что рейтинг «Единого национального движения» составляет от 7 до 10%, а других партий не превышает 2%. Уровень доверия правящей партии при этом, по словам Гарибашвили, вырос до 50-60%.
Он предупредил и противников закона об «иноагентах», сказав, что государство не простит им «ни одного незаконного действия».
- Члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Утверждается, что второй документ – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который внесли в парламент, чтобы показать, насколько он репрессивен по сравнению с «грузинской» инициативой «Силы народа». Документ, в частности, предусматривает для нарушителей не только административную, но и уголовную ответственность.
- Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США уверены, что власти Грузии пытаются перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорят, что если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть. Зурабишвили также предложила запретить в стране «антиконституционные партии». Согласно статье 78 Конституции Грузии, конституционные органы в пределах своих полномочий должны «принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».
Зурабишвили с трибуны ООН раскритиковала законопроект об «иноагентах»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили с трибуны ООН раскритиковала законопроект об «иноагентах», обсуждаемый в парламенте страны. Она заявила, что инициатива – «вызов, касающийся роли гражданского общества».
«Законопроект, представленный некоторыми группами в моей стране, который ограничит свободу неправительственных организаций [в которых, надо сказать, важную роль играют женщины-активистки], будет крайне вреден для демократического преобразования нашего общества, ликвидации гендерной дискриминации и, по сути, для нашей евроинтеграции. Я уже высказала свое решительное несогласие с этим законопроектом, и пользуюсь случаем, чтобы изложить свою позицию и здесь», — сказала Зурабишвили, выступая на 67-й ежегодной сессии Комиссии по положению женщин.
Ранее Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть.
Очередная акция против закона об «иноагентах» проходит в Тбилиси
Бюро парламента Грузии сегодня приняло решение вынести на пленарное заседание два варианта законопроекта об «иноагентах», которые инициировало движение «Сила народа».
Накануне в правящей партии «Грузинская мечта» сообщили, что инициативы будут рассмотрены и, предположительно, утверждены в четверг, 9 марта.
«Грузинская мечта» и «Сила народа» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта, один из которых они называют «грузинским», а второй – «американским». Затем документы будут направлены в Венецианскую комиссию.
У здания парламента Грузии с утра собрались противники закона об «иностранных агентах». Они считают, что власти Грузии пытаются перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм.
У здания парламента расклеили плакаты «Нет российскому режиму!» с изображением президента России Владимира Путина и экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили.
По информации грузинских СМИ, в парламенте и сегодня усилены меры безопасности, ограничено передвижение внутри здания.
Накануне обсуждение законопроекта переросло в драку. Лидеров оппозиции вывели из зала, где проходили комитетские слушания.
Участники акции протеста возле здания парламента под звуки гимна Украины развернули флаги Евросоюза и Грузии. Они выразили протест против законопроекта об «иноагентах», напоминая, что будущее Грузии в Европе. Участники митинга скандировали: «Рабы!», «Нет русскому закону!»
- Члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Утверждается, что второй документ – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который внесли в парламент, чтобы показать, насколько он репрессивен по сравнению с «грузинской» инициативой «Силы народа». Документ, в частности, предусматривает для нарушителей не только административную, но и уголовную ответственность.
- Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США уверены, что власти Грузии пытаются перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорят, что если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть. Зурабишвили также предложила запретить в стране «антиконституционные партии». Согласно статье 78 Конституции Грузии, конституционные органы в пределах своих полномочий должны «принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».
НАТО: Россия потеряла под Бахмутом в пять раз больше солдат, чем Украина
Разведка НАТО оценила потери российских войск под Бахмутом как превосходящие украинские потери в пять раз. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в НАТО.
Ранее о крупных потерях российской армии сообщали американский Институт изучения войны и командующий сухопутными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский. Однако Институт изучения войны заявил, что военное противостояние под Бахмутом может продлиться ещё несколько месяцев.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил в понедельник, что даже если российским войскам удастся взять Бахмут, это не станет переломом в войне. По его мнению, Бахмут имеет «более символическое, чем стратегическое или оперативное значение», и переход его под контроль той или другой стороны не будет означать решающего перевеса.
Бои под Бахмутом продолжаются уже около полугода. До войны в этом городе в Донецкой области проживало около 70 тысяч человек. Сейчас он практически превращён в руины. Российское командование и глава «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин в последнее время несколько раз сообщали об окружении Бахмута и почти полном уничтожении сопротивления противника. Украинская сторона заявляет, что её войска продолжают держать оборону города.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский провёл совещание с командованием армией. По его итогам он заявил, что Украина не будет выводить из Бахмута войска, а продолжит оборону.
- 12 февраля Би-би-си и издание «Медиазона» опубликовали данные о потерях российской армии с начала войны. По подсчётам журналистов, основанным на открытых источниках, погибли 14 тысяч 93 российских военных. Речь идёт только о подтверждённых случаях гибели – реальное количество потерь может быть значительно выше.
- Минобороны России не раскрывает данные о потерях личного состава и не комментирует цифры, которые озвучивают журналисты. Власти Украины также не сообщают о количестве погибших военных.
- По оценкам западных разведок, потери российской армии убитыми и ранеными могут достигать 200 тысяч человек – до 60 тысяч из них могли погибнуть. В ноябре Пентагон заявлял, что потери с обеих сторон, России и Украины, предположительно, составляют по 100 тысяч человек; удвоение оценок Вашингтоном не комментировалось.
Оппозиция в Турции выдвинула единого кандидата на пост президента
В Турции единым кандидатом на пост президента от оппозиционного «Народного альянса», состоящего из шести партий, выдвинут Кемаль Кылычдароглу. 74-летний политик возглавляет Народно-республиканскую партию, основателем которой был первый президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк.
Как сообщает «Евроньюс», переговоры о выдвижении единого кандитата от оппозиции проходили трудно. В частности, с кандидатурой не была согласна лидер «Хорошей партии» Мераль Акшенер. Бывшая министр внутренних дел, чья партия вторая по влиянию в оппозиционном блоке, поддерживает как мэра Стамбула, так и мэра Анкары в качестве оппонентов Кемалю Кылычдароглу. Она согласилась не выходить из «Народного альянса» в обмен на обещание, что в случае победы оппозиции, вице-президентами станут мэр Анкары и мэр Стамбула.
Оппозиция, в случае победы своего кандидата на выборах президента Турции, намеченных на эту весну, предлагает ограничить некоторые полномочия главы государства и добиваться укрепления элементов парламентской системы, сообщает Reuters.
Реджеп Эрдоган объявил, что 10 марта подпишет указ о подготовке к выборам. После подписания указа начнется 60-дневный предвыборный период, который, как ожидается, завершится голосованием 14 мая.
В предвыборных дебатах будет, по всей вероятности, преобладать тема недавнего мощного землетрясения, жертвами которого стали десятки тысяч жителей Турции. Главная претензия оппозиции к президенту Эрдогану - недостаточная подготовка властей к преодолению последствий разрушительных подземных толчков и недостатки в оказании помощи пострадавшим.
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