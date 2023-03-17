Татьяна Гулиа, работавшая в посольстве Абхазии в Москве со дня его основания, была уволена министром иностранных дел Иналом Ардзинба. Телеграм-каналы публикуют документы, которые она выложила в сеть. Они свидетельствуют о том, что в то время, когда посольство почти не финансировалось якобы из-за отсутствия средств в бюджете, у фирмы ООО «А2 Консалтинг», в которой посольство почему-то числится контрагентом, были приобретены две очень дорогие машины марки Mercedes-Benz представительского класса. Татьяна Гулиа в интервью «Эху Кавказа» прокомментировала ситуацию и сказала, что коммерческая деятельность несовместима с дипломатической и оскорбительна для посольства.

– Татьяна Георгиевна, что случилось, что вызвало ваше возмущение?

– Меня возмутило то, что все это время после того, как Игорь Ахба был смещен со своей должности посла, у нас практически прекратилось финансирование.

– А как вам объяснили, почему?

У нас было страшное недофинансирование. И при этом, когда летом у нас отключали интернет, телефоны и так далее, берутся в лизинг машины, это было в мае и в июле, в документах есть даты, притом что посольство сидело на голодном пайке

– Объяснили, что в казне нет денег, хотя в годовой бюджет заложено финансирование посольств Абхазии, в том числе, и нашего посольства, поскольку это главное посольство в стране нашего стратегического партнера. Но не было денег на интернет, нам грозились отключить свет, люди не могли к нам дозвониться, ни журналисты, особенно люди, которые звонят по различным консульским вопросам. Потом нам все-таки перевели деньги, оплатили телефоны, интернет и ЖКХ. Это было весной-летом 2022 года. Когда полтора года назад отправили в отставку Игоря Муратовича Ахба, а если нет посла, то назначается временный поверенный в делах Абхазии в Российской Федерации, была назначена Мадина Владимировна Авидзба. Финансово нам было очень тяжело, поступали крохи. Система такая, что из Министерства финансов Абхазии полагающаяся нам сумма переводится на счет Министерства иностранных дел, а те уже переводят нам. Но у нас было страшное недофинансирование. И при этом, когда летом у нас отключали интернет, телефоны и так далее, берутся в лизинг машины, это было в мае и в июле, в документах есть даты, притом что посольство сидело на голодном пайке.

– Назовите, пожалуйста, эти машины и их стоимость. Что это за марки?

– Марки исключительно Mercedes представительского класса, стоимостью от 45 млн рублей, если не ошибаюсь. В опубликованных документах все это есть, они подлинные, там можно посмотреть и имена контрагентов, и примерную стоимость машин.

– А для кого приобретались эти машины?

– Одну из машин я видела, на ней ездил министр (Инал Ардзинба), когда приезжал в Москву. Вторую машину я не видела.

– Две машины получило посольство, верно?

– Да. Но не это меня возмутило. Ради бога, почему не взять в лизинг машины, если это нужно для престижа страны, для государства, чтобы министр или кто-то из руководства не ездили, условно говоря, на «Жигулях». При этом посмотрите внимательно, изучите эти документы, очень странная компания, у которой взяли в лизинг машины в Красноярске.

– А почему она странная?

Меня больше всего возмутило, что один из контрагентов этой компании – посольство Республики Абхазия, знаете, это что-то из ряда вон выходящее!

– Потому что у нее первоначальный капитал 15 000 рублей. И почему нужно брать машины в лизинг в Красноярске и гнать их оттуда, когда есть много компаний в Петербурге и в Москве, где можно взять в лизинг? И что меня больше всего возмутило, что один из контрагентов этой компании – посольство Республики Абхазия, знаете, это что-то из ряда вон выходящее!

– Почему, поясните, пожалуйста?

– По дипломатическим канонам не может быть посольство контрагентом в компании, в данном случае это ООО «А2 Консалтинг» в Красноярске. Меня возмутило то, что посольство Абхазии стало неким контрагентом.

– Татьяна Георгиевна, скажите, пожалуйста, что следует из того что посольство стало контрагентом в компании «А2 Консалтинг» с уставным капиталом 15 тысяч рублей?

Поминать в каких-то таких базарных вещах нашу страну и ее дипмиссию просто возмутительно

– Кто это сделал? За чьей спиной, по чьему совету? Это просто оскорбление для страны, что Абхазия упоминается в каких-то очень странных махинациях, на мой взгляд. Я не экономист и не берусь судить о последствиях. Министр ли это сделал, а я не думаю, что без ведома министра и без его согласия это было сделано. Поминать в каких-то таких базарных вещах нашу страну и ее дипмиссию просто возмутительно.

– Татьяна Георгиевна, а кто руководитель этой компании, если вам известно?

– Там названы три контрагента, и один из них – это посольство Абхазии. Контрагент, насколько я понимаю, это руководство компании.

– Когда вам стало известно, что посольство является контрагентом такой компании в Красноярске?

– Как только стало известно, я сразу же это опубликовала.

– Татьяна Георгиевна, а в вашу бытность в посольстве были машины? Их как-то можно сравнить с транспортом, который был приобретен?

Посольство не должно ни владеть, ни заниматься бизнесом. Это противоречит дипломатической работе не только в Абхазии, это общее правило, которое применяется везде в мире для дипломатических миссий

– Ранее были приобретены три машины, один Mercedes и две недорогие служебные машины. Они были приобретены в 2009 году после признания Россией независимости Абхазии и установления дипломатических отношений с Россией. Тогда президентом был Сергей Васильевич Багапш. И тогда на выделенные им деньги были приобретены по очереди эти машины. После этого никакие машины не приобретались. Посольство не должно ни владеть, ни заниматься бизнесом. Это противоречит дипломатической работе не только в Абхазии, это общее правило, которое применяется везде в мире для дипломатических миссий. И дипломатические работники тоже не имеют права заниматься бизнесом. У меня никогда не было и нет машин, я живу в квартире, где жили мой отец, писатель Георгий Гулиа, и мама. Отец получил квартиру в Москве в пятидесятые годы прошлого века. Я ничего не приобрела за это время, никаким бизнесом никогда не занималась, поэтому я предупреждаю какие-то упреки в свой адрес. Я могу говорить с чистой совестью о том, что я думаю о каких-то вещах, и меня очень беспокоят нынешние какие-то вопросы, связанные и с внутриполитической обстановкой в Абхазии и с экономикой. Я, как гражданин Республики Абхазия, имею право на свой голос.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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