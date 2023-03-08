Госдеп США: проталкивание кремлевских законов несовместимо со стремлением Грузии в ЕС

Парламент Грузии, продвигающий эти вдохновленные Кремлем законопроекты, нанесет ущерб отношениям Грузии с ее стратегическими партнерами. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. По его словам, США продолжают следить за событиями в Грузии.

«Как и вчера, мы продолжаем внимательно следить за происходящими протестами и событиями в Грузии. Мы призываем правительство Грузии уважать право на мирные собрания и мирный протест. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность, избегать эскалации или насильственных действий и уважать верховенство закона и демократические ценности Грузии.

Как мы ранее заявляли, мы глубоко обеспокоены недавно инициированным законопроектом «Об иностранных агентах», который, если он в конечном итоге станет законом, заклеймит и заставит замолчать граждан и независимые голоса Грузии, которые пытаются создать лучшее будущее для своего общества.

Проталкивание парламентом этих вдохновленных Кремлем законопроектов несовместимо с явным стремлением грузинского народа к европейской интеграции и демократическому развитию. Мы считаем, что эти законы наносят ущерб отношениям Грузии с ее стратегическими партнерами и поставят под угрозу ее евроатлантическое будущее.

Эти пожелания лежат в основе чаяний грузинского народа, проекта, который грузинский народ осуществляет на протяжении десятилетий после обретения независимости. США являются стратегическим партнером Грузии, Грузия хочет большей интеграции в Европу и ЕС - все это часть контекста дебатов, которые сейчас бушуют в Тбилиси», - приводит слова Прайса SOVA.