Сейм Литвы признал «ЧВК Вагнера» террористической организацией

Парламент Литвы – Сейм – признал воюющую в Украине российскую вооружённую группировку «ЧВК Вагнера» террористической организацией. Об этом сообщает литовское телевидение LRT. Это первый подобный случай в странах ЕС.

Как говорится в резолюции, наёмники «группы Вагнера» представляют угрозу государственной и общественной безопасности. С начала войны в Украине, говорится в документе, «ЧВК Вагнера» совершает многочисленные преступления, в том числе убийства и пытки мирных жителей и удары по гражданским объектам – что может быть приравнено к терроризму.

В документе также указано, что «ЧВК Вагнера», хотя и называет себя частной военной компанией, тесно связана с российским государством, получая от него вооружение и боеприпасы, а бойцы ЧВК предположительно обучаются офицерами российской военной разведки (ГРУ). Также в резолюции содержится призыв к другим странам последовать примеру литовского Сейма.

Прямых юридических последствий резолюция не имеет. В ЕС есть единый список террористических организаций, в который «ЧВК Вагнера» не включена. При этом против организации и её основателя Евгения Пригожина введены санкции.

В январе 2023 года Минфин США объявил «ЧВК Вагнера» транснациональной преступной организацией из-за участия в войне в Украине и подозрений в многочисленных военных преступлений, совершённых в этой стране, а также в ЦАР и Мали. При этом американские СМИ сообщали, что администрация США против включения организации в список террористических, хотя в Конгрессе звучат такие призывы. Также признать «ЧВК Вагнера» террористами призвал парламент Канады.

Наёмники «ЧВК Вагнера» сейчас активно участвуют в боях за Бахмут в Донецкой области. Евгений Пригожин за год войны в Украине проявляет высокую медиальную активность, защищая тезисы о том, что его организация – наиболее эффективная часть российских сил, воюющих в Украине, и критикуя руководство Минобороны и чиновников. Пригожин не подтвердил и не опроверг сообщения об убийстве кувалдой бывшего бойца ЧВК Евгения Нужина; он подтвердил факт вербовки многочисленных заключённых в российских колониях.