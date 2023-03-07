«Эхо Кавказа» поинтересовалось у жителей Абхазии, согласны ли они с заявлением президента Аслана Бжания о существенном улучшении работы правоохранительных органов.

– На своей пресс-конференции президент Аслан Бжания, в частности, заявил о существенном улучшении работы правоохранительных органов Абхазии. Вы согласны с этой оценкой?

Адгур Лагвилава, гражданин Республики Абхазия: Нет, я с этой оценкой не согласен. С той легкостью, с которой можно купить в Абхазии наркотики, – я считаю, что это демонстрация того, как работают наши правоохранительные органы. Главная сейчас проблема у нас – это наркотики. И здесь существенных каких-то достижений нет. Это то, на чем должны делать упор все правоохранительные органы. Да, они периодически кого-то ловят, но это капля в море. Этого недостаточно. Реально даже школьник может сегодня купить свободно наркотики, что у нас и происходит. У нас сейчас новая проблема, появился новый вид наркотиков, который намного опаснее, чем метадон. Это мефедрон, и его активно употребляет молодежь, в том числе и школьники. По всей Абхазии это происходит. Говорить о том, что есть какие-то существенные улучшения в работе правоохранительных органов, я такую оценку не понимаю со стороны президента.

Карина: Я сейчас не берусь судить о статистике аварий с летальным исходом или с ранениями. Но как водитель я могу сказать, что по правилам движения, по культуре вождения я не вижу никаких изменений. То есть водители, все участники движения как нарушали, так и нарушают. Не соблюдают ни правила парковки, не пользуются поворотниками, то есть в этом плане я никаких изменений как водитель не вижу.

Валерий: Вроде бы есть какие-то небольшие улучшения, просто не знаю, насколько это существенно. Но есть, есть, я думаю, что есть. Мне нравится, это мое субъективное мнение, мне нравится министр внутренних дел, относительно других он деятельный вроде бы. Но я недоволен многими вопросами, которые не решаются до сих пор, но они, наверное, несут более системный характер. Они чуть сложнее, наверное, поэтому пока не решены. А такие вопросы, которые можно решить, они вроде бы решают, стараются.

– Можете пример какой-то привести?

Валерий: По системным проблемам, например, у нас, как правило, большие проблемы с тем, чтобы посадить каких-то чиновников. Фактически их вина доказана, но тем не менее это невозможно сделать. Не только чиновников, но и вообще представителей какой-либо структуры власти или госструктур, которые совершили ряд преступлений, например. Это очень сложно сделать, даже если состав преступления обнаружен. В общем, моя оценка положительная, можно сказать, что на «четверку».

Алиса Пачалия, гражданка Республики Абхазия: Как обычный гражданин я не заметила и не почувствовала вообще каких-то изменений в работе этих структур. А если брать высказывания о существенном изменении, то для меня это немного странно. Мы должны поверить им на слово, что такие изменения произошли? Можно было бы привести какие-то статистические показатели, изменения, и по каким критериям оценивалась работа этих структур. Но, к сожалению, с учетом квалификации, которую демонстрируют нынешние представители государственных структур, даже если будет продемонстрирована какая-то статистика, я не смогу поверить этим данным.

Роберт: По поводу существенного изменения качества правоохранительных органов, я могу сказать следующее: как лицо, которое непосредственно занято в данной сфере по своему роду деятельности, я могу сказать, что существенного изменения в лучшую сторону я не наблюдаю. Впрочем, могу сказать, что и ухудшения тоже такого нет, на том же уровне, к сожалению, причем уровень не очень высокий, оставляет желать лучшего.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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