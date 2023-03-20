Известный грузинский писатель Дато Турашвили выписан из клиники. Его близкие сообщили, что у него случился нервный срыв после того, как в соцсетях он подвергся травле некоторой части пользователей, недовольных его критикой в адрес законопроекта об «иноагентах». Турашвили высказал свое мнение о нем в эфире одной из телекомпаний. «Эхо Кавказа» узнавало о том, оказываются ли сами пользователи соцсетей объектом травли и как они на это реагируют.

– Подвергались ли вы когда-нибудь травле в соцсетях?

Илия: Травля в социальных сетях – это суть самих соцсетей. Я лично никому и никогда не даю повода для подобного, но знаю людей, которые подвергались буллингу в основном из-за выражения своего мнения по политическим событиям. К примеру, в последний раз моя подруга прокомментировала в одной группе акции «Альт-инфо», а ее «закидали» негативными комментариями. Сложно оставаться безразличным, когда десятки людей начинают тебя проклинать. Вот и она очень тяжело пережила эту травлю, сильно переживала. Люди ведь как-то жили раньше без соцсетей, вот и сейчас мне кажется, что без них можно обойтись, их роль в нашей жизни сильно преувеличена.

Дато: В кругу детей травля сегодня стала привычным делом. У меня два мальчика 12 и 13 лет, и они порой рассказывают о том, как дети бывают жестоки по отношению к своим одноклассникам, причем иногда без какой-либо причины. Я стараюсь держать их подальше от этого негатива, учу, чтобы они не проявляли неуважения ни к кому, но, к сожалению, не все родители так думают. Дети обижают своих сверстников в соцсетях, а те очень переживают. Более того, у них могут из-за этого развиться психологические травмы. Думаю, это вопрос воспитания: если научишь ребенка уважению, он и будучи взрослым не будет подвергать кого-либо травле, а вообще, будь то жертва или тот, кто выражает негатив, буллинг вызывает в человеке злость.

Таня: Я не думаю, что это настолько серьезная проблема в Грузии. Да, по телевидению и в социальных сетях часто звучат негативные послания, одни злы на власть, другие на оппозицию и постоянно подвергают друг друга травле. Однако существуют способы уберечь себя от этого негатива. Просто не слушайте, не читайте и не обращайте внимание на все это. Не надо переживать, если кому-то не нравится твоя позиция по какому-то поводу – это его личное дело, а если не хотите читать негатив в социальных сетях, то не заходите туда.

Васил: С таким феноменом, как травля, я лично никогда не сталкивался. Да и мои близкие и друзья – это люди, которые пытаются сторониться этого негатива. Вообще, в соцсетях столько ненависти, что нет никакого желания заходить туда. Приходится делать это лишь для того, чтобы быть в курсе происходящих в стране и в мире событий. Но если кто не понимает, то могу сказать, как легко избежать всего этого негатива: читайте новости и не открывайте комментарии, обычно под актуальными публикациями всегда будет много «грязи». А вообще, социальные сети для меня – это в основном способ общаться с близкими людьми, потому не было такого случая, чтобы меня подвергали травле.

Ника: Я считаю, что интернет – это, по сути, место для травли. Люди, обиженные жизнью, там всегда пытаются, чаще даже без причины, причинить боль другим. Есть группы в соцсетях, где только такие и сидят, делишься чем-то приятным или выкладываешь безобидное объявление о продаже чего-то, а на тебя нападают и всячески пытаются унизить. Это все из опыта знакомых, лично я асоциальный человек, потому с таким негативом я не соприкасался.

Вика: Да, я, как и любой другой человек, испытывала на себе травлю, когда мое мнение шло вразрез с другим. Тут очень важна реакция на это. Это очень большая проблема современного мира. Так как у всех психика разная, кто-то принимает это близко к сердцу, из-за этого у людей образуется множество комплексов, появляется чувство тревоги, неуверенность в себе. Наверное, выход из этой ситуации – понять, что эти люди никакой роли в твоей жизни не играют, и стараться отстаивать свои границы.

Ираклий: Люди очень злыми стали, раньше тоже были, но сейчас у них появились соцсети, где они могут анонимно травить всех подряд. В Грузии особенно часто вижу комментарии «троллей», людей, которые создают новые профили только ради того, чтобы кого-то потравить. Понятно, что большинство из них это делают по указке представителей власти. В пример можно привести случай с Дато Турашвили. Всех, кто не согласен с позицией «Грузинской мечты», они подвергают травле. Власти просто ничего лучше не придумали: вместо того чтобы сменить пророссийский курс, они нападают на людей. Мне кажется, что скоро это перерастет в травлю в реальной жизни, к примеру, будут увольнять с государственных служб, есть у меня такое предположение.

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