В центре Тбилиси вновь проходит масштабная акция протеста

У здания парламента Грузии вновь собираются противники законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», утвержденного накануне в первом чтении.

Накануне МВД использовало против демонстрантов спецсредства, в том числе водометы слезоточивый газ, заявив о насильственном характере акции.

В отличие от вчерашнего дня, когда многие участники собрались возле парламента стихийно, в ответ на действия парламента, сегодня на акцию организованно пришли несколько колонн. Среди собравшихся – участницы Женского марша, которые устроили шествие от площади Первой республики. Также отдельной колонной пришли студенты под лозунгом «Нет российскому закону», пишет агентство «Новости-Грузия».

Собраться у здания парламента призвали своих сторонников и лидеры оппозиционных партий.

Проспект Руставели перекрыт, территория перед парламентом полностью заполнена людьми. Агентство IPN сообщило, что сотрудники полиции подходят к отдельным участникам акции и без объяснений требуют открывать сумки для досмотра. По данным ТВ «Пирвели», станция метро «Площадь Свободы» не справляется с потоком людей, идущих на акцию.

Издание Paper Kartuli сообщает, что социальное пространство AntiZona предлагает укрытие митингующим, где можно согреться, выпить горячего чая или кофе, промыть глаза и обработать кожу.

Проект «Мой город меня убивает» распространил памятку для участников акции, советуя брать с собой маски, беруши, средства для оказания первой помощи и ни в коем случае не приносить запрещенные предметы/вещества на мирную акцию.