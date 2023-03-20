В Абхазии впервые за почти полгода зафиксирован летальный случай от коронавирусной инфекции, есть и тяжелобольные COVID-19. «Эхо Кавказа» побеседовало с главным санитарным врачом республики Аллой Беляевой, которая считает, что говорить о новой волне пока рано, но меры предосторожности соблюдать стоит.

Многих жителей Абхазии встревожила появившаяся в СМИ информация о новых случаях заболеваемости COVID-19 в республике. С 6 по 17 марта их было зафиксировано 76. Четверых тяжелобольных пациентов госпитализировали в инфекционное отделение Гудаутской больницы, один человек старше семидесяти лет скончался от последствий коронавирусной инфекции. Это первый летальный случай с ноября прошлого года. При этом количество заболевших может быть гораздо больше, так как некоторые для определения вируса используют экспресс-тесты, а некоторые и вовсе не обращаются за диагностикой.

Кстати, президент Абхазии Аслан Бжания решил перейти на самоизоляцию во вторник, 14 марта, после проявления симптомов недомогания. Экспресс-тестирование на антиген COVID-19 показало тогда положительный результат. Затем президенту было проведено лабораторное ПЦР-тестирование для определения наличия инфекции с высокой точностью. И оно дало отрицательный результат. Но в промежутке между этими двумя сообщениями появилось, конечно, немало интернет-откликов, включая политизированные. А автор одного из них даже высказал предположение, что, когда в 2019 году, в преддверии очередных президентских выборов в Абхазии сторонники Аслана Бжания заявили о криминальном отравлении одного из фаворитов гонки, это на самом деле был COVID-19. Этот интернет-комментатор то ли запамятовал, то ли сделал вид, что запамятовал: Бжания был госпитализирован в марте того года, а первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы только в декабре…



«Эхо Кавказа» связалось сегодня с главным санитарным врачом республики Аллой Беляевой, и первый наш вопрос был такой:

«Можно ли назвать новой волной коронавируса последние случаи заболевания? И что это такое – омикрон или непонятно, что за штамм?

– Как таковой волной назвать еще нельзя, потому что это идет пока на уровне спорадических случаев на основе тех данных, которые мы получаем. А что касается того, омикрон или нет, то напомню: мы здесь у себя, в Абхазии, делаем только анализ «коронавирус – не коронавирус». А омикрон или нет – это интересно только эпидемиологам. И то, и то - коронавирус. Какая вам разница – овчарка вас укусила или бульдог? То есть для пациента тут разницы нет. Омикрон, слава богу, протекает легко. Но люди абсолютно забыли меры предосторожности, а потом удивляются, почему они болеют. Хотя бы минимальные использовали, но нет».

Мы заговорили о том, сколько всего летальных случаев было в Абхазии за три года пандемии. Когда-то, в 2020 и 2021 годах, эти и другие данные регулярно выкладывались в СМИ, но сейчас поиски в интернете ничего не дают. Алла Ивановна заглянула в соответствующие справки и сообщила:

«Всего 689. Но надо учитывать, что это только те люди, которые умерли в лечебных заведениях Абхазии. То есть в эту цифру не входят люди, которые умерли в России или в Грузии.

– Или у себя дома.

– Да, или дома. То есть реально эта цифра значительно выше, но высчитать ее не представляется возможным.

– Основная масса инфицированных и умерших приходится, конечно, на 2020 и 2021 годы?

– Да, причем на 2021 – больше. И в начале 2022-го было еще немало случаев».

Если снова вернуться к политике, то пандемия могла помешать проведению как президентских выборов в марте 2020 года, так и парламентских в марте 2022-го. Причем не раз звучали предложения об их переносе, что могло осложнить и без того напряженную внутриполитическую ситуацию в республике. Но в первом случае пандемия до Абхазии еще не добралась, а во втором – успела, как и во всем мире, уже схлынуть и сойти почти на «нет». Белева продолжила:

«Вот как он, вирус этот, мутировал до омикрона, так стало полегче с заболеваемостью и тяжестью течения. Этот вирус останется с нами навсегда, просто вот в такой облегченной форме. Тем не менее он остается очень заразным. А у нас люди имею дивную привычку ходить на работу с температурой, с симптоматикой ОРЗ… Но если при ОРЗ человек не настолько заразен, то при омикроне он достаточно серьезно заразен и раздает свою «радость» окружающим. Минимальные вот такие меры предосторожности соблюдать стоит.

– Стоит маски надевать при скоплении народа большом?

– Надевать маски тоже стоит, но прежде всего – не обниматься, не целоваться и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Маски – это если идем в большое скопление народа в закрытом помещении, немолодым людям с большим количеством сопутствующих заболеваний».

Аллу Беляеву удивил один из интернет-комментаторов, который, прочтя сообщение про новые случаи коронавируса в Абхазии, «тут же написал, что «никакого вируса нет». Но в том, что вирус есть, убедились на своей шкуре, грубо говоря, очень многие люди».

Действительно, почти семь миллионов жизней унесла в мире коронавирусная пандемия. Наверняка были среди них и «неверящие».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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