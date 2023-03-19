Лидер движения «Эри» Леван Васадзе открыл в Грузии русскую школу

Лидер движения «Эри» («Нация» – «Единство, Сущность, Надежда»), бизнесмен Леван Васадзе, известный своими ультранационалистическими, гомофобными и пророссийскими заявлениями, открыл в Грузии русскую школу, она базируется в Кикети и следует программе Минобразования РФ.

«Студентов учат истории России, хотя то, что путинский режим присвоил себе 20% территории Грузии, в программу не входит. Минобразования на все отвечает стандартным шаблоном и не комментирует дополнительные вопросы», - сообщают журналисты.

Отмечается, что формально учебное заведение называют русскоязычным сектором грузинской школы, но оно полностью автономно, находится в отдельном здании.

У российской школы, в которой сейчас учатся ученики с первого по пятый класс, есть свой сайт, пишет SOVA. На сайте прямо написано, что учебная программа соответствует российскому образовательному стандарту. Для перехода из класса в класс дети сдают онлайн-экзамен на внедренной в России платформе домашнего образования. По результатам ученики переходят в старшие классы в московские или петербургские образовательные учреждения.

Журналистам удалось связаться с супругой Левана Васадзе, которая рассказала, что школа была открыта для помощи детям из России, чьи родители были вынуждены уехать из страны после начала войны в Украине.