В число прочих актуальных тем, особо волнующих абхазское общество, в последние недели добавилась безопасность на дорогах. Разумеется, она никуда и не исчезала многие десятилетия, но обычно тут существует прямая причинно-следственная связь: происходит очередной всплеск числа дорожно-транспортных происшествий, тем более со смертельным исходом, – и после этого тема эта оказывается в центре обсуждения в соцсетях, СМИ, властных структурах, общественных организациях…

На сей раз уже в конце минувшего года тема ДТП стала активно обсуждаться в «Фейсбуке» и других социальных сетях, но после новых сообщений о них в январе в сопровождении впечатляющих снимков с мест аварий, а затем траурных извещений, она выдвинулась на передний план. После совещания у президента республики Аслана Бжания, где он предложил снять тонировки с машин кортежа главы государства, прежде всего, его самого, подав пример всем автовладельцам, предложения повысить штрафы за вождение в нетрезвом виде с 12 до 50 тысяч рублей, меры по ужесточению борьбы с ПДД были поддержаны на заседании профильного комитета парламента, и их планируется обсудить на ближайшем сессионном заседании.

На сайте МВД в очередной раз была опубликована статистика ДТП в республике за период с 1990 по 2022 год. (Информации за 1992-1993 годы нет, так как это время Отечественной войны народа Абхазии.) За два предвоенных года (1990-1991 гг.) было зарегистрировано 884 ДТП, в которых погибло 307 человек, различные травмы получили 904 человека. За послевоенный период (с 1994 по 2022 гг.) наибольшее количество ДТП произошло в 2015 году – 220. Больше всего людей погибло в 2016 году – 80 человек. Наибольшее количество травм различной степени тяжести в результате ДТП зарегистрировано в 2019 г. – 332. По данным МВД за 2022 год, в Абхазии зарегистрировано 214 ДТП, погибло 64 человека, 296 человек получили различные травмы.

Всего по республике зарегистрировано 70 430 автотранспортных средств. Как сообщил министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба на одном из январских совещаний у президента, это почти вдвое больше, чем всего несколько лет назад, в 2017-м, когда было около 36 тысяч машин. Число машин на дорогах, конечно, связано с числом ДТП, но далеко не напрямую. Характерный пример: в первые послевоенные годы число автомашин в Абхазии было намного меньше, чем в предыдущие и в последующие, но количество ДТП зашкаливало из-за отсутствия элементарного порядка на дорогах.

Характерно и другое. Были и вполне деловые замечания интернет-комментаторов к приведенной статистике; один из них обратил внимание на то, что в последние два предвоенных года население Абхазии было в два раза больше, заезжало еще много туристов, так что число жертв ДТП не должно удивлять. Но, увы, подавляющее большинство комментаторов писало примерно так: не знаем и знать не хотим! Не надо ваших оправданий, вашей статистики и сравнений! (Хотя подобная статистика выкладывается в последнее десятилетие ежегодно.)

Мы связались сегодня с Героем Абхазии и абхазским общественно-политическим деятелем, который в середине десятых годов был вице-премьером и министром внутренних дел республики, Асланом Кобахия. Вот что он сказал о том, что нужно, по его мнению, предпринять в первую очередь:

«Девяносто с лишним процентов аварий связано с превышением скоростного режима. От того, что мы снимем тонировки… более того, с машины президента снимем… Или мы увеличим штрафы за вождение в нетрезвом состоянии до пятидесяти тысяч рублей… Это что, решение вопроса будет? Нет, никогда это не будет решением. Хоть сто тысяч сделай. Это, наоборот, мы укрепляем коррупционную схему в этом деле. Мировая практика показывает только один путь – это видеокамеры, это техника. Других вариантов нет. Ты какие хочешь законы прими, на какое увеличение штрафных санкций пойди… И гаишники не на улице должны стоять, а у монитора сидеть и жестко останавливать всех нарушителей скоростного режима. Доказательная база должна быть четкая. От Ингура до Псоу 200 видеокамер должно стоять, а не как сейчас… Если мы хотим там навести порядок. Техника не предусматривает: «сын», «зять», «теща»… Там если попался – платит, и других вариантов нет. И обманывать себя не надо. Это ведь не только сейчас. За весь послевоенный период, когда мы видим рост смертности на дорогах, начинаем заниматься пиар-акциями».

Когда мы заговорили конкретно о тонировании автомобильных стекол (а в нашем парламенте разных созывов это порой обсуждалось как какие-то судьбоносные вопросы, были ожесточенные дебаты о процентности затемнения и так далее, всегда кто-то был очень озабочен, чтобы тонировка была), Кобахия сказал:

«Да с самого начала нельзя было эти тонировки допускать. Я категорически против тонировок не потому, что, понимаете ли, не видно, человек там пристегнут или не пристегнут, просто в такой машине можно любого убийцу, преступника везти – и никто ничего не видит. И лобовое, передние боковые стекла тонировать нельзя, потому это опасно для вождения. И вот этот бред придумывать – что мы, мол, южная страна, сгораем от этого солнца… глупости какие-то… сами не понимаем, что мы несем.

– Но вот насчет повышения штрафов. Я вот столкнулся сейчас и с таким моментом. Знаю нескольких людей, которые многие годы спокойно садились за руль, выпив рюмку, две, три и больше, а теперь они говорят: «Нет, все, я не хочу из-за этой рюмки пятьдесят тысяч терять. Хотя это, может быть, только на пару недель?

– Да не остановите вы этим беду на дорогах, договорятся. Пятьдесят тысяч – это увеличение коррупционной составляющей, больше ничего. Да, на первом этапе, первые два-три месяца… А потом эти 50 тысяч начнут превращаться в пять тысяч – на лапу и все».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях