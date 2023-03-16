Агентство «Апсныпресс» пишет, что с 12 по 14 марта в Галском районе по приказу Главнокомандующего ВС РА проходили учебно-тренировочные мероприятия личных составов Государственной службы охраны, СГБ и МВД. В интервью изданию начальник ГСО РА Дмитрий Дбар рассказал, что учения максимально приближены к боевым – контртеррористическим и по противодействию диверсионным группам.

Бойцы должны знать друг друга, взаимодействовать друг с другом, уметь слаженно выполнять поставленные перед ними боевые задачи

«Такие учения у нас проводятся регулярно раз в квартал. Находящиеся здесь спецподразделения подготовлены и полностью оснащены для ведения данных учений. Учитывая ситуацию в мире и возможные угрозы, мы будем чаще проводить такие мероприятия с целью отработки механизмов обеспечения антитеррористической защищенности населения. Бойцы должны знать друг друга, взаимодействовать друг с другом, уметь слаженно выполнять поставленные перед ними боевые задачи», – отметил Дмитрий Дбар.

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Общественный деятель Леуан Лагулаа написал пост на своей странице в Facebook – «Апартпереселенстрой на примере объекта Ткачева в Пицунде». Он напомнил, что население города Пицунда составляет около 4000 человек. На объекте, который планирует строить российский политик Александр Ткачев, будет примерно 1500 рабочих мест.

Фактически через три года после начала строительства апартаментов Ткачева в Пицунде появится новый Новый Афон из неграждан Абхазии. И вы хотите сказать, что это не апартпереселенстрой?

«Только прошу не фантазировать, что это будут наши граждане, у нас нет, никто не готовит и не будет готовить сервисный персонал в таком количестве, да и еще для объекта премиального класса. 1500 человек – это около 40% от всего населения Пицунды. Понятно, что количество это будет гораздо больше, но, чтобы совсем не нагнетать красок, начнем с этих данных. 1500 человек – это больше, чем рождается детей в год в Абхазии. 1500 человек – это население Нового Афона. Фактически через три года после начала строительства апартаментов Ткачева в Пицунде появится новый Новый Афон из неграждан Абхазии. И вы хотите сказать, что это не апартпереселенстрой? И это только Пицунда, это только один объект. Какими налоговыми поступлениями будут оправдывать преступление против абхазского народа?» – интересуется Леуан Лагулаа.

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«Нужная газета» публикует тезисы о первоочередных мерах по восстановлению абхазской государственности, которые подготовил председатель Абхазской национальной конференции Гурам Гумба. На современном этапе развития абхазский народ, по его словам, переживает процесс восстановления своей государственности.

При идейной неопределенности, раздробленности общественной мысли в стране происходит дробление общества на множество микрогрупп, кланов

«Восстановление национальной государственности и строительство независимого государства не проистекают сами по себе, без формирования соответствующего национального самосознания. Для этого в первую очередь национальная элита должна сформулировать идеологию независимого государства, осознать и ясно обозначить фундаментальные (стратегические и тактические) национальные интересы на данном историческом этапе и проявить высокий волевой потенциал для эффективного претворения их в жизнь. Именно то, что до сих пор не осмыслены и не формализованы наши национальные интересы, не разработана национально-ориентированная концепция строительства независимого абхазского государства, является одной из основных причин пребывания страны в хроническом социально-экономическом, политическом и культурно-духовном кризисе. При идейной неопределенности, раздробленности общественной мысли в стране происходит дробление общества на множество микрогрупп, кланов, что ведет к катастрофическому подрыву единства и целостности абхазского народа».

Гурам Гумба подчеркнул, что государственная власть - это средство и орудие для достижения цели нации на том или ином историческом этапе развития:

«Если такие цели не осознаны и не озвучены, то государственная власть обычно превращается в средство наживы, кормушки для тех или иных групп, кланов, которые распоряжаются административным ресурсом, поскольку власть будет восприниматься через призму лишь финансовых и экономических интересов. Как бы ни распределяли полномочия между ветвями власти, ни принимали совершенные законы и указы, нельзя ничего изменить, ибо сами по себе они ничего не решают».

Сегодня важнейшая первоочередная задача, по его словам, – выявление и обнародование концепции идейной консолидации общества как непременное условие перехода его в новое качество, отвечающее сложившейся новой исторической реалии и, соответственно, развития Республики Абхазия как независимого и самодостаточного государства.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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