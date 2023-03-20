После травли в соцсетях писатель Дато Турашвили попал в больницу

Известный грузинский писатель Дато Турашвили был госпитализирован в клинику сразу после прямого эфира на телеканале «Формула», где он рассказал о развернувшейся против него в социальных сетях кампании.

Турашвили подвергся травле за жесткую критику законопроекта об «иноагентах». Как пишет СОВА, его и его семью обвинили в связях с Россией, а зачинщиком всего этого стал один из инициаторов законопроекта, один из лидеров движения «Сила народа» Михаил Кавелашвили.

Состояние писателя стабильное. Об этом в социальных сетях рассказал его сын.

«Мой отец находится в клинике, под наблюдением, пока он в норме, стабилен. Моя мама вместе с ним, благодарю вас всех за то, что вы поддержали меня, маму и папу.

Из студии программы «17 этаж» на телеканале «Формула», где он очень разволновался из-за последних новостей, его увезли прямо в клинику, но его лечат хорошие люди и все будет хорошо.

Я еще раз повторю, что мы не боимся, мы никогда не боялись, оставьте нашу семью в покое. То, что мне пишут тролли – ничто по сравнению с тем, что мне пишут хорошие люди, подбадривающие нас, а это самое главное, всем большое спасибо», — написал Анако Турашвили.

19 марта на телеканале «Формула» Дато Турашвили выступил с эмоциональной речью относительно дезинформационной кампании, которая была развернута против него из-за высказанной критики в адрес законопроекта об «иноагентах», который противники инициативы называли «российским».

«Я уже три дня думаю о том, чем же я провинился. Я ничего не сеял, кроме любви, а потом понял, что за это меня и судят. Кстати, когда русские пришли в 19 веке, в первую очередь они начали бороться с писателями. Поэтому они запретили нам говорить по-грузински. В 20-е и 30-е годы писатели были первыми, кого они убили. Тогда был такой же закон. Мы до сих пор не знаем, где Тициан Табидзе, а вы знаете по какой статье его арестовали, вы знаете? По обвинению в шпионаже в пользу Франции. В этом законопроекте четко прописано, что разоблачить агента может каждый. Знаете что это значит? Прослушки, «наседки». Вы не сердитесь на меня, сердитесь на тех, кто сегодня вам говорит жать на зеленый, а завтра на красный», — заявил Турашвили.