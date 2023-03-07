Участники акции в Тбилиси направляются в сторону площади Республики

Организаторы призвали участников акции возле парламента Грузии переместиться на площадь Республики, так как спецназ применил т.н. гранаты со слезоточивым спреем. Соответствующее обращение было озвучено на сцене возле парламента.

В данный момент граждане направляются в сторону площади Республики.

Правоохранители задержали возле парламента нескольких участников акции. Спецназ до сих пор применяет водомет с улиц рядом с парламентом в направлении проспекта Руставели.

Между тем, в МВД Грузии заявили, что это вынужденная мера, т.к. акция приняла насильственный характер, пишет SOVA.

«Акция протеста, проходящая в Тбилиси, на проспекте Руставели, в районе здания парламента, приняла насильственный характер, участники акции пытались заблокировать один из входов в парламент, имели место случаи насилия в отношении сотрудников Министерства.

Министерство внутренних дел, как орган, ответственный за охрану правопорядка и безопасность граждан, защищает гарантированное Конституцией Грузии право наших граждан на проведение мирных собраний и демонстраций, в то же время мы призываем организаторам митинга и политическим лидерам не допускать призывов к насилию и следить за тем, чтобы митинг не перерос в насилие.

Во время акции любое нарушение закона будет немедленно пресекаться полицией в рамках закона. В случае неповиновения собравшихся законным требованиям сотрудников милиции и оказания сопротивления сотрудникам правоохранительных органов, полиция применит предусмотренную законом пропорциональную силу, в том числе специальные средства», - говорится в сообщении МВД.