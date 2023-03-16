В Южной Осетии на этой неделе продолжали комментировать прошедшие в Тбилиси акции протеста против закона об иностранных агентах. Высказывания спикеров общественного мнения в свою очередь стали предметом обсуждения экспертного сообщества как некий индикатор состояния местного политического класса и общества.

Комментарии многих спикеров югоосетинского общественного мнения по поводу происходящего в Грузии сводились примерно к следующему: протестующие – это марионетки, руками которых заокеанские спонсоры намереваются совершить госпереворот с целью открытия второго фронта против России (читай, против Южной Осетии).

В интервью «Эху Кавказа» политический журналист Руслан Тотров отметил, что реакция югоосетинского политического истеблишмента для него совершенно понятна и предсказуема:

«Мы, к сожалению, все еще имеем дело с так называемым режимом осажденной крепости. Конечно, позиция глубоко неконструктивная. Вместо того, чтобы, в любом случае, заниматься продвижением своих национальных интересов на международном уровне, работать с применением той самой мягкой силы, о которой так глубокомысленно цхинвальские деятели любят говорить, они просто сводят все к обидам, оскорблениям и сухой констатации факта, требуя сначала невыполнимого от Грузии и только потом возможного диалога. Да, мы можем встать в позу и сказать: «Сначала признайте нас, выплатите все репарации, и только после этого мы готовы будем вести какой-то диалог». Мы с вами прекрасно понимаем, что так будет потеряно еще одно десятилетие, потому что этого не произойдет – по мановению волшебной палочки или даже по большому желанию наших интересантов из Цхинвала.

– А что им еще делать?

– Нужно работать в информационном поле, нужно работать с неправительственными организациями. Точно так же, как грузины работают с югоосетинским населением – одна программа медицинской помощи чего стоит! Вот вам пресловутая мягкая сила. Работать надо с международным сообществом. Я несколько лет с упорством, достойным лучшего применения, твержу о том, что Южной Осетии в лице ее официальных представителей, безусловно, нужно максимально дистанцироваться от различных непонятных территориальных образований, с которыми нашу Южную Осетию российские пропагандисты теперь пытаются поставить в один ряд. Хотя это совершенно иная история. Южная Осетия должна максимально дистанцироваться в глазах мирового сообщества от любого проявления зла, и задача государства Алания, причем ее равносильно должны нести как официальные органы, так и общественные деятели, – это как раз заниматься проектами мягкой силы, внедряя в сознание международного сообщества, что Южная Осетия – это не какая-то территория-фантом. Да, крошечное, но государство, народ, имеющий право на самоопределение и могущий, а не просто желающий строить собственное государство».

Наверное, исключением в этих однотипных комментариях можно считать интервью политолога Вячеслава Гобозова «Эху Кавказа», выразившего уверенность, что никакая из политических сил в Грузии не станет менять сложившийся статус-кво на границах с Абхазией и Южной Осетией.

Сюда же можно отнести и заявление представителя гражданского общества Южной Осетии Тимура Цхурбати, в котором он выразил сочувствие митингующим и заявил, что евроинтеграция Грузии, напротив, не предполагает обострения ситуации в регионе. В качестве аргумента можно привести рекомендации Еврокомиссии Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС после того, как будут решены 12 приоритетных задач. В этих рекомендациях ни слова о территориальной целостности страны.

Интересно также и следующее наблюдение Цхурбати. Протестовало молодое поколение, сформировавшееся уже после ухода из Грузии Абхазии и Южной Осетии. Есть надежа, что оно видит мир иначе, чем поколение участников конфликта. С ним надо работать, а не отрицать его существование.

В этом смысле реакция югоосетинских спикеров напоминает грузинское отрицание субъектности южных осетин. Во время Гамсахурдия в них отказались видеть равноправных носителей суверенитета нового государства. После 2008 года они стали просто оккупированной территорией. Термин, не предполагающий наличия там общества со своим мнением, надеждами, стремлениями.

Теперь многие осетины как бы отвечают тем же: нет никакого гражданского общества Грузии, есть лишь послушное орудие в злонамеренных руках, есть разменная монета Запада и т.п. В этом смысле это такой 1:1, вопрос, в чью пользу счет, говорит армянский политолог Гагик Авакян:

Существует реальная вероятность того, что России придется уйти из Южного Кавказа. Если такие события произойдут, то в самом отвратительном состоянии окажется Южная Осетия, потому что никаких своих планов, никаких своих собственных действий не предпринимает

«Если мы говорим об осетинской стороне, то главный ее минус в том, что она рассматривает все с точки зрения официальной кремлевской позиции. Практически все. Плохо, что так рассматривает не только чиновничье сословие, понятно, что других там держать не будут, но также действуют и те, кто мог бы себе позволить сильную позицию. Но, видимо, их тоже взяли в оборот, и они просто боятся высказаться. Но я знаю, что такие люди есть, и я видел их попытки высказать свою позицию, но их попытки встречали даже не чиновничью, а общественную реакцию неприятия их мыслей. Но задумываться об этом нужно – существует реальная вероятность того, что России придется уйти из Южного Кавказа. Даже если это не стопроцентная перспектива, то все равно любое ответственное государство и ответственное общество должны такую вероятность рассматривать и принимать какие-то меры на этот случай. Этого не делается, и если такие события произойдут, то в самом отвратительном состоянии окажется Южная Осетия, потому что никаких своих планов, никаких своих собственных действий не предпринимает. И в этом случае никаких признаков субъектности или какого-то субъекта, с которым можно о чем-то договариваться, учитывая его позицию, его видения будущего, пока просто никто не может видеть. Это чревато, такого нельзя себе позволять.

– А что могло бы быть?

– Со стороны осетин?

– Да.

– Например, налаживать связи с какими-то грузинскими партиями или общественными объединениями, которые тоже нацелены на будущее и позиция которых имеет отличный от официальной позиции Тбилиси взгляд на будущее устройство этого региона.

– Что это за объединения?

– Это те, кто считает, что жители Южной Осетии обладают всей полнотой гражданских прав, и с этими правами необходимо считаться. Такие люди в Грузии есть, их надо находить и с ними работать. Южные осетины куда более заинтересованы в этой работе, потому что в перспективе опасностей для Южной Осетии больше, чем для Грузии».