Акции протеста в Тбилиси против закона об иностранных агентах активно комментировали югоосетинские эксперты, политики, а также обычные пользователи соцсетей. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, следили ли они за событиями в Грузии и как они могут повлиять на Южную Осетию?

Владимир: Да, следим за событиями в Грузии. Это же наши соседи. Конечно, нужно следить. Каждый задает себе вопрос: что будет? Я пока не могу сказать, что эти события могут прямо повлиять на нас. Мы должны идти своим путем, своей дорогой. В соответствии с их действиями мы тоже будем предпринимать свои. Мы все время следим за кем-то – как в России, как в Грузии, как в Америке… А мы что, сами кто? Мы должны за свои действия отвечать несмотря ни на кого. Отвечать за свою жизнь, за свое пребывание на планете Земля. Я лично за то, чтобы Грузия быстрее вошла в Европу. Почему? Потому что, если Грузия войдет в Европу, им будет очень трудно воевать с нами.

Кристина: Нет, не слежу и не собираюсь. Могу сказать, что события могут развиваться в совершенно разные стороны. Люди вокруг, конечно, обсуждают, они встревожены, переживают, что снова может начаться агрессия со стороны Грузии. Люди это не раз пережили и знают это не понаслышке. Конечно, переживают, нервничают. Но я сама за этим не слежу.

Тимур: Я слежу очень внимательно за этими событиями, и мое мнение такое – я положительно к этому отношусь. Когда югоосетинское общество говорит, что оппозиция (в Грузии) против нас и против России, то я с этим согласен. Да, действительно, они более прозападные. Но я считаю, что чем прозападнее грузинское общество, тем Россия крепче будет держаться за Южную Осетию. Мы один раз сделали свой выбор, мы за Россию. Другого реального союзника у нас нет. К сожалению, в Грузии национализм пока сильнее, чем демократия. Поэтому нам с ними не по пути. Такая ситуация. По моему предположению, войны не будет. У грузин нет желания начинать войну, но их могут и не спросить. Америку устраивает второй фронт, и будет делать все, чтобы открыть второй фронт. Но, наученные горьким опытом, я думаю, грузины не начнут боевые действия против Южной Осетии.

Милана: Нет, не слежу. Я очень поздно прихожу с работы, устаю и вообще не смотрю телевизор. На работе тоже не обсуждаем, мы работаем, и нам не до этого.

Алан: Честно говоря, не очень слежу. А что там следить, там и без нашего внимания уже все решено. Даже если там идет борьба за власть, независимо от того, кто победит, в душе каждый мечтает забрать Абхазию и Южную Осетию. Думаю, у них это не получится, потому что какая бы слабая Россия ни была, дай бог ей силы, воли, какой бы она ни была, на Грузию точно хватит. И грузины сами это тоже понимают. С другой стороны, это наши соседи, и нам бы тоже хотелось, чтобы там не было таких катаклизмов политических и чтобы там был мир. Это и для нас лучше, жить в тиши и спокойствии, строить свою жизнь.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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