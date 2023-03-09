Европейский выбор Грузии

Главной отличительной чертой олигархического режима Бореньки Иванишвили является полное и демонстративное игнорирование любой оппозиции.

Нет, конечно, ни один политик в мире не любит иметь дело с противниками и слушать чье-то иное мнение, кроме себя любимого, однако почти всем приходится в конечном итоге признавать их существование и худо-бедно иметь с ними какой-то, пусть самый минимальный контакт.

Если вы противник Иванишвили, то вас просто не существует как явление. С вами не просто не разговаривают, но и отрицают ваше право на существование вообще

«Грузинская мечта» – это совсем другое дело. Это не просто игнор оппозиции, это попытка вообще отменить тех, кто придерживается иного мнения по различным вопросам. Если вы противник Иванишвили, то вас просто не существует как явление. С вами не просто не разговаривают, но и отрицают ваше право на существование вообще.

За все 10 лет нахождения у власти «Грузинская мечта» провела серию переговоров с оппозицией только один раз, во время обсуждения т.н. документа Шарля Мишеля, который в итоге она сама и выбросила на помойку. Это был единственный случай – за 10 лет власть ни разу не поинтересовалась мнением оппозиции. В условиях, когда даже по результатам «мечтательских» выборов противников действующей власти – это почти половина населения как минимум, то попытка отменить их становится серьезной проблемой для страны.

Но сейчас все намного хуже – Боренька допустил ошибку и начал резкий крен в сторону от Запада, символом чего стало принятие в первом чтении закона об иноагентах. Совершенно неожиданно для него теперь ему пришлось воевать не только с явной оппозицией, но и с теми, кто особенно свои политические взгляды не демонстрировал.

В последние дни Грузию буквально накрыла кампания поддержки проевропейского курса, над которым нависла реальная угроза, – с критикой закона об иноагентах выступили почти все, включая спортсменов, деятелей культуры, бизнес-ассоциаций и прочих, самых разнообразных объединений типа «Союз импортеров», «Ассоциация фермеров» и т.д. Всех не перечислишь.

Не может быть мнения иного, чем мнение Иванишвили, то все остальные мы не будем замечать. Вас не существует, вы фантом

В этой ситуации перед режимом стояла принципиально иная задача – отменить не только оппозицию, но и, по сути, всю страну – поскольку не может быть мнения иного, чем мнение Иванишвили, то все остальные мы не будем замечать. Вас не существует, вы фантом, и если реальность иная – то тем хуже для реальности.

Закон об иноагентах был обречен с самого начала – невозможно бодаться не только со своей страной, но и всем миром. Ведь дела и на международной арене совсем плохи – вчерашние союзники не скрывали восхищения упорством молодежи на тбилисских улицах и готовили санкции против режима, перешагнувшего линии не только красные, но и всех других возможных цветов.

Впрочем, появились и союзники – из тех, существование которых в приличном обществе следовало бы скрывать: политику «Мечты» своими заявления поддержали Григорий Карасин, Мария Захарова и Маргоша Симонян. Браво, Григорич, ты в прекрасной компании, самое время искать веревку…

Митингующих разгоняли с таким неистовством, что возмутились даже испытанные «мечтуны», сотрудники госструктур, ранее не замеченные в вольнодумстве. Оно и понятно – телевизионная картинка показывала, как свирепая государственная машина поливала водой и газами 20-летних мальчишек и девчонок, а они вставали с флагами в руках и возвращались. Надо ли спрашивать, кто в этой ситуации выглядел как белый и пушистый, а кто – как олицетворение зла.

Конечно, можно поливать митингующих водой каждый день, какая проблема, но умный человек сказал: невозможно вечно сидеть на штыках

Судя по всему, спецслужбы хорошо проанализировали ситуацию и пришли к выводу – протесты не затихнут и будут лишь нарастать. Конечно, можно поливать митингующих водой каждый день, какая проблема, но умный человек сказал: невозможно вечно сидеть на штыках.

Вести такую игру – сродни русской рулетке, никогда не знаешь, в какой момент стресс окажется больше зарплаты, и, в конце концов, кто-то из спецназовцев бросит оружие на землю. Это будет сигнал для других, и, таким образом, система обрушится, и в этой ситуации у Бореньки останется лишь один вариант – добежать до вертолета…

Десятки куда более зубодробительных режимов сыпались как карточный домик как раз после того, как солдаты отказывались стрелять по демонстрантам. Что самое страшное – никогда не знаешь, когда такое может случиться, может быть, сегодня утром, может быть, через 10 лет, а может быть, никогда.

Ну и, конечно, наконец зашевелились наши западные союзники, доходчиво объяснившие «мечтателям», что они вплотную приблизились к черте, за которой персональные санкции. В итоге «ГМ» благоразумно решила уступить. Впрочем, вы уже об этом знаете.

Даже я не представлял себе, насколько массово в Грузии население считает Европу единственно возможным для себя и своих детей вариантом

Однако за все эти дни произошло нечто замечательное: впервые за 34 года независимости мы наконец получили возможность убедиться в том, что европейский выбор Грузии – это не просто социология, но и реальная, повседневная жизнь. Скажу честно, даже я не представлял себе, насколько массово в Грузии население считает Европу единственно возможным для себя и своих детей вариантом.

Их оказалось намного больше, чем я думал, и сегодня уже совершенно точно можно сказать, что прозападная ориентация Грузии необратима, и все миллионы, которые Россия многие годы вкачивала в промывку мозгов, все усилия поповской бесовщины склонить грузин на сторону Москвы – все это пустая потеря денег. Никакого эффекта она не возымела.

На этом фоне совсем убого выглядели пророссийские союзники «Мечты», оставшиеся в не очень гордом одиночестве – как и следовало ожидать, никакого влияния на общество у них нет, и, кроме небольшого маргинального болота, максимум 5%, им никогда и ничего не светит.

Выяснилось и еще кое-что: постоянные спекуляции на религиозную тему тоже не играют никакой роли – представители правящей партии обличали иностранных агентов, которые ругают мать-церковь, и, видимо, ожидали, что возмущенные граждане будут бойкотировать акции оппозиции.

Для грузин религия – лишь ритуал, один из символов национальной идентичности, но не более того. Так что, товарищи воздыхатели по роли матушки-церкви, – зря стараетесь

Однако, как оказалось, эти поклоны в адрес попов бесполезны. Лично для меня в этом ничего удивительного не было. Я всегда был уверен в том, что 90%-ный рейтинг ГПЦ – это вещь сугубо теоретическая. Для грузин религия – лишь ритуал, один из символов национальной идентичности, но не более того. Мнение церкви по тем или иным вопросам никого, по сути, не интересует. Так что, товарищи воздыхатели по роли матушки-церкви, – зря стараетесь…

Таким образом, история с иноагентами, которая могла похоронить современную Грузию, на деле обернулась очень интересными выводами, которые следует проанализировать пиарщикам и политикам.

А главное – вся страна должна понять: сопротивление всегда имеет смысл.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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