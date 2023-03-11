Бжания из-за протестов в Тбилиси поручил спецслужбам перейти на усиленный режим работы

Пострадавший во время разгона акции у здания парламента Грузии Заза Бириашвили потерял зрение на один глаз. Об этом изданию «Публика» сообщила его жена Майя Горгошидзе.

«Он в очень тяжелом состоянии. На правом глазу полностью потерял зрение. Глаз ему смогли сохранить, но зрение – нет. У него также сотрясение мозга», – рассказала она.

В МВД Грузии заявили, что ведут расследование по данному факту. Начальник управления криминальной полиции Теймураз Купатадзе сказал журналистам: «Я не знаю, я не могу вам сказать, как он потерял глаз… Следствие установит, где, когда и как».

МВД Грузии сегодня вновь распространило информацию о 58 пострадавших полицейских и противоправных действиях на акции, не упомянув о числе пострадавших во время разгона участников митингов, пишет агентство «Новости-Грузия».

Выбитый глаз – символ жестоких действий спецназа еще с 2019 года, во время «ночи Гаврилова». Мако Гомури, которой тогда было 18 лет, с тех пор живет с протезом. Ее глаз был выбит резиновой пулей, когда девушка возвращалась домой с работы мимо проходящей акции. Глаза были повреждены также у нескольких участников акции. Глазные повязки после этого стали в Грузии символом солидарности с пострадавшими.

«Из наших сотрудников МВД пять человек в настоящее время проходят лечение в различных медицинских учреждениях. Их жизни ничего не угрожает, но у них тяжелые травмы, которые будут преследовать их до конца жизни», - сказал сегодня директор управления криминальной полиции.

По его словам, МВД продолжает выявление лиц, нападавших на полицейских во время акции протеста и осуществлявших другие насильственные действия, и они будут наказаны по всей строгости закона. Он сказал, что участники акций 7 и 8 марта многократно превышали разрешенные законом нормы проведения собраний и митинги переросли в насильственные действия.

Купатадзе заявил, что часть демонстрантов бросали различные предметы, камни и коктейли Молотова в полицейских, пытались громить здание парламента, повредили как частные, так и полицейские автомобили. По его словам, действия полиции и спецназа были пропорциональны.

Полиция задержала 133 человек в течение двух дней. Все, кто был задержан по административным статьям, уже освобождены. Но МВД продолжает следствие по двум статьям УК - нападение на полицию и повреждение вещи, статьи 353 и 187, - сказал Купатадзе.

Сегодня же стало известно, что участник митинга в Тбилиси Торнике Акопашвили, в отношении которого ведется дело по статье уголовного кодекса, освобожден под залог в 3000 лари. Его обвиняют в нападении на полицейского. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет. Несмотря на это, прокуратура согласилась отпустить его под залог на время следствия.