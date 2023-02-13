Изида Чаниа

На прошлой неделе по инициативе администрации президента прошли две встречи, на которых обсуждался проект закона об апартаментах, представленный в парламент президентом.

В Торговой палате с абхазскими предпринимателями встречались сотрудники администрации президента и министры. Итог встречи не удовлетворил президента, так как предприниматели в большинстве своем видят серьезные угрозы для страны в целом и для абхазского бизнеса в частности в принятии такого закона. Поэтому Аслан Бжания призвал на помощь своих «выборщиков» – абхазских предпринимателей и российских бизнесменов абхазского происхождения. Представителей бизнеса абхазского происхождения из Турции или Сирии (которая признала Абхазию) президент приглашать не стал, поэтому получилась все как по писаному – российские бизнесмены в восторге, они дождались обещанного. Здесь и глава московской диаспоры Беслан Агрба, и глава Абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков из Санкт-Петербурга, и абхазские бизнесмены, завязшие в неоплаченных кредитах и незаконно переданных объектах (об этом говорилось на последнем заседании парламентского комитета).

Каждая новая инициатива президента Аслана Бжания – это забота о богатых в ущерб гражданам Абхазии, живущим на трудовые доходы

То, что нынешнее руководство Абхазии ориентировано не на национальные интересы страны, не на поддержку абхазского бизнеса, а на удовлетворение аппетитов иностранных олигархов, у меня лично сомнений не вызывает. Каждая новая инициатива президента Аслана Бжания – это забота о богатых в ущерб гражданам Абхазии, живущим на трудовые доходы. Осуществлению грандиозного плана по вытеснению местного бизнеса из экономики страны мешают существующие законы, худо-бедно, но защищающие Абхазию от экспансии. Бжания еще три года назад пообещал своим «выборщикам»-бизнесменам в обмен на должность президента устранить эти препятствия, а мы отдали свои голоса за мешок муки и мелкие подачки.

Поэтому сразу после прихода к власти Бжания приступил к своему грандиозному плану – он выкинул в мусорную корзину обещания, данные народу, – всякие там НДСы, реформы, свет-вода, зарплаты-пенсии, – и выложил на стол обещания, данные олигархам. Начал с того, что он поверг страну в энергетический коллапс, разрешив деятельность по добыче криптовалюты в условиях энергетического кризиса. Три года постоянных веерных отключений, аварий и перегрузов на линиях – энергетика раскурочена до основания и готова к приватизации по остаточной стоимости.

Следом глубочайший реверанс премьер-министру и министру экономики – неоправданное повышение цен на ГСМ, которое позволило соратникам по выборам оправдать расходы на строительство бензоколонок и нефтебаз.

Следующий этап: в парламент поступил пакет проектов законов, призванных облегчить доступ в Абхазии иностранных олигархов, пострадавших от международных санкций, – освобождение от уплаты налогов на 25 лет, внесение поправок в закон об энергетике, позволяющих ее приватизацию негражданами страны, и так далее.

Параллельно президент раздает гражданство – это для тех, кто очень торопится, самый быстрей путь для приватизации, по которому пошел, к примеру, Ткачев или Татулян. Кстати, совершенно экономически невыгодный для страны процесс, от которого в казну поступают смешные деньги.

Народ протестует, президент сводит брови и вещает о готовности к решительным действиям, невзирая на мнение электората

Эффект от этой бурной деятельности нашего руководства – что-то уходящее в бесконечность со знаком минус. Народ протестует, президент сводит брови и вещает о готовности к решительным действиям, невзирая на мнение электората. Бжания сказал – Бжания сделал.

И вот очередной проект закона об апартаментах, который позволяет обойти запрет на продажу земли и запустить страдающий от санкций российский олигархат в Абхазию, поступил в парламент. Бжания уверен в своих депутатах, спикер парламента Лаша Ашуба авансом, не имея на то ни экономических, ни статистических обоснований, заявляет о своей превеликой радости и характеризует проект как «своевременный и полезный для нас». И говорит правду, потому как местоимение «нас» свидетельствует о чем-то глубоко личном. И это понятно: не на депутатское вознаграждение живет спикер, как, впрочем, и некоторые его коллеги, которых как бизнесменов, призванных поддержать идею апартаментов, принимал президент. Но это я так, мимоходом, о законе, который запрещает чиновникам и депутатам парламента иметь бизнес. Странно, что его еще не изменили.

