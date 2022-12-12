«Я к вам пришел навеки поселиться», – эта сакраментальная фраза многим приходила на ум еще в ту пору, когда в разгар пандемии COVID-19 медики всего мира предупреждали, что новый коронавирус уже никуда не исчезнет, а просто превратится в сезонное заболевание подобно другим респираторным, просто уже в меньших масштабах и без прежнего воздействия на жизнь человечества.

Примечательно, что, представляя 10 октября коллективу Республиканской санэпидемстанции назначенную ее главным врачом Аллу Беляеву, которая ранее около двадцати лет трудилась главным санитарным врачом Сухума, министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба отметил: «Ковид еще не закончился, во всем мире есть вспышки, не нужно ослаблять бдительность».

Напомним, что бывшего главсанврача Абхазии Людмилу Скорик, выехавшую несколько месяцев назад за пределы республики, подозревают в хищении имущества СЭС на сумму более трех миллионов рублей. Генеральная прокуратура республики возбудила уголовное дело по двум эпизодам превышения должностных полномочий и по четырем эпизодам хищения путем присвоения и растраты.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с Аллой Беляевой, чтобы она рассказала об эпиодемиологической обстановке в республике. Алла Ивановна сообщила:

«Ну, давайте начнем с коронавируса. Коронавирус никуда от нас не делся. Он остается на нашей территории. Просто сейчас заболеваемость снизилась. Вот, допустим, за последние сутки, то есть на двенадцатое декабря, у нас один случай выявленного лабораторно коронавируса. Мы понимаем, что количество заболевших может быть больше. Мы смотрим по выявленным из тех, кто обратился в лечебно-профилактические заведения. Восьмого и девятого числа не было выявлено коронавируса вообще. Но тем не менее он продолжает циркулировать на нашей территории. По поводу штамма – «омикрон» или еще какой-то – я ничего сказать не могу, поскольку наше оборудование позволяет определить только то, что это коронавирусная инфекция. А вот разбор штаммов требует уже другого оборудования, другого совершенно уровня. Летальных случаев общее число по республике – 689. Оно остается у нас неизменным с лета».

Кстати, первый летальный случай в Абхазии от коронавирусной инфекции был зафиксирован в конце весны 2020 года, то есть несколькими месяцами позже, чем самые первые в мире.

Что касается гриппа, то Беляева сказала: за период с 21 ноября сего года по сегодняшнее число зафиксировано 90 заболевших, из них 38 детей. Но в последние сутки – 22, то есть налицо резкий подъем. Она продолжила:

«У нас циркулирует, в основном, грипп типа А.

– А сюда входит опасный такой – свиной грипп?

– Возможно. Мы не можем на своем оборудовании определить конкретные штаммы. Мы можем сказать только, что это грипп типа А.

– Какие рекомендации населению вы могли бы дать?

– У нас в этом году проводились профилактические прививки от гриппа. Население обращалось за ними, но весьма неактивно. Было использовано три тысячи доз вакцины. Это очень мало, конечно. Рекомендации все те же самые, что и при коронавирусной инфекции. Привычные такие, знакомые для нас всех. Туда входят и частое мытье рук, и социальная дистанция, и нежелательность посещения каких-то мест большого скопления людей. Ну и, соответственно, если у человека поднялась температура, если человек почувствовал себя больным, не надо проявлять трудовой энтузиазм и идти на работу, не надо детей отправлять в школу. Надо оставаться дома и обратиться за медицинской помощью.

– И такой вопрос. От многих знакомых я сейчас слышу – вот где-то что-то заболело, какой-то родственник заболел… И в один голос объясняют это последствиями ковида, которым человек в течение двух лет переболел. Насколько это серьезно?

– Проще всего свалить все на постковидный синдром. Он существует и официально признан медиками. Но разобраться, что это – просто обострение хронического заболевания или постковидный синдром, может только врач».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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