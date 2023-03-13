Грузинский университет заявил об оскорблении со стороны премьера Гарибашвили

Грузинский университет, The University Of Georgia, заявил, что оскорблен вчерашними заявлениями премьера Грузии о своих студентах в контексте акций протеста из-за закона об «иноагентах», пишет агентство «Новости-Грузия». «Хочется надеяться, что заявление премьер-министра связано не с клеветой, а с отсутствием информации», - говорится в заявлении.

Речь идет сразу о нескольких утверждениях Гарибашвили, который заявил о причастности вуза и его студентов к беспорядкам на акции. В интервью телекомпании «Имеди» премьер-министр сказал, говоря об университете и действующем при нем «Клубе Франклина»:

«Мать Саакашвили - Гиули Аласания, основала так называемый «Клуб Франклина», где промывают мозги молодежи».

«У анархистов из «Клуба Франклина» и подготовленных членов «Гирчи» Зураба Джапаридзе была задача вступить в противостояние со спецназом, полицией, спровоцировать их коктейлями Молотова».

«Когда Саакашвили был президентом, он отдал университет своей матери за 1 лари».

Ответ The University Of Georgia: Гиули Аласания и Манана Санадзе основали университет, и никто им его не «передавал». Здания были куплены на открытом аукционе, это обошлось до 4 миллионов долларов США и сумма была выплачена университетом за счет банковского кредита. Все документы находятся в открытом доступе.

«Более тревожной для нас была информация, распространенная премьер-министром о наших студентах, которую мы считаем оскорблением в их адрес… Его оценка деятельности университета как «подрывной и антиправительственной» также вызывает тревогу и разочарование», - говорится в заявлении.

Университет подчеркивает, что гордится тем, что воспитывает свободомыслящее поколение, которое само решает, на каком митинге стоять, чего требовать и как защищать свои права: «В новейшей истории страны грузинские студенты не раз играли решающую роль, и мы считаем, что приуменьшать эту роль равносильно одурачиванию студентов».

Одновременно вуз отмечает свою аполитичность.

The University Of Georgia признан международными авторитетными рейтинговыми организациями лучшим частным университетом в регионе. В нем работает более тысячи человек в качестве преподавателей, администрации и вспомогательного персонала. При этом отмечается, что здесь учился целый ряд лиц, которые сегодня находятся у власти в Грузии.

«Университет всегда стоит на светлой стороне – на страже интересов родины и молодежи», - говорится в заявлении.