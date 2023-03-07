Участники акции протеста у парламента Грузии бросили в силовиков «коктейли Молотова».

«Наш посыл народу Грузии, правительству Грузии, населению и правительствам всего мира заключается в том, что Соединенные Штаты поддерживают всех тех, кто мирно выражает свои универсальные права», - заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

По словам Неда Прайса, мирным демонстрантам должно быть позволено свободно выражать свои права, пишет Общественный вещатель Грузии.

«Мы внимательно следим за событиями последних часов в Грузии. Мы видим сообщения из Тбилиси, согласно которым, против демонстрантов был применен слезоточивый газ и другие средства для подавления протестов против т.н иностранных агентов.

Наш посыл народу Грузии, правительству Грузии и правительствам всего мира состоит в том, что Соединенные Штаты поддерживают всех, кто мирно выражает свои универсальные права. Это универсальное право людей всего мира собираться, чтобы их голоса были услышаны, чтобы они свободно говорили, чтобы их правительства были подотчетны. Мы продолжим следить за ситуацией на месте в Грузии, но наш посыл заключается в том, что мирным демонстрантам должно быть позволено свободно выражать свои права. Это право населения Грузии, это право населения всех стран мира», - заявил Нед Прайс.