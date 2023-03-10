Как в Южной Осетии воспринимают происходящие в Грузии события? Считают ли, что массовые акции протеста против руководства страны, демонстрирующего лояльность в отношении России, таят в себе угрозу для республики? «Эхо Кавказа» поговорило со спикерами общественного мнения.

За истекшие сутки югоосетинские власти отреагировали на массовые акции протестов в Грузии дважды. В полдень министр внутренних дел Валерий Газзаев объявил о переходе личного состава ведомства на усиленный режим несения службы в связи с событиями, происходящими в Грузии. По его словам, решение было принято 8 марта на оперативном совещании Совета безопасности республики по поручению президента. Вместе с тем Валерий Газзаев отметил, что никакой критической ситуации нет:

«Это фактически превентивная мера, мы отслеживаем в усиленном режиме ситуацию в сопредельных, приграничных территориях во избежание каких-либо коллизий».

Вечером около 22 часов по Москве информагентство «Рес» опубликовало сообщение пресс-службы МИД по итогам телефонных переговоров глав внешнеполитических ведомств Южной Осетии и Абхазии, посвященных ситуации в Грузии.

Согласно сообщению, стороны выразили обеспокоенность нагнетанием напряженности и возможной дестабилизацией обстановки, чреватыми нежелательными последствиями в регионе Южного Кавказа. Джиоев и Ардзинба были едины во мнении о необходимости пристального внимания к развивающейся в Грузии ситуации, а также координации совместных действий по нивелированию возможных угроз для Республики Южная Осетия и Республики Абхазия.

В общем, с утра успокоили жителей республики, а к вечеру решили постращать.

«Эхо Кавказа» расспросило спикеров общественного мнения, стоит ли беспокоиться жителям Южной Осетии из-за происходящего в Грузии.

По словам политолога Вячеслава Гобозова, грузинская угроза – неотъемлемая часть внутриполитического дискурса в Южной Осетии. Без навешивания ярлыков прогрузинскости на политических оппонентов не обходится ни одна избирательная кампания, но все-таки это не более чем риторика. Но при этом, отмечает Гобозов, все эти политические игры как бы сами по себе, на деле же политическое руководство республики и силовые структуры держат ухо востро на происходящее в Грузии:

Пока Грузия не признает сложившихся реалий, не признает Южную Осетию и Абхазию, угроза существует всегда, и мы должны быть к этому готовы

«Нет, прямой угрозы для Южной Осетии сегодня не существует. Я исхожу из того, что такое выдержанное поведение сегодняшнего руководства Грузии в отношении России не связано с тем, что оно более пророссийское, чем их оппоненты. Причина в другом: есть понимание того, что какие-то другие варианты, будь то открытие второго фронта или нечто подобное, для Грузии окончатся катастрофой. Думаю, если сегодня вследствие протестов к власти придут оппоненты «Грузинской мечты», то в отношении России они будут вести схожую политику. Что до риторики, то всегда у действующих властей она была более сдержанной, а у оппозиции – более радикальной. Но это не более чем риторика. Но все это не означает, что угрозы со стороны Грузии не существует. Пока она не признает сложившихся реалий, не признает Южную Осетию и Абхазию, угроза существует всегда, и мы должны быть к этому готовы.

– И все-таки, есть причины для беспокойства в Южной Осетии?

– Всегда есть причины беспокоиться, когда сосед агрессивный, когда существует вероятность прихода к власти более радикальных сил. Поэтому причины для беспокойства есть, а насколько они серьезны, насколько весомы, это уже другой вопрос. Мне кажется, сегодняшние события в Грузии являются еще одним подтверждением тому, что надо, наконец, приступить к возрождению своих вооруженных сил. Они должны иметь минимально необходимый уровень для отражения возможной агрессии».

По мнению депутата первого созыва общественника Тимура Цхурбати, массовые протесты на улицах Тбилиси против законов, ограничивающих развитие гражданских институтов, не несут в себе угроз Южной Осетии или Абхазии. Напротив, развитие демократии и европейский вектор Грузии дают молодым республикам надежду на стабильность в регионе, говорит Цхурбати:

Чем более прозападной будет Грузия, тем больше Россия будет на нашей стороне. Поэтому опасности никакой. Возможно, под влиянием Европы они поймут, что договариваться надо на равных

«Лично мне импонирует, что люди вышли на улицы и протестуют. Это говорит о том, что они неравнодушны, что они думают о своем будущем. Мне это кажется не опасным, а, наоборот, положительным хотя бы потому, что чем более прозападной будет Грузия, тем больше Россия будет на нашей стороне. Поэтому опасности никакой. Возможно, под влиянием Европы они поймут, что договариваться надо на равных, а не с точки зрения какой-то там придуманной титульной нации или с позиции старшего брата. Поэтому мне кажутся нормальными процессы, происходящие в Грузии. Более того, они показывают, что, к моему великому сожалению, Грузия опережает и Россию, и Южную Осетию в росте демократии и построении гражданского общества. Это не может быть для нас плохо. Под влиянием Европы грузины поймут, что Россия, даже в ее сегодняшнем состоянии, может случайно смахнуть Грузию с политической карты мира.

– Иными словами, по-вашему, политический кризис в Грузии никакой опасности для Южной Осетии не представляет?

– Не вижу никакой опасности, более того, я сочувствую протестующим. Мои знакомые пострадали в этих протестах от слезоточивого газа. Мое сочувствие я им передал. Конечно, рубашку за оппозицию я рвать не буду, ибо неизвестно, как они относятся к нам. Там протестует в основном молодое поколение, выросшее уже после развала СССР в Грузии без Абхазии и Южной Осетии, то есть у них нет синдрома утерянных территорий. Но насколько их сознание может быть отравлено государственной пропагандой? Мне неизвестно их мнение в отношении непризнанных пока республик».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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