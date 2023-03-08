ПРАГА---Рассерженные горожане вновь вышли на улицы Тбилиси. Стычки между протестующими и силовиками в грузинской столице продолжаются два дня после спешного принятия парламентом Грузии в первом чтении законопроекта об иностранных агентах. В Брюсселе и Вашингтоне неоднократно предупреждали официальный Тбилиси, что этот шаг отдалит Грузию от Европы. Драматические сцены, разыгравшиеся на улицах Тбилиси, многим напоминают Революцию достоинства 2014 года в Украине. Идет ли Грузия к собственному Евромайдану, говорим с гостями Некруглого стола – лидером Республиканской партии Хатуной Самнидзе и грузинским политологом Гией Хухашвили.

– Главный вопрос сегодня – что дальше, идет ли Грузия к очередной революции и какова стратегия оппозиции в этих условиях?

Хатуна Самнидзе: Я бы так не сказала. Мы, политики, должны быть очень осторожны в этом процессе. Эта акция была организована разными группами, представителями разных организаций и НПО. Мы не призывали к акции как политические партии, мы призывали помочь нам бороться против «Грузинской мечты», чтобы «Грузинская мечта» видела, что это процесс не только оппозиционных депутатов, а люди, граждане этой страны видят, что это русский сценарий, русский проект, и что Бидзина Иванишвили старается отдалить нас от Европы и принятием этого закона еще раз показать гражданам Грузии, что он может контролировать и наказывать все организации и СМИ, если они смеют пойти против «Грузинской мечты».

Только те финансы в этой стране непрозрачны, которыми финансируется, например, «Грузинская мечта» при каждых выборах, а также «Альт-инфо»

Они это сами говорят. Председатель правящей партии очень часто сам говорит, что организации и неправительственные организации, которые смеют и говорят о политике в этой стране, будут наказаны. И это ничего общего не имеет с прозрачностью финансов в этой стране, – с этим нет ни у кого проблем. Только те финансы в этой стране непрозрачны, которыми финансируется, например, «Грузинская мечта» при каждых выборах, а также «Альт-инфо» и те пророссийские группы, которые очень часто делают пророссийские заявления в этой стране. Кто их финансирует? Это не контролируется. А кто финансирует наши неправительственные организации, как работают иностранные доноры в этой стране, представители тех стран, которые являются нашими стратегическими партнерами по Конституции Грузии, – эти финансы в этой стране давно очень прозрачны.

«Грузинская мечта» проиграла информационную войну. Граждане Грузии очень быстро поняли, что это русский путь, путинский путь, это русский закон, и Иванишвили старается этим законом прямо отдалить нас от Европы и сохранить свою власть.

– Батоно Гия, зачем власти так упорно и так спешно настаивают на принятии этого закона?

Гия Хухашвили: Об этом будем судить уже, когда будет писаться история, потому что о том, что происходит сейчас за кулисами, мы не совсем в курсе событий.

– Вы имеете в виду, что происходит с неформальным правителем Грузии, чего добивается Бидзина Иванишвили?

Гия Хухашвили: Да, какие там обязательства. Я думаю, что он взял некие обязательства после начала войны в Украине. Он спрогнозировал, что Россия быстро, блицкригом покончит с Украиной и мы тоже будем вынуждены интегрироваться в модернизированный Советский Союз. Он очень сильно испугался, потому что вся его жизнь, жизненная философия складывалась в России, и (Владимир) Путин для него – это сверхчеловек, который может за один день раздавить любое государство. И он, я думаю, взял некие обязательства перед Россией…

– …Испугался чего?

Я думаю, что он выдал некие гарантии России где-то год назад, из которых он сейчас высвободиться уже не может – он как бы заложник ситуации

Гия Хухашвили: Испугался того, что после Украины сразу обратятся к нам и предложат подписать т.н. трактат №2. И, в принципе, чтобы заблокировать все это, скорее всего, он демонстрировал свою лояльность властям России. А империя действует каким образом, когда ты объявляешь свою лояльность? Это было видно даже в пропаганде в Грузии – империя это засчитывает за слабость и требует каких-то гарантий. Я думаю, что он выдал некие гарантии России где-то год назад, из которых он сейчас высвободиться уже не может – он как бы заложник ситуации, и он все глубже и глубже головой идет в эту трясину.

