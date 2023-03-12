В Степанакерте советуют Клаару «обратить внимание на военные провокации Азербайджана»

Власти непризнанного Нагорного Карабаха заявляют, что слова, сказанные специальным представителем Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром относительно ситуации в Лачинском коридоре, «вызывают серьезные вопросы с точки зрения их соответствия статусу нейтрального посредника».

На днях спецпредставитель ЕС, посещая Баку, заявил, что идея Азербайджана по обеспечению прозрачности перевозок по Лачинской дороге является «абсолютно легитимной», мотивируя это тем, что «они не хотят, чтобы Лачинская дорога использовалась для грузов, усиливающих напряженность, и чтобы эти грузы использовались в военных или незаконных целях», пишет Радио Азатутюн.

В сегодняшнем комментарий в связи с высказываниями Клаара Министерство иностранных дел Нагорного Карабаха заявило, что, «говоря о якобы легитимности подходов Азербайджана относительно Лачинского коридора, специальный представитель ЕС явно игнорирует общий контекст происходящих событий».

«Контекст же событий заключается в том, что уже почти три месяца Азербайджан незаконно блокирует Лачинский коридор, тем самым не только нарушая свои обязательства по Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, но и грубо попирая основополагающие права народа Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]. Под предлогом якобы необходимости контроля над Лачинским коридором вооруженные силы Азербайджана 5 марта совершили террористический акт, убив троих и ранив одного офицера Полиции Республики Арцах.

Необходимо особо подчеркнуть, что все аргументы Азербайджана относительно блокады Лачинского коридора, включая тезис о якобы использовании коридора в военных целях, после детального изучения были отвергнуты Международным судом ООН, который постановил безоговорочно восстановить беспрепятственное движение по Лачинскому коридору людей, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Вновь напоминаем, что решение Международного суда ООН имеет юридически обязательный характер, о чем заявили также высокопоставленные представители ЕС», - говорится в комментарии.

Во внешнеполитическом ведомстве в Степанакерта отмечают, что «на этом фоне высказывания в поддержку незаконных претензий Баку воспринимаются Азербайджаном как карт-бланш на осуществление преступной политики этнической чистки Арцаха, в основе которой лежит отрицание неотъемлемых прав его народа на жизнь, самоопределение, свободу и мирное развитие».

«Азербайджан стремится создать такие условия, при которых ничто не помешало бы Баку силой установить контроль над всей территорией Арцаха и завершить свои преступные программы. Если специальный представитель ЕС действительно обеспокоен действиями, повышающими напряженность в регионе, то настоятельно рекомендуем обратить внимание на военные провокации, агрессивные и милитаристские заявления Азербайджана, а также на размещение на оккупированных территориях Арцаха новых воинских частей и другой военной инфраструктуры», - отмечается в комментарии.