Кадыров: «Всё хорошо», Генштаб придерживается «мудрой тактики»

Глава Чечни Рамзан Кадыров похвалил министерство обороны и его главу Сергея Шойгу, а также Генштаб российских вооружённых сил, заявив, что российские военные придерживаются «мудрой тактики» боевых действий в Украине.

«Мы двигаемся вперёд во всех смыслах. Я хоть и сторонник быстрых форсированных действий на Украине, но и нынешняя тактика Генштаба очень обдуманная и щадящая», – написал Кадыров в телеграме, отметив, что «ситуация как в стране, так и в рядах наших боевых подразделений в разы лучше, чем была год назад».

«Каждый на своём месте работает слаженно и безупречно как часы: бизнесмены, сотрудники банков, депутаты Госдумы, госслужащие Администрации Президента, Правительства, офицерский состав Генштаба. Министр обороны и его заместители 24 часа в сутки находятся на боевом дежурстве», – пишет Кадыров. «Всё хорошо, граждане, не переживайте».

При этом ранее глава Чечни, не критикуя прямо Шойгу, не раз обрушивался с критикой как на тактику ведения боевых действий, так и на отдельных командиров. При этом его оценки часто совпадали с оценками основателя «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина.

Пригожин продолжает активно критиковать руководство Минобороны, включая – почти открытым текстом – самого Шойгу. Новый пост Кадырова, в котором тот негативно отзывается о военных, критикующих начальство, может трактоваться как полемика с Пригожиным, хотя тот и не упоминается – текст стилизован под обращение к рядовому бойцу.

«Наличие связи не означает, что нужно озвучивать и раскидывать по соцсетям внутренние вопросы. Они всегда будут! Когда вдруг видишь видео с жалобами нерадивого солдата, хочется спросить, а ты думаешь, на войне всегда бывает всего достаточно и вдосталь? Воин не кричит - воин решает. Необходимо искать решение задачи, а не собираться в кучку и писать публичные обращения. Закончились патроны? А почему заранее не предупредил вышестоящего офицера, что они на исходе? У хорошего бойца патроны ни с того ни с сего вдруг не заканчиваются», – пишет Кадыров. Именно Пригожин в последние недели жаловался на недостаток снарядов для «ЧВК Вагнера».

Пост Кадырова опубликован вечером в понедельник. Утром в тот же день появилось сообщение о его встрече с президентом России Владимиром Путиным. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что глава Чечни использовал встречу, чтобы подчеркнуть роль чеченских бойцов на фронте, и добился положительной реакции Путина. При этом, как отмечает ISW, бойцы из Чечни сейчас играют «минимальную роль» на передовой и более активно присутствуют в тылу.

«Кадыров поэтому мог опасаться потери расположения Путина, поскольку не мог продемонстрировать больших успехов», – отмечает ISW.

В понедельник в сводке этой же организации отмечалось, что потери среди заключенных и наемников из «ЧВК Вагнера» под Бахмутом могут отпугнуть сторонников Евгения Пригожина.

«Падение Пригожина, вероятно, напугает других кремлевских чиновников, таких как Кадыров, и заставит их умерить свои амбиции, чтобы избежать участи Пригожина», – говорится в сводке.