Да, власть – это важно. Но не только во власти дело. Он попал в некую западню, из которой не может выбраться. А вообще, мне кажется, что он уже не управляет ситуацией, потому что, если смотреть, какая пропаганда ведется со стороны властей, – это пропаганда чисто кагэбэшная, скажем так.

– Вы имеете в виду, что «Грузия пойдет в Европу вместе с христианством, суверенитетом, не на коленях»…

Для России сейчас очень важно показать на фоне проигранной войны в Украине такой позитивный для себя, конечно, успех – модель захвата постсоветского государства с использованием мягкой силы

Гия Хухашвили: Это то же самое, что делал (Александр) Лукашенко годы назад. Если помните, он заигрывал с Европой, с одной стороны, как бы критиковал Россию, но на самом деле мы понимаем, к чему все это шло. И вот эти шпаргалки прямо из ФСБ, прямо клише какое-то взято оттуда, риторика абсолютно синхронизирована. Вот сегодня были заявления (Марии) Захаровой и каких-то там деятелей. Что (Ираклий) Кобахидзе – что Захарова. Кобахидзе даже обогнал ее в своих фантазиях, в аргументации, скажем так. Так что ситуация у нас сложная. Для России сейчас очень важно показать на фоне проигранной войны в Украине такой позитивный для себя, конечно, успех – модель захвата постсоветского государства с использованием мягкой силы, реинтеграции. И на примере Грузии они это сейчас все делают.

Я думаю, что здесь уже эфэсбэшная команда управляет политическими процессами. Даже Бидзина Иванишвили уже отстранен. Ему, скорее всего, сказали, что «ты вообще ничего не можешь, мы сами там будем управлять», и они засели и на телевидении, и мессидж-боксы они формируют, и все они делают. Потому что заявления председателя партии… Он вообще социопат политический, но последние его заявления – это чистое КГБ. Вот советская риторика, как мы помним: как империализм там борется со всем светлым и хорошим и как мы будем побеждать сейчас этот империализм…

А что касается этого закона, – уже дело не в законе. Закон – дело второстепенное. Этот закон направлен даже не против общественных организаций. Он направлен против Запада. Почему? Потому что людям говорят, что Запад создал некую агентурную сеть в Грузии, и их агентами являются вот эти общественные организации, и они проводят там что-то, хотят погубить нашу страну, отнять у нас христианство, суверенитет и т.д.

– Госпожа Самнидзе, премьер-министр действительно сказал, что «будущее Грузии не принадлежит ни агентам, ни прислужникам иностранных государств, будущее Грузии принадлежит патриотам». Понятно, что «патриотами» он называет свою команду и сторонников «Мечты», а всех остальных – предателями, агентами и прислужниками иностранных государств. На наших глазах происходит или уже произошел открытый разворот в сторону России?

Когда мы рассматривали этот законопроект, представители «Грузинской мечты», лидеры прямо нам говорили, что мы являемся агентами

Хатуна Самнидзе: На мой взгляд, это происходит на наших глазах уже давно. Риторика «Грузинской мечты» против Запада и против общественных организаций в Грузии, которые финансируются или у которых есть поддержка Запада, они дискредитируют их уже давно, годами это происходит. Мы противостояли этому, как могли, когда были, например, в коалиции. Они хотят кардинально поменять общественное мнение, которое не меняется годами, несмотря ни на что, граждане этой страны хотят в Европу и быть частью Европы. Этого не произошло, несмотря на их пропаганду, поэтому они решили сейчас узаконить то, что эти организации не смогут функционировать в этой стране, и, конечно же, внутри общества они будут распространять мнения, что мы все уже – агенты.

Эта риторика, например, очень громко слышна и в парламенте. Вчера, позавчера, когда мы рассматривали этот законопроект, представители «Грузинской мечты», лидеры прямо нам говорили, что мы являемся агентами, мы являемся противниками нашей церкви, что мы против традиций в этой стране.

– В таком случае, если они объявляют вас агентами и выводят за рамки политического процесса, возможен какой-то демократический выход или неизбежна революция?

