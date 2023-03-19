Мдинарадзе: Решение об аресте Путина МУС принял, в том числе, и на основании обращения Грузии

Через неделю после начала войны 38 стран мира, в том числе Грузия, обратились в Гаагский суд по поводу расследования в отношении России за военные преступления - ордер, выданный в отношении Путина, также является результатом этого расследования, - написал исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.

«2 марта 2022 года, через неделю после начала войны 38 стран мира, в том числе Грузия, обратились в Гаагский суд по поводу расследования в отношении России за военные преступления. К этому обращению не присоединились многие страны, среди которых была, например, Молдова. На основании обращения Гаагский суд начал расследование. Ордер, выданный в отношении Путина несколько дней назад, также является результатом этого расследования.

Это те дни, когда в Тбилиси проходили акции протеста под тем мотивом, будто власти Грузии не поддерживали Украину… Это те дни, когда власти Украины под тем же мотивом отозвали посла из Грузии…

Что касается грузинской законодательной базы в отношении Гаагского суда: в Римском статуте Международного уголовного суда участвуют 123 страны. На сегодняшний день среди них нет, например, самой Украины, России, США и др. Грузия, одна из стран-участниц Римского статута, входит в число тех 22 стран, которые полностью адаптировали законодательную базу страны для сотрудничества с Гаагским судом, в отличие от 16 стран-членов ЕС, которые по сей день не создали законодательную базу для процессуального сотрудничества с судом», - написал Мдинарадзе, передает «Интерпрессньюс».