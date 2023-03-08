Карательная операция и попытка создания максимального комфорта депутатам, принимающим «российский закон», – так оппозиция и представители гражданского сектора оценивают разгон митинга, прошедшего у здания парламента в Тбилиси. В ходе акции были задержаны десятки граждан, в их отношении была применена непропорциональная сила, утверждают свидетели произошедшего.

Гражданские активисты, политики, журналисты и рядовые граждане, всего на вчерашней акции протеста представители правоохранительных органов задержали 66 человек. Многие из них при арестах получили травмы, среди них и лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе, сообщает его адвокат Вахо Барамашвили. Этот же юрист защищает права однопартийца Джапаридзе – Ники Мосиашвили:

«Оба задержаны по 166 и 173 статьям Административного кодекса Грузии. В момент задержания оба были очень сильно избиты. Зуру били по голове дубинкой. Он говорил с полицейскими: если вы не встанете рядом с нами, ничего не получится, только с вашей помощью мы сможем что-то изменить. И вдруг с дубинками стали нападать на молодых людей, которые стояли рядом с ним. Зура попытался прикрыть их, и в этот момент и его схватили».

При арестах применялась непропорциональная сила, а задерживали даже просто за транспаранты, утверждает конституционалист, соучредитель движения «За Грузию» Алик Куправа:

«Представители МВД превратились в личную охрану Бидзины Иванишвили. Георгия Мумладзе (члена «Национального движения») задержали за реплику, сказанную в адрес Бидзины Иванишвили, и при задержании имели место факты применения силы. В момент, когда его сажали в автомобиль, ударили в область шеи, от чего он отключился. Все это из-за того, что он произнес оскорбительные слова в адрес Иванишвили. Это человек, который старается, чтобы Грузия потеряла европейское будущее, сдает нас нашему историческому врагу, и в данном случае любой эпитет в его отношении будет релевантным и правильным».

Участники акции уже окрестили ее повторением «гавриловской ночи». Силовики использовали против протестующих удушающие газы, перечные спреи, водомет, дубинки, несколько пострадавших утверждают, что полицейские стреляли в них резиновыми пулями. В МВД пока не подтверждают эту информацию, но факты налицо. Один из демонстрантов, студент Давид Хупения, в интервью телеканалу «Формула» сегодня заявил, что пострадал именно от резиновой пули, которая попала ему в верхнюю губу:

«Я повернулся к спецназу спиной примерно на 10 секунд и, как только повернулся обратно, в меня выстрелили резиновой пулей. Я на 99% уверен, что они специально целились в лицо. Было так больно, я на секунду подумал, что эта пуля прошла насквозь, казалось, что у меня выбиты зубы, я совсем не чувствовал губ. Ребята, находившиеся рядом, довели меня до кареты скорой помощи. Там мне сделали укол, дали какое-то лекарство, но все же решили, что необходимо хирургическое вмешательство и перевели в клинику. Сейчас меня выписали, я дома».

Всем задержанным на митинге вменяются две статьи Административного кодекса Грузии – «хулиганство» и «неповиновение законным требованиям полиции». Кроме того, следствие ведется и по двум статьям УК Грузии 187-й – «Повреждение или уничтожение предметов» и 353-й – «Сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок».

При этом некоторые критические СМИ утверждают, что аресты продолжились и сегодня, участников акции ловят прямо на улицах. В МВД эту информацию пока не подтверждают, а вчерашние действия силовиков называют вынужденной мерой. На разгон митинга их сподвигли незаконные действия демонстрантов, говорится в письменном заявлении МВД:

«Собравшиеся возле здания парламента пытались заблокировать входы в парламент… Полиция для разрядки напряженности и деэскалации ситуации открыла дорогу и призвала участников акции разойтись. Тем не менее митингующие бросали в сотрудников МВД различные предметы – камни, легковоспламеняющиеся средства, применяли физическую силу, повредили автомобили и спецтехнику, принадлежащие министерству. В целях восстановления общественного порядка и предотвращения правонарушений полиция после предупреждения была вынуждена применить пропорциональную силу и специальные средства принуждения, предусмотренные Законом Грузии «О полиции». Позже собравшиеся начали организованное нападение на здание парламента, метали «коктейли Молотова», использовали пиротехнику. Участники протеста подожгли здание законодательного органа, забросали камнями, разбили окна и повредили железные защитные дамбы».

Однако на подобные действия митингующих спровоцировали сами силовики, утверждает экс-омбудсмен, глава Института исследования демократии Уча Нануашвили:

«Вообще, решение о применении силы было незаконным и ошибочным. Никакой необходимости в этом не было. Демонстрация была мирной, и практически никаких эксцессов не было до тех пор, пока не появился спецназ. Все началось после того, как они начали использовать удушающий газ и перечные баллончики. То есть инициатором применения силы была полиция, только после этого ситуация стала накаляться. Была применена непропорциональная сила, которая не соответствовала существовавшим на тот момент рискам. Причем с самого начала попытка разгона участников акции произошла без предупреждения, использовать эти спецсредства начали сразу. А в этот момент там находились мирные граждане со своими малолетними детьми, и никто из них даже не пытался что-либо блокировать или врываться куда-либо».

Оценить ситуацию непосредственно на самой акции накануне попытался новоизбранный Народный защитник Грузии Леван Иоселиани, однако, засвидетельствовав происходящее, на вопрос журналистов, насколько законны действия силовиков, заявил, что «оценка будет дана позже». Недовольная ответом толпа закидала Иоселиани яйцами, и, пока полиция отводила новоиспеченного Народного защитника к автомобилю, один из протестующих сопроводил его подзатыльником:

«Для меня не важны политические взгляды. Я – Народный защитник для всех и буду таковым до конца своего срока. Я не знаю, почему так отреагировали, наверное, кому-то я нравлюсь из-за своего политического прошлого, кому-то – нет. Некоторые это проявили агрессивно, ничего – это не проблема».

Других заявлений Леван Иоселиани пока не делал, а в последней публикации на странице Народного защитника и его личной странице в соцсети Facebook говорится, что «омбудсмен проинформирует общественность об оценке событий, имевших место во время акции протеста 7-8 марта, в ближайшие дни».

Что касается недовольства участников акции – его объяснить очень просто, считает Уча Нануашвили:

«Процесс его назначения был непрозрачным и непонятным. Ранее отказались (парламентское большинство) от нескольких кандидатов из-за того, что те делали политические заявления, а в таких условиях назначать действующего политика неприемлемо. Да и избрание проходило на фоне принятия «российского закона», причем в очень ускоренном темпе... Кроме того, когда омбудсмен становится свидетелем нарушений, он может и обязан моментально сделать комментарий, зафиксировать свою позицию как минимум для разряжения ситуации».

Тем временем в МВД заявляют, что в ходе акции пострадало около 50 полицейских, нескольким из них потребовалось хирургическое вмешательство. При этом число пострадавших участников акции в ведомстве не называют. Между тем Специальная следственная служба сообщила, что начала расследование возможного превышения полицией полномочий в отношении митингующих.

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