Все методы, которые они используют, – это и есть российские методы. Я понимаю, что Иванишвили и его власть делают все, чтобы не соответствовать европейским рекомендациям

Хатуна Самнидзе: Я бы так не сказала, что мы должны сейчас говорить про революцию. Это в интересах «Грузинской мечты». Главным лозунгом на этих митингах, акциях является то, чтобы «Грузинская мечта» убрала этот закон, забрала обратно, чтобы остановила процесс. Других требований нет. Но «Грузинская мечта» очень хочет, чтобы каждый раз, когда здесь появляются проблемы, они говорили про революцию, про переворот, что эти организации не являются независимыми, что они сами не хотят поменять власть, а на них влияют какие-то иноагенты. Это и является их риторикой и пропагандой. Поэтому я думаю, что мы, политики, должны быть очень осторожными. Мы должны показать и доказать всей стране и, главное, «Грузинской мечте», что они противостоят этому конкретному закону. Мы должны, как можем, протестовать и работать, чтобы «Грузинская мечта» убрала этот закон.

Я понимаю, что не только в этом законе дело, а это российский путь. Все методы, которые они используют, – это и есть российские методы. Я понимаю, что Иванишвили и его власть делают все, чтобы не соответствовать европейским рекомендациям. Мы должны их заставить забрать этот закон обратно, потому что он является красной линией для наших партнеров, которые открыто говорят: если этот закон будет принят, то эта страна не сможет стать частью европейской семьи.

– А, может, этого и добивается власть – сказать, что это Брюссель не дает статус, а «Грузинская мечта» старается, принимает прозрачные законы? Или все-таки это торг и даже шантаж, чтобы гарантированно получить статус кандидата в ЕС?

Хатуна Самнидзе: «Грузинская мечта» не хочет получить этот статус, потому что он означает, что они не останутся во власти. Поэтому они делают все, чтобы, конечно же, сказать, что они хотят, делают все, но нас не принимает Европа, или, что, например, оппозиция делает все, чтобы в этой стране не было стабильности. Но эта пропаганда уже не работает. Вчерашний протест показал, что люди вышли на улицы не только из-за этого закона, а из-за всех этих действий, которые до сих пор происходили в стране. Все это накопилось, люди вышли на улицу. Сейчас они требуют в первую очередь убрать этот закон, и эти протесты должны продолжаться, и мы, политики, должны быть очень осторожными. Я это говорю потому, что у нас было много протестов, мы много раз стояли на улице, но каждый раз «Грузинская мечта» смогла остановить этот процесс и еще раз своей пропагандой все время твердить, что эти акции – не против какого-то вопроса, а все время они говорили, что это бывшая власть, опять они говорят про революции, опять они хотят переворот.

Мы не должны дать «Грузинской мечте» возможность, чтобы их пропаганда работала. Их пропаганда не работает, поэтому как только был принят закон в первом чтении, они начали использовать силу против протестующих. Не было никаких оснований это делать. Правящая партия каждый раз хочет доказать всем в этой стране, что они правят этой страной, что с ними стоит грузинская церковь, – это еще раз показывает эти методы русские. Это пропаганда, которую мы слышали, которую мы видим в России, и как это сейчас используется в Грузии.

– Батоно Гия, в руках «Грузинской мечты» есть все инструменты – пропаганда, государственные институты, финансовые ресурсы. Если за этими процессами, как вы говорите, стоит Москва, то в чем здесь выход? Возможно ли обойтись без улицы и избежать радикализации, которой так опасается госпожа Самнидзе?

Гия Хухашвили: У нас настроения какие: 85% грузин хотят в Евросоюз, но вот этот протест сейчас как бы находится на уровне кухни, т.е. из кухни не выходит. Почему? Потому что люди не чувствуют лидера, т.е. нет лидера, который бы эту протестную массу капитализировал.

– Но его не было и в Украине в 2014 году…

Если говорить о госперевороте, – они сами сейчас этим занимаются. Когда власть выходит за рамки Конституции, в этот момент наступает ситуация прямой демократии

Гия Хухашвили: Дело в том, что сейчас мы в процессе. Власть практически проводит госпереворот, потому что в Конституции у нас записано, что грузинская власть и конституционные органы должны сделать все для того, чтобы мы интегрировались в Евросоюз. Фактически власть нарушает эти требования Конституции, они сейчас вышли за рамки Конституции. То есть, если говорить о госперевороте, – они сами сейчас этим занимаются. Когда власть выходит за рамки Конституции, в этот момент наступает ситуация прямой демократии, т.е. народ берет власть в свои руки и заставляет власть вернуться в русло законности.

