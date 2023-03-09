Нельзя сказать, что в Абхазии так уж пристально следят за происходящим в Грузии. Но несколько откликов на бурные протестные акции на днях в Тбилиси против принятого в первом чтении законопроекта об иноагентах «О прозрачности иностранного влияния», которые в СМИ окрестили «Гавриловской ночью 2», привлекли внимание наблюдателей.

И тут, прежде всего, нельзя не отметить парадоксальность ситуации. Как известно, для абхазского общества в противостоянии правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» и тамошней оппозиции во главе с «Нацдвижением» первая представляется, так скажем, меньшим злом. Это обусловлено активным сопротивлением «Грузинской мечты» идее открытия Грузией так называемого второго фронта наряду с украинским против России, то есть, по сути, реваншистского наступления на Абхазию и Южную Осетию, тем, что она старается поддерживать приемлемые отношения со стратегическим союзником Абхазии – Российской Федерацией. Хотя при этом абхазские наблюдатели рассуждают о том, что при решительном изменении расклада геополитических сил не в пользу России те же самые люди в «ГМ» легко могут изменить свое отношение ко «второму фронту».

Это одной стороны. А с другой – в Абхазии уже давно значительная часть общества, прежде всего, представители неправительственных организаций, подержанные широким слоем их сторонников, выступают против проекта закона об иноагентах, который в последние годы стал разрабатываться в Министерстве юстиции республики.

И вот обратил на себя внимание короткий пост в соцсетях представительницы абхазского гражданского сектора, на днях весьма язвительно отозвавшейся о «Грузинской мечте», которая так отчаянно держится за власть. В посте не было прямого упоминания обсуждения в Грузии законопроекта об иноагентах, но об этом было нетрудно догадаться.

Понятно, слышал я от многих наблюдателей, что, в отличие от Абхазии, в Грузии немалое число НПО с западным финансированием действительно могут помогать оппозиции в смене власти. Но и при этом «Грузинская мечта», в ускоренном режиме протаскивая законопроект в парламенте, явно перегнула палку, вызвав политическую дестабилизацию, и лишь уменьшила свою поддержку в обществе. Осознание этого, видно, и привело ее сегодня к отзыву законопроекта из парламента.

Что касается Абхазии, то лишь совершенно несведущие люди могут рассуждать о работе здесь НПО на некую «цветную революцию» с целью смены внешнеполитических ориентиров. Вместе с тем среди как сторонников нынешней власти, так и оппозиционно настроенных есть люди, негативно-настороженно воспринимающие НПО. Так, вчера блогер Марат Аршба написал пост в Facebook, где, рассказав о событиях в Тбилиси, заключил:

«Все больше стран начинают дрейф в сторону ограничения влияния зарубежных государств на внутреннюю политику в стране… Нашей республике уж точно не помешает принять данный закон...»

Ряд интернет-комментаторов его поддержал.

Сегодня мы побеседовали обо всем этом с юристом ЦГП Саидом Гезердава. Вот что он сказал:

«Я сразу бы отметил, что никак в вопросе отношения к Абхазии не разделяю грузинские власть и оппозицию. Может быть, оппозиции проще делать менее ответственные заявления. Мы прекрасно знаем о том, что есть и у власти в Грузии реваншистские настроения… Да, меня удивило во всей этой ситуации то, что так скоропалительно и так легко был направлен в грузинский парламент этот законопроект и так быстро принят в первом чтении в государстве, которое позиционирует себя демократическим. Хотя если посмотреть рейтинг Freedom House, то мы в чем-то даже опережаем Грузию по уровню свобод. И мне кажется, что мы это постоянно доказываем. И наш протест против принятия закона об иноагентах не такой конфронтационный характер имеет. В Грузии отношения между властью и оппозицией накладывают на него свой отпечаток. А здесь нам в формате дискуссии такой конструктивной удается быть достаточно убедительными, мне кажется, и наши аргументы все-таки власти если и не принимают, но вынуждены понимать, что гражданское общество – это очень серьезная сила. И сейчас представители широкой оппозиции также поддерживают нашу точку зрения. Мне кажется, есть понимание, что такой закон в Абхазии не допустим».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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