В непрезидентских кругах проект закона об апартаментах окрестили переселенстроем по аналогии с грузпереселенстроем – кампанией по заселению Абхазии грузинами, в результате которой абхазы стали меньшинством на своей исторической родине в середине прошлого века. Общественность высказывает серьезные опасения, что в результате реализации данного проекта кардинально изменится демографическая и экономическая картина, страна будет лишена всяких перспектив развития в будущем.

Сложно понять олигархов, которые суются в страну со столь невнятным законодательством, в котором одни законы противоречат другим

Согласна, но сейчас я не о будущем, о котором и так говорят много, а о настоящем. Потому как я не экстрасенс и в нынешней ситуации заглядывать вперед на десяток лет не решаюсь. Мне даже сложно понять олигархов, которые суются в страну со столь невнятным законодательством, в котором одни законы противоречат другим, потому как наша история свидетельствует, что рыбка, выловленная в мутном абхазском законодательстве, не всегда бывает золотой. Но у богатых людей свои причуды, и, видимо, горящий капитал вынуждает их отчаянно рисковать своими невообразимыми деньгами и верить обещаниям Аслана Бжания.

Да бог с ними, с олигархами. Я про пламенную речь президента, в которой он, «чтоб худого про царя не болтал народ зазря», обещает (ох уж эти обещания, которыми теперь расклеена вся страна) решить проблему очередников на жилье лет эдак через 15. Похоже, что президент даже не понял, что одной фразой подвел черту под экономической целесообразностью данного проекта. А если еще и учесть, что до конца срока Бжания осталось два года, то опять получается, как в притче об ишаке и хозяине. Слава богу, других обещаний для народа не было.

А теперь я хочу спросить: за какие коврижки человек, который пожадничал отдать полуразрушенный дом в Новом районе Сухума под восстановление нуждающимся в жилье гражданам Абхазии или по пять соток земли для строительства частных домов в деревнях Абхазии, готов отдать все побережье страны узкому кругу бизнесменов иностранного происхождения? Почему грандиозная апартаментная затея президента не подкреплена никакой экономической аргументацией о том, какие выгоды данный проект принесет жителям Абхазии? Может, в результате реализации проекта будет повышен уровень жизни людей, здравоохранения, образования, появится стимул для развития мелкого и среднего бизнеса, за счет которого мы сегодня содержим своих чиновников? Гражданам Абхазии отменят оплату за электричество, повысят пенсии и зарплаты, создадут условия для возвращения наших соотечественников, отремонтируют водоводы, и оштукатурят дома, в которых мы живем? Ничего подобного в обращении нет. И правильно, ведь всем понятно, что в результате этого проекта будет нанесен ощутимый урон мелкому и среднему бизнесу, снизятся доходы граждан страны, которые живут тем, что сдают квартиры внаем, держат магазинчики, булочные и рестораны, самостоятельно покупают генераторы, чтобы не сидеть без света, и насосы, чтобы в дома поступала вода. Этот проект даже обсуждать нельзя, потому как до обсуждения необходимо было принять законы (если коротко), защищающие страну и ее граждан от экспансии.

Когда выбираешь президента за мешок муки или нищенские подачки, не стоит ожидать лучшей жизни

Но «выборщики» торопят: мало того, что деньги пристраивать надо, так еще и недовольство народа властью растет. А чтобы проекты не встречали сопротивления в обществе, над созданием идеологической основы трудится министр иностранных дел и глава СГБ. Они уже сообщили ничего не ведающему народу об антироссийских настроениях и пообещали жесткие меры. Теперь получается, что если я говорю о том, что наша страна попадает в зависимость от российского олигарха, самого крупного землевладельца Европы Александра Ткачева, которому передаются объекты, хозяйства, спортивные комплексы и земли по всей западной части Абхазии, то у меня прослеживаются антироссийские настроения. Если я присоединяюсь к акции протеста против передачи части территории страны в собственность ФСО России, скального комплекса в Отхара или новоафонского монастыря, то у меня антироссийские настроения. Если я возражаю против варварской переделки памятника истории и архитектуры Драндского монастыря, то я наношу вред российско-абхазским отношениям. И уж совсем боюсь подумать, в какие агенты меня запишут, если вспомню в положительном ключе Англию или Германию. Правда, закон еще не приняли, но это дело времени. Когда выбираешь президента за мешок муки или нищенские подачки, не стоит ожидать лучшей жизни.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

Подписывайтесь на нас в соцсетях