– Как?

Гия Хухашвили: Если власть этого не делает, – ну, это уже ситуация, когда народ убирает эту власть и восстанавливает таким образом конституционный порядок в стране. Контрпропаганду в этом плане надо вести сейчас.

Что касается форм протеста. Я не думаю, что только акции. Я с госпожой Самнидзе согласен, что, в принципе, акции не так уж эффективны, потому что они требуют ресурсов, которых нет, и на измор власть всегда берет. Когда ты идешь на татами, у власти всегда больше мышц, скажем так, и они всегда могут с тобой так или иначе совладать.

Сейчас главное занести в систему управления коррозию, потому что, я уверен, в госсекторе очень многие люди сейчас недовольны. И если это по принципу домино пойдет, власть просто обрушится, ей некуда будет деваться

Но есть другие формы. Постольку поскольку мы знаем, что в народе эти настроения есть, просто капитализировать, консолидировать все это не удается, есть ненасильственные методы противостояния – к примеру, однодневная предупредительная забастовка по всей Грузии. Сейчас главное занести в систему управления коррозию, потому что, я уверен, в госсекторе очень многие люди сейчас недовольны, и в этой ситуации там сейчас надо бить прямо по их сердцам, по их достоинству, и вот эти трещины надо постепенно расширять. Если удастся в госсекторе, если даже в правоохранительных органах удастся, и наша армия перешла уже на многие натовские стандарты… Надо апеллировать к этим группам, – апеллировать абсолютно точечно, правильными аргументами. А если эта коррозия пойдет, если появятся вот эти трещины в госсекторе, если наши авторитеты – футболист (Хвича) Кварацхелия, к примеру, уже сделал заявление, – на самом деле, такие моменты очень важны. И если это по принципу домино пойдет, власть просто обрушится, ей некуда будет деваться.

Акции – это хорошо, но акция – это не единственный инструмент. Почему-то политики думают, что только акциями это надо делать. Больше креатива! Я госпоже Самнидзе тоже говорил: более креативно надо действовать. Ну, акции – акции, поняли уже, 30 лет эти акции проводятся – и что?

– Госпожа Самнидзе, грузинская оппозиция ослаблена и раздроблена. Насколько она готова сейчас брать инициативу в свои руки, убеждать общество в том, что возможен этот опасный авторитарный крен, который грозит европейскому будущему страны? Как она намерена это делать?

Массы людей до сих пор не понимают, что значит иноагент, почему это касается каждого из них и почему это не касается только НПО, только общественных организаций и СМИ

Хатуна Самнидзе: Я абсолютно согласна, что только акциями мы не добьемся цели. Мы должны больше работать с людьми и доказывать им конкретными фактами, что значит, если курс страны поменяется. Я понимаю, что мы дошли с нашими мессиджами до многих людей, и эти акции протеста это показывают, но этого недостаточно. Массы людей до сих пор не понимают, что значит иноагент, почему это касается каждого из них и почему это не касается только НПО, только общественных организаций и СМИ. Мы должны это донести, и это требует от нас много работы.

– То есть это длительный процесс…

Хатуна Самнидзе: Конечно, это длительный процесс. И каждый раз, если политик говорит, что «мы вот завтра поменяем власть, вот это все заканчивается» и поднимает надежду без оснований, – это приводит нас к тому, что в стране нигилизм, который мы сейчас чувствуем. Мы должны показать людям, что боремся, и я думаю, что протестам, которые сейчас происходят, сопутствовало или помогло то, что, например, политики в парламенте и в муниципалитетах – мы очень громко боролись против этого законопроекта...

– …Мы слышали и видели…

Хатуна Самнидзе: Знаете, разные опросы показывают, что люди не доверяют политикам, политическим партиям. Мы должны это доверие восстановить. Если люди видят, что наша борьба действительно честная, люди это чувствуют и сразу реагируют, – мы это видели много раз. Но их реакция и энергия должна быть направлена в правильное русло, а это значит, что мы должны им объяснить, что это очень долгое дело, мы должны сделать все, чтобы, когда они придут голосовать, они знали, за кого голосовать. Они должны видеть альтернативу. Сегодня очень много людей в стране, которые не любят правящую партию, которые знают, что правящая партия не ведет эту страну в правильном направлении, но они не знают, на кого ее заменить, и это наша ответственность – оппозиции.

