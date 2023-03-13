Попыткой демонизации проевропейской грузинской молодежи назвали противники грузинской власти высказывания премьер-министра Ираклия Гарибашвили в воскресном эфире ТВ «Имеди». Заниматься своими делами посоветовал Гарибашвили и европарламентариям, и украинскому президенту Зеленскому. При этом он напомнил, что сближение с Европой – это исключительная заслуга Бидзины Иванишвили.

– Премьер своими заявлениями объявил войну молодежи и будущему страны, – убежден студент Университета Грузии Саба Меурнишвили. Его университет стал объектом особых нападок со стороны главы правительства Ираклия Гарибашвили в воскресном ночном эфире ТВ «Имеди». Он напомнил, что владелицей университета является Гиули Аласания, мать, как выразился Гарибашвили, «сумасшедшего диктатора» Михаила Саакашвили. Кроме того, Гарибашвили сообщил, что в этом университете есть «Франклин-клуб», «где молодежи промывают мозги», а главное, студенты – зачинщики всех беспорядков в ходе акции протеста 8-9 марта, когда в основном молодежь протестовала против принятия законопроекта «об иноагентах». Гарибашвили назвал зачинщиков, которые обманным путем используют молодых людей:

«Кто начал насилие? Это молодежное крыло «Нацдвижения», мы все знаем их поименно, так называемое движение «Гирчи» Зураба Джапаридзе, провокатора, и анархисты «Франклин-клуба». Я видел фотографии некоторых из них, был ошеломлен, несколько молодых людей были в форме каких-то сатанистов. Их задачей были хаос, сохранение постоянной дестабилизации, смута, ради этого, возможно, сами могли бы убить несколько молодых людей».

Из-за высказываний Гарибашвили студенты Университета Грузии привлекли особое внимание грузинских журналистов. И сами они вместе со своими преподавателями активно комментировали слова премьера, который часто во время интервью напрямую обращался к молодежи, обращаясь к ней «дети мои», «братья», «сестры», «друзья». Наставнические, почти отчаянные нотки, впрочем, не зацепили студента Сабу Меурнишвили:

«Гарибашвили разговаривал с нами как лидер компартии, мы от него этого и ожидали. Они увидели силу молодежи и начали очернять нас. Мы, студенческие движения, скоординируемся и обязательно дадим ответ Мы не дадим им шанса дискредитировать молодежь».

– Нас водометами и слезоточивым газом не напугали, и слова Гарибашвили не напугают, – иронизировали сегодня многие студенты. Несмотря на то, что в словах Гарибашвили была и угроза никому ничего не простить и строго наказать всех, кто, как он сказал, несет ответственность за то, что в ходе разгона пострадали 60 полицейских.

– На мне была красная куртка, не знал, что она считается сатанистской, – иронизировал сооснователь «Франклин-клуба» Александре Зибзибадзе:

«Клуб – надпартийная организация, которая выступает за либеральные и демократические ценности. К сожалению, сегодняшней власти не нравятся эти ценности. Этим и объясняется вчерашняя атака (Гарибашвили) против нас. Вызывает иронию, когда нас называют сатанистами. Думаю, это основывается на сентиментах шовинизма и псевдо-религиозности и представляет российский мессидж-бокс».

В течение одного часа Гарибашвили успел обвинить и НПО, и оппозиционные партии, и погрязших, по его словам, в коррупции европарламентариев, которых насчитал целых сто, и на президента Украины Зеленского, который, как он отметил, несмотря на войну, находит время для обращений к участникам «деструктивной» акции, и значит, заключил Гарибашвили, «этот человек вовлечен и хочет, чтобы здесь что-то произошло, изменилось».

Премьер-министр также указал на человека, которого надо благодарить: путь в Европу – это «Грузинская мечта» во главе с Бидзиной Иванишвили:

«Дети мои, мои сестры и братья, вспомним, откуда начался прогресс? С нашей власти. Любой человек сегодня может купить за 100 евро билет и полететь в Европу, и на следующий день вернуться в Грузию. Кто это сделал? «Грузинская мечта» эта сделала, Бидзина Иванишвили и его команда».

На данных статистики, утверждающей, что, если рекордное число граждан Грузии и улетят в Европу, то захотят там остаться навсегда, премьер-министр останавливаться не стал.

– Идет маргинализация молодежи, – уверен лидер «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе, которого во время акции протеста полицейские задержали и избили до сотрясения мозга:

«Это была попытка демонизировать молодежь. Его послания были больше направлены их родителям. Чтобы родители как-то на них повлияли, и дети больше не ходили на акции протеста. Второе – Гарибашвили попытался сменить дискурс от принятия российского закона об иноагентах и сокращения демократии на якобы попытку смуты и открытия второго фронта. Власть испугалась этой молодежи. И еще: если бы эти молодые люди хотели смены власти, власть уже была бы сменена».

В рядах оппозиции сегодня говорили о необходимости координированного действия, поскольку власть своим отзывом закона лишь взяла тактическую паузу, а интервью Гарибашвили показало, что антизападная риторика и попытка укрепить в стране авторитарное правление с повестки дня «Грузинской мечты» не сняты.

Ответили Гарибашвили и западные политики. Европарламентарий Виола фон Крамон через Twitter попросила премьер-министра назвать источник, где он насчитал сто европарламентариев-коррупционеров. А если пара европарламентариев и замешана, как отметила Крамон, то они из политической группы «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», к которой причисляет себя «Грузинская мечта».

Последним гвоздем в гроб репутации премьер-министра и «Грузинской мечты» критики сочли позитивные оценки выступления Гарибашвили российских политиков и в российских СМИ. И то, что для известного пропагандиста Кремля, журналиста Владимира Соловьева, после вчерашнего заявления Гарибашвили «грузинский премьер оказался настоящим мужиком».

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