Грузинские политики и эксперты считают, что решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на задержание Владимира Путина значительно ограничит контакты «Грузинской мечты» с Россией.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал уведомление об ордерах на арест президента России Владимира Путина и Уполномоченного по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой.

Реакция правящей «Грузинской мечты» последовала с двухдневным запозданием. 19 марта председатель парламентской фракции Мамука Мдинарадзе напомнил о вкладе Грузии в осуществлении этого события:

«2 марта 2022 года, через неделю после начала войны, 38 стран мира, в том числе Грузия, обратились в Гаагский суд по поводу расследования в отношении России за военные преступления. На основании обращения Гаагский суд начал расследование. Ордер, выданный в отношении Путина несколько дней назад, является, в том числе, результатом этого расследования. Что касается грузинской законодательной базы в отношении Гаагского суда: в Римском статуте Международного уголовного суда участвуют 123 страны, и Грузия, как одна из стран-участниц Римского статута, входит в число тех 22 стран, которые полностью адаптировали законодательную базу страны для сотрудничества с Гаагским судом, в отличие от 16 стран-членов ЕС, которые по сей день не создали законодательную базу для процессуального сотрудничества с судом», – написал Мдинарадзе в соцсети.

Вице-президент Атлантического совета Грузии Бату Кутелия считает, что теперь «Грузинской мечте» придется привыкать к новым мировым реалиям.

«Грузинская мечта» ни формально, ни неформально не создала оснований для объявления России в качестве нашего главного врага. Власти не удосужились даже утвердить концепцию внешней безопасности, в которой как главный противник фигурировала бы Россия. Скажу больше, после нападения России на Украину грузинские власти недвусмысленно отказались поддерживать Украину. Поэтому эта риторика власти мало что меняет. Но новая реальность многое изменит. Путин объявлен виновным в нарушении прав детей, это системное преступление, которое делает Путина и его окружение абсолютными изгоями. Даже те страны, которые не являются членами Международного уголовного суда, дважды подумают, прежде чем устанавливать какие-либо контакты с Россией», – заявил он в интервью Palitranews.

Ника Джеиранашвили, исполнительный директор Justice International, непосредственно наблюдал за работой международной инстанции в этом направлении. Многие годы он находился в Гааге, работая над исками грузинских беженцев в рамках расследования вероятных преступлений против человечности, совершенных во время российско-грузинской войны в августе 2008 года. В интервью грузинской службе Радио Свобода юрист заявил, что решение МУС о выдаче ордера на арест лидера России в некоторой степени затронет и Грузию:

«С большой долей вероятности после Путина ордера могут быть выданы в отношении высокопоставленных российских военных, министров, сотрудников МИДа, а также пула пропагандистов Кремля. Наверняка уже существует обширный список россиян, в отношении которых выданы скрытые ордера, такая практика, как правило, осуществляется в отношении лиц, когда есть вероятность того, что они могут отправиться в неофициальную зарубежную поездку. В этом случае важной становится политическая воля государств, на территории которых эти лица будут находиться. Очевидно, что эти процессы будут иметь продолжение и в отношении всех участников Римского статута Международного уголовного суда, у властей которых есть обязательства по задержанию российских чиновников».

По этому вопросу в грузинской оппозиции царит полное единодушие – решение МУС максимально сузит возможности заигрывания власти с Россией, заявил один из лидеров «Гирчи» Яго Хвичия:

«Решение Гаагского суда адресовано друзьям Путина или людям, которые собираются с ним дружить. Сейчас, если до кого еще не дошло, Гаагский суд дает ясно понять, что они будут иметь дело с преступником, и мир получит право относиться к друзьям Путина как к его сообщникам, а не как к политикам. С этой точки зрения будет очень интересно услышать оценку «Грузинской мечты», особенно после этого скандального российского закона любая их позиция будет интересна для всего населения. Похоже, они размышляют».

На значении документа заостряют внимание и в «Нацдвижении». По словам Хатии Деканоидзе, решение МУС до минимума сужает поле для контактов грузинской власти с Россией.

«После решения Гаагского суда российское влияние в любом государстве, в том числе это касается «Грузинской мечты», становится нелегитимным и, согласно международному праву, будет считаться преступлением», – заявила Хатия Деканоидзе.

Сегодня о своей безоговорочной поддержке решения МУС выступил Европейский союз. В специальном заявлении выражена полная поддержка расследованию, проводимому Прокурором Международного уголовного суда в Украине, и содержится призыв ко всем государствам-участникам к полному сотрудничеству.

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