Из того, что есть, можно выбрать альтернативу этой власти, потому что эта власть ведет нас к России. Это уже поняли очень многие

Единственный вопрос, который объединяет всех политических игроков в оппозиции, – это наше европейское будущее. Это очень трудно – быть вместе, потому что мы очень разные, но это вопрос, который нас объединяет. Мы точно должны, я думаю, использовать эту энергию – показать людям, что есть альтернатива, несмотря на то, что, может быть, мы не лучшая альтернатива и эта страна заслуживает еще лучшего, но из того, что есть, можно выбрать альтернативу этой власти, потому что эта власть ведет нас к России. Это уже поняли очень многие.

– Батоно Гия, если это так и главным человеком, который принимает решения, остается неформальный правитель Бидзина Иванишвили, что и кто может его заставить отступить – западные санкции, давление западных партнеров или он готов идти до конца?

Гия Хухашвили: Я думаю, что санкции уже… Да, они сработают – не на Иванишвили, потому что Иванишвили этот Рубикон уже перешел, но могут сработать опять же в этом секторе – в госсекторе, на многих людях, которые, конечно же, против него не пойдут, но хотя бы если их удастся политически нейтрализовать, чтобы они активно не поддерживали это все, в полиции и армии начнутся некие брожения, сомнения, это уже, я думаю, заложит основу для системных перемен.

– Как далеко он готов зайти?

Я его, если честно, не узнаю: он в каком-то положении как бы заложника. Потому что особенной рациональной подоплеки под его действиями я тоже не вижу

Гия Хухашвили: Ну, ему некуда деваться, мне кажется – я его очень хорошо знаю, я был, вы знаете, наверное, его советником, мы очень долго дружили с ним и, в принципе, всегда были вместе. Я его, если честно, не узнаю: он в каком-то положении как бы заложника. Потому что особенной рациональной подоплеки под его действиями я тоже не вижу. В принципе, я потому думаю, что, может быть, Россия его уже отстранила, и они напрямую уже действуют.

Иванишвили надеется на то, что из России сейчас поступило несколько миллиардов долларов, – он надеется на то, что опять же купит некий процесс, они же все время покупали все выборы. И сейчас вот эти деньги пришли, где-то 100 с лишним тысяч россиян приехали, живут в Грузии…

– А если купить не получится, он готов пойти на кровопролитие?

Гия Хухашвили: Ему сейчас деваться некуда, он сейчас защищается. Он защищает уже не страну – он давно страну не защищает, ни власть даже не защищает, – он защищает собственную безопасность и благополучие. С благополучием – да, ну, если там что-то потеряет, может быть… Опять же, повторю, российская мягкая сила не только с этим законом зашла в Грузию. Мы знаем, что миграционная экспансия проходит почти год, свыше 100 тысяч человек приехали, 145 тысяч счетов открыто российскими гражданами в грузинских банках. На что, по-вашему, эти деньги работают? Это – вопрос. А что нелегальным кэшем поступило – это еще отдельный вопрос. Так что Россия и в экономике экспансией занимается, и культурной экспансией – в каждом втором ресторане русские песни пошли уже. На рынке недвижимости 35% квартир и домов русские покупают в Грузии – в Батуми и в Тбилиси. Это экспансия, это все – мягкая сила. И сейчас как бы такой финальный аккорд наступил. Мы сейчас находимся на перепутье, сейчас решается, куда дальше пойдет страна.

* * *

P.S. На следующий день после интервью, 9 марта, правящая партия «Грузинская мечта» и движение «Сила народа» решили отозвать из парламента страны законопроект об «иноагентах», принятый в первом чтении. Власти удовлетворили требование демонстрантов, которые 7-8 марта проводили многотысячные митинги у здания парламента.

«Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе. «Машина лжи» смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения. На законопроект был наклеен ложный ярлык «российского закона», а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса. Мы должны самым внимательным образом относиться к миру, спокойствию и экономическому развитию в нашей стране, а также к продвижению Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию всех наших сограждан не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении. Принимая во внимание все вышеизложенное, мы, как власть, ответственная перед каждым членом общества, приняли решение безоговорочно, без каких-либо оговорок отозвать поддержанный нами законопроект», – сказано в заявлении правящей партии и «Силы народа».

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