Кто есть кто. И почем

Каждое утро после определенных гигиенических процедур я усаживаюсь за письменный стол и первым делом просматриваю на своем стареньком компьютере новостные сайты, наивно надеясь, что прочту информацию про окончание войны. Да, я до сих пор верю в чудеса, но…но чудеса не случаются, и война не прекращается.

Прошло больше года с начала российской кровавой агрессии в Украине. И, что самое ужасное, конца этому не видать. Господи, когда все это кончится? Когда и как...

За прошедший год я наслушался столько аналитики, что грешным делом подумал, может, мне тоже организовать свой YouTube канал, начать выступать и чужие мысли выдавать за свои? Говорят, топ-блогеры имеют неплохой доход, если с просмотрами у них дело налажено. Но нет! Во-первых, топ-блогером я уже не стану. А во-вторых, не буду я в чужой огород лезть и заниматься тем, что хорошо не понимаю. А не понимаю главного – когда и как должна прекратиться эта война, прекратиться на той точке, которая удовлетворила бы обе стороны. Конечно, какие-то мысли по этому поводу у меня есть, но я их не буду озвучивать. Не думаю, что мои мысли могут понравиться тем или иным.

А пока что я опять возвращаюсь к старой теме – пытаюсь анализировать поведение в экстремальной ситуации известных мне людей.

С начала войны я несколько раз высказывался про деятелей российской культуры, которые каждый по-своему отреагировал на действие своей власти. Некоторые оказались на высоте и не побоялись вступить в конфронтацию с генеральной линией партии и правительства. Некоторые замолчали, некоторые же, наоборот – решили выпендриться и такое нагородили, что им от этого уже не отмыться никогда. Насколько они это делают искренне, не знаю. Очень хочется, чтобы все-таки они не верили бы в свои слова и делали это по принуждению. Оправдан ли их страх? Не знаю. Смотря что стоит на кону. Но из двух зол лучше то, что делаешь по принуждению, а не по своим убеждениям. Хотя… зло, оно и есть зло. Но в первом случае тебя хотя бы мучают муки совести и есть шанс на покаяние.

Так вот, возвращаюсь к «любимой» теме. Теме «Кто есть кто. И почем».

Я смотрю много фильмов и сериалов, но российскую продукцию в последнее время я смотрю все меньше и меньше. Не думаю, что российское кино от этого пострадает, но все-таки.

Иногда я честно пытаюсь его смотреть, но во мне появилось чувство определенного отчуждения. Вижу на экране знакомого актера, игра которого раньше мне доставляла удовольствие, и невольно, сам того не желая, думаю, а как он(а) относится к тому, что творит его правительство в соседнем независимом государстве? Поддерживает или осуждает? Любит или не любит? И никак я не могу отвлечься от этих мыслей, из-за чего смазывается впечатление от происходящего на экране. То же самое касается и разных развлекательных программ на российском телевидении, которые я раньше любил.

Теперь поконкретнее.

Мне нравился российский актер Сергей Пускепалис. Очень органичный, довольно харизматичный артист, с весьма располагающей внешностью и характерным тембром голоса. Я старался смотреть все фильмы, в которых он играл. У него был этакий типаж смешливого добряка, он мне даже чем-то напоминал Евгения Леонова, и я наивно думал, что в жизни он тоже такой – белый и пушистый.

Ан нет!

Этим летом я с неприятным удивлением прочитал, что, оказывается, Сергей Пускепалис – политически дольно активный человек, он член Центрального совета партии «Справедливая Россия – За правду», где председателем является одиозный Сергей Миронов, а сопредседателем – сам Захар Прилепин! И Пускепалис, естественно, громко одобрил российское вторжение в Украину. Эта информация меня окатила ледяной водой – и я резко перестал смотреть фильмы с его участием. А если подобные случайно попадались, то, глядя на него, я испытывал неприятное чувство.

20 сентября 2022 года Сергей Пускепалис погиб на 57-м году жизни в ДТП в Ярославской области. Микроавтобус, который актер купил на свои деньги и перевозил его жителям Донбасса, вылетел на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль.

Еще одна жертва путинского режима.

А еще есть такой фокусник, сын своего отца Амаяк Арутюнович Акопян. Мое поколение его хорошо знает. В свое время он часто мелькал на телевидении, даже вел популярнейшую передачу «Спокойной ночи, малыши» и одно время был, как говорится, в тренде. Странное дело, давеча я ни с того ни с сего вдруг вспомнил его и буквально в следующий миг на экране моего монитора появилась заметка про Акопяна.

Я чуть-чуть начинаю побаиваться своей адской машинки, сиречь, компьютера. Даже не его, а того, к чему он присоединен, к интернету. Очень часто бывает так, что мелькнет что-то у меня в голове, и тут же на экране появляется ссылка на это самое «что-то». Я уже не знаю, может, сперва на экране это «что-то» появляется, а потом мелькает у меня в голове? А может, мой комп уже научился читать мои мысли и предупреждает желания?

Мистика.

Надо почаще отходить от монитора и заниматься простыми житейскими делами – гулять, наслаждаться природой, нюхать подснежники, кормить с ладошки лошадей и благословлять детей и зверей. И вообще!

Так вот, появилась интересная заметка, что заслуженный артист Российской Федерации Амаяк Арутюнович Акопян, оказывается, с интересом наблюдает за происходящими в мире событиями. Маститый фокусник считает, что США вступили в противостояние с Россией неслучайно. Амаяк уверен, что американцы всегда завидовали русским. И Акопян, ничтоже сумняшеся, назвал главную причину зависти (далее цитата из «МК»):

«Американцы нам завидуют, потому что в России – великие актеры, великие режиссеры, великие артисты цирка, эстрады, кино. В России театральные школы самые лучшие, а там – сброд, шпана одна. В основном туда приезжали убийцы и гангстеры, а Россия была великой всегда. Поэты у нас – великие, писатели – великие! В Америке есть, безусловно, люди, которыми может весь мир гордиться, но их мало. США – это страна Микки Маусов. Американцы прекрасно понимают, что они придумали страну, которая теперь постоянно довлеет над всем миром. И пока зеваки рот раскрывают, американцы обирают их, шарят по карманам у всех людей, которые в это время смотрят на этого несчастного Микки Мауса. Это я, конечно, обобщаю. Но так и есть».

Вы думаете, чувак стебется? Ни боже мой! Говорит все на полном серьезе.

Американцы, видите ли, «им» завидуют. Наверное, Дэвид Копперфильд кушать не может от зависти к Амаяку Акопяну и каждый раз, когда видит его выступление, плачет злыми слезами от досады.

Завидует «легендарному престидижитатору».

Вот так-то, братцы. И несмотря на то, что США завидует России, сын Амаяка Филлип живет в Нью-Йорке и занимается исследованиями и разработками технологий в области нейроэлектроники. Жена Акопяна тоже живет и работает в США. Брат и сестра Арутюна – вообще граждане Израиля.

Но что делать, если работа у него такая – поддерживать власть. А то если не поддержишь, придется на старости лет просить помощи у сына, который, несчастный, наверное, мучается в завистливой стране Америке. Мучается, но терпит. Потому что у него тоже работа такая.

Амаяку Акопяну 66 лет, а он все еще заслуженный. Ну ничего, верноподданически разглагольствуя, авось он на посошок и до народного артиста дофокусничается.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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