В Грузии продолжаются акции протеста – даже после отзыва парламентским большинством принятого в первом чтении законопроекта «об агентах». В оппозиции требуют освобождения около 200 задержанных демонстрантов, в связи с чем запланирован очередной масштабный митинг перед зданием парламента.

Сегодня «Грузинской мечте» пришлось несколько раз объясняться по поводу отзыва законопроекта. Утреннее совместное с «Силой народа» заявление было посвящено моральным аспектам принятого решения. В парламентском большинстве выразили сожаление, что с самого начала на законопроект был наклеен «ложный ярлык российского закона», а его принятие в первом чтении «было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса». Принимая во внимание вышеизложенное, власть приняла решение «безоговорочно, без каких-либо оговорок» отозвать поддержанный ею законопроект.

Однако это не убедило значительную часть оппозиции в искренности намерений власти. На специальном брифинге ее представители потребовали не словесные заверения, а юридическую процедуру отзыва принятого документа как из парламента, так и из Венецианской комиссии ЕС. Причина кроется в недоверии к власти. По словам представителя «Дроа» Гиги Лемонджава, «Грузинская мечта» – это команда лживых политиков российского толка, которые много раз обманывали народ, в том числе и по поводу перехода на пропорциональную выборную модель, и с документом Шарля Мишеля.

По словам представителя «Гирчи – больше свободы» Цотне Коберидзе, протестное движение не утихнет до того, пока стремление Грузии в европейские структуры не примет необратимый характер.

«Сегодня точно будет митинг! Есть много людей, у которых нет доверия к обещаниям власти и которые считают, что именно они являются гарантом вхождения страны в состав Запада. Мы требуем выполнения двух пунктов. Нам нужна ясность относительно того, как они намерены отозвать этот закон, потому что их заявления расплывчаты, и нет к ним доверия. Во-вторых, те люди, которые рядом с нами боролись, удерживаются в застенках, и они должны быть освобождены, иначе легкой жизни партия власти не получит. Протесты не остановятся, пока Грузия не примет гарантированный прозападный курс», – заявил Цотне Коберидзе.

О недостаточности устных обещаний отзыва документа говорят и юристы. Дело в том, что, согласно статье 112, пункта 16 регламента парламента, только законопроект, не набравший необходимого для его принятия количества голосов при голосовании во втором чтении, считается несостоявшимся.

Власти и здесь пришлось пойти на попятную. Как пообещал парламентский лидер «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе, документ будет вновь вынесен на голосование. Во втором чтении правящая партия планирует провалить голосование, тем самым заблокировав дальнейшее продвижение законопроекта. Кроме того, было объявлено, что спикер парламента Шалва Папуашвили уже отозвал оба законопроекта из Венецианской комиссии.

Отзыв законопроекта имел широкий международный резонанс. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал власти к более конкретным действиям:

«Грузины вышли на улицы, чтобы выразить свое стремление к демократии и европейским ценностям. Объявление об отзыве законопроекта о «прозрачности иностранного влияния» – хороший знак, теперь нужно последовать конкретным юридическим процедурам».

В свою очередь, еврокомиссар по политике соседства и расширения Оливер Вархей заявил о неизменности поддержки Грузии на пути реформ.

«Я приветствую решение правящей партии отозвать спорный закон, касающийся неправительственных организаций. Грузия может рассчитывать на нашу поддержку на пути к Европейскому союзу», – написал он в Twitter.

В России также активно комментируют происходящие в Тбилиси события. Их формулировки созвучны заявлениям наиболее одиозных представителей «Силы народа». Россия не имеет отношения к обсуждаемому в Грузии законопроекту об «иноагентах», из-за которого в этой стране происходят беспорядки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, «первопроходцами» в таких законах стали США, а не Россия.

«И даже один из вариантов законопроекта, если мы правильно понимаем, очень сильно был похож на аналогичный закон США. Второй вариант был менее похож на закон США, был гораздо мягче по своей сути. Но, конечно, ни к тому, ни к другому мы не имеем никакого отношения», – сказал Песков, повторив аргументы инициаторов законопроектов в Грузии, а также президента России Владимира Путина и премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.

Как считает вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев, отзыв законопроекта перекрывает путь тем, кто хотел использовать его в качестве повода для очередной цветной революции.

«Отзыв нашумевшего законопроекта оставляет для Грузии возможность разобраться с конфликтом самостоятельно, без бесцеремонно запустивших свои лапы в эту ситуацию американцев и прочих натовцев. Вмешиваться в этот процесс непозволительно никому. Привет Брюсселю и Вашингтону», – написал Косачев в своем Telegram-канале.

В свою очередь, российский сенатор Андрей Клишас, как и накануне лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, заговорил о рисках реализации «украинского сценария»:

«Завтра давление станет только сильнее, риски, что ситуация будет развиваться по украинскому сценарию, только нарастают. Организаторы антиконституционных действий и их хозяева сделают один вывод – насилие и бунт как метод политической борьбы отлично работают в современной Грузии».

А в заявлении прокремлевского политолога Сергея Маркова содержится призыв к грузинским властям действовать более жестко:

«Оппозиция в Грузии не имеет никаких шансов прийти к власти демократическим путем. Чтобы этого не допустить, правительство Грузии должно вести себя не как Янукович, а жестко разогнать ту толпу радикалов, которые сейчас бесчинствуют в Тбилиси. Народ Грузии с ужасом смотрит на эти банды сторонников Саакашвили, которые опять могут прийти к власти, и умоляет правительство: жестче надо, жестче! Согласны то есть грузины с Марковым!» – написал политолог в Facebook.

Что касается грузинских экспертов, то они в большинстве отмечают победу над властью как событие локального, промежуточного характера. По мнению политолога Гии Хухашвили, власти пошли ва-банк – и проиграли:

«Можно сказать, что тест властей провалился, и они решили сдать назад. На мой взгляд, произошедшее – это тактическая победа народа над правительством. Но это не означает, что протест следует свернуть. Все должны понимать, что этот закон не является единственным препятствием на европейском пути – необходимо выполнение рекомендаций из 12 пунктов для получения статуса кандидата. Нервные заявления российских политиков являются ярким подтверждением того, что власть пыталась протолкнуть этот законопроект в угоду России, и что у них ничего не получилось, уже хорошо».

Ближе к вечеру со специальным заявлением по этому вопросу выступил глава правящей партии Ираклий Кобахидзе. Он заверил общественность, что решение ни в коем случае не будет пересмотрено.

Впрочем, остается неясным, когда именно состоится процедура отзыва законопроекта. По словам Шалвы Папуашвили, сегодня и завтра вход в здание парламента закрыт, так как необходимо зафиксировать ущерб, нанесенный инфраструктуре.

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