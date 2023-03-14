Обзор грузинской прессы

«Кто такой Виктор Кипиани и может ли он заменить Гарибашвили?» – статью под таким заголовком публикует информационное интернет-агентство ambebi. 12 марта глава аналитического центра Geocase Виктор Кипиани дал интервью одному из армянских СМИ, в котором подверг критике председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, заявив, что тот создает проблемы команде. Адвокат отметил, что Кобахидзе «подливает керосин в огонь», делая некорректные политические заявления, особенно в отношении Украины. На критику ответил сам Кобахидзе:

«Была определенная спекулятивная попытка связать его заявления с Бидзиной Иванишвили, однако он уже больше недели не является адвокатом Иванишвили и прямо ушел в политику. По моей информации, не Виктор Кипиани отказался быть адвокатом Иванишвили, а наоборот. Но мне будет сложно комментировать этот вопрос, наверное, это сделают сами стороны. По моей информации, увольнение Кипиани было решением Бидзины Иванишвили из-за конкретных причин».

Тем не менее в политических кругах продолжают говорить о том, что Иванишвили, возможно, планирует заменить Виктором Кипиани Ираклия Кобахидзе на посту председателя партии, а Ираклия Гарибашвили на посту премьер-министра. Такую возможность не исключает и политолог Гия Хухашвили.

Гарибашвили и Кипиани – как небо и земля. Гарибашвили, мягко говоря, человек с довольно ограниченными данными. Виктор Кипиани же образованный, он гораздо лучше выглядит, чем Гарибашвили

«Гарибашвили и Кипиани – как небо и земля. Гарибашвили, мягко говоря, человек с довольно ограниченными данными. Виктор Кипиани же образованный, порядочный, умеренный, и, естественно, он гораздо лучше выглядит, чем Гарибашвили. Проблема в том, что, когда система порочна, она может испортить даже человека с такими данными. На разных этапах возникают разные потребности: если нужен жесткий, упрямый и агрессивный человек, назначают такого, затем, если понадобится – размеренного и т.д. Иванишвили именно так менял премьеров, назначал людей с совершенно разным менталитетом, мировоззрением в зависимости от того, что было нужно в то время. Есть некоторая логика в том, что его (Кипиани) готовят к должности… Но все же стоит дождаться развития событий», – сказал политолог в интервью изданию.

* * *

Кто ответственен за батумскую трагедию? Два дня назад в этом городе порыв ветра сорвал и поднял в воздух батут вместе с двумя детьми, в результате погиб девятилетний ребенок, а его трехлетний брат получил травму головы. Информационное интернет-агентство batumelebi попыталось связаться с и.о. директора батумского бульвара Лашей Микеладзе, но тщетно. У журналистов к нему несколько вопросов: проводился ли технический осмотр аттракциона после его установки, и если да, то кто его проводил. Получить ответы не удалось и от мэра Батуми Арчила Чиковани.

«Я сожалею о гибели маленького ребенка и выражаю соболезнования его семье. На данном этапе продолжается расследование, задержан один человек», – сказал градоначальник, но на вопросы журналистов, пытавшихся выяснить, кто ответственен за соблюдение норм безопасности, мэр отвечать отказался, из-за чего его раскритиковали представители части оппозиции. А депутат батумского городского совета от «Национального движения» Резо Харази потребовал от членов сакребуло начать процедуру выражения недоверия мэру:

Он не взял на себя ответственность ни за обрушение дома в городе, ни за падающие лифты, ни за то, что в этом городе нет пожарных лестниц, ни за гибель девятилетнего ребенка

«В ближайшее время мы обратимся к большинству с таким требованием, а параллельно соберем подписи среди населения. Произошла большая трагедия, ребенок погиб, а безответственный мэр города Арчил Чиковани даже не отвечает на вопрос – соблюдены или нет нормы безопасности на аттракционах. Он отвернулся от журналистов, а ответы на эти вопросы интересуют не только их, но и население. Он не взял на себя ответственность ни за обрушение дома в городе, ни за падающие лифты, ни за то, что в этом городе нет пожарных лестниц, ни за гибель девятилетнего ребенка. Берет ответственность лишь за свою зарплату, бетонирование города и трудоустройство своих родственников и друзей».

Харази также считает, что ответственность за трагический случай должны взять на себя и руководители служб, которые отвечают за безопасность инфраструктуры города.

* * *

Победа грузинского борца UFC по смешанным видам единоборства Мераба Двалишвили над россиянином Петром Яном стала одним из главных спортивных событий прошедшей недели. Поединок, которого с нетерпением ждала вся Грузия, проходил при полном доминировании Двалишвили, который, наверное, провел лучший бой в своей карьере, пишет газета «Лело».

Петр сказал, что я – ноль. Ну и кто теперь ноль?! Мой стиль боя всех ломает. Мне тяжело даются раунды лишь с настоящим чемпионом

«Еще до боя я много раз говорил, что это не просто очередной поединок для меня. Я старался оставаться профессионалом, в чем мне помогала моя команда, и, слава богу, я все сделал правильно. Петр сказал, что я – ноль. Ну и кто теперь ноль?! Мой стиль боя всех ломает. Мне тяжело даются раунды лишь с настоящим чемпионом – Алджамейном Стерлингом (американский боец смешанного стиля). В остальном все знают, что у меня очень сложный стиль. Гига Чикадзе (грузинский кикбоксер и боец смешанного стиля) подсказывал мне, чтобы я сильно бил по ногам Петра, что очень хорошо сработало. Я обращаюсь ко всем: я буду драться с кем угодно», – сказал спортсмен.

Двалишвили занял первое место в рейтинге легчайшего веса UFC после победы над Петром Яном. До сих пор столь высокого места в рейтинге UFC ни один грузинский боец не занимал.

Подписывайтесь на нас в